Если в экспрессе возврат одной или нескольких ставок, придётся всё считать заново. Объясняем, как может измениться коэффициент.

Что значит возврат в ставках на экспресс: как рассчитываются события в БК при расходе

В ставках на экспресс возможен полный или частичный возврат. Ваше принятое пари могут рассчитать с другим коэффициентом. В этой статье мы разберём, что значит возврат в ставках при экспрессе и как рассчитываются такие пари в букмекерских конторах.



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Что такое экспресс в ставках на спорт

Экспресс — это комбинированная ставка на два и более исхода. Если хотя бы одно событие в экспрессе не зайдёт, проиграет вся ставка.



Итоговый коэффициент экспресса равен произведению коэффициентов входящих в него исходов.



Например, вы собрали в экспресс ставки на победы «Спартака» за 2.50, «Зенита» за 2.00 и ЦСКА за 1.80.



Общий коэффициент экспресса составит 9.00: 2.50 х 2.00 х 1.80.



При ставке в 1000 рублей вы можете получить 9000 рублей в случае прохода всех трёх выборов.



Экспресс ставка в букмекерской конторе:

Экспресс в ставках на спорт: что это такое, как ставить и как рассчитывается у букмекеров Ставки на экспрессы особо любят новички: поставил рубль, выиграл 10. Объясняем, что такое экспрессы, как их считать, плюсы и минусы.

Что такое возврат ставки в букмекерской конторе

Возврат ставки или расход — это расчёт с коэффициентом 1.00.



Букмекеры делают возврат ставки, если он предусмотрен в исходе или по своим правилам.

Матч по каким-то причинам не состоялся.

Событие носило неспортивный характер.

Встречу завершили досрочно.

Букмекер ошибся в коэффициентах

БК заподозрили клиента в нечестной игре.

Некоторые нелегальные БК делают возврат по выигрышным ставкам, ссылаясь на ошибочные коэффициенты или подозрения.



Возврат в исходе предусмотрен в ставках на целые форы и тоталы.

Возврат в ставках на фору

Фора — это число, которое добавляют к результату одной из сторон.



Полный возврат возможен в ставках на обычную фору с целым числом.



По ставке будет расход, если после добавления форы стал равный счёт.



Представим, что в матче «Барселона» — «Краснодар» вы поставили на победу хозяев с форой (-2). К результату каталонцев добавляем (-2). При равенстве будет возврат. Например, при 2:0, 3:1, 4:2 и так далее.



Частичный возврат возможен в ставках на азиатскую фору. Это форы с дробным числом 25 или 75 после точки. Например, Ф1(-1.75), Ф2(2.25).



Сумма пари на азиатскую фору делится пополам между двумя соседними обычными форами. Допустим, 2000 рублей на Ф1(-2.75) — это по 1000 рублей на Ф1(-2.5) и на Ф1(-3).



Представим, что вы сделали такую ставку в матче «Реал» — «Локомотив» с коэффициентом 2.80. Если хозяева выиграют в три гола, Ф1(-2.5) зайдёт, а по Ф1(-3) будет возврат.



Вы получите 3800 рублей: 1000 х 2.80 + 1000 х 1.00. При ставке в 2000 рублей чистая прибыль составит 1800 рублей: 3800 — 2000.

Возврат в ставках на тотал

Тотал — это количество действий в матче. Например, голов, угловых, жёлтых карточек, удалений, передач, очков, геймов и так далее.



Есть два вида тоталов.

Общий — считают показатели всех участников матча.

Индивидуальный — учитывают статистику одной команды или спортсмена.

При ставке на тотал вы выбираете больше или меньше заданного числа и временной интервал: матч, тайм, сет, период, четверть и так далее.



Ставки на целый и азиатский тотал рассчитываются так же, как и фора в примерах выше.



Представим, что в матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» мы взяли тотал голов больше 3. Если во встрече забьют три мяча, мы получим возврат ставки.



Или на ту же встречу ставим 1000 рублей на тотал голов больше 3.25 за коэффициент 2.40. По 500 рублей пойдут на ТБ 3 и на ТБ 3.5.



При ровно трёх мячах по первой половине ставке будет возврат, а по второй — проигрыш. Выплата составит 500 рублей: 500 х 1.00.



Возврат в ставках:

Что значит возврат в ставках на спорт: расход в экспрессе и примеры по одиночным событиям Возврат при заходе ставки и выигрыш при отмене матча? «Чемпионат» разбирает правила расхода в букмекерских конторах.

Возврат ставки в экспрессе

Возможным возвратом может завершиться весь экспресс и отдельные его части.



Вы получите выплату по экспрессу на несколько спортивных событий, если по каждому исходу будет расход или выигрыш.



Каждый возврат в экспрессе рассчитывается с коэффициентом 1.00. Из-за этого меняется общий коэффициент экспресса.



Например, вы поставили 1000 рублей на экспресс из трёх исходов.



1. Фора (+1) на гостей в матче КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» с коэффициентом 1.60.



2. Тотал больше 220 очков во встрече НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» за 1.80.



3. Индивидуальный тотал хозяев больше 3 в поединке «Челси» — «Арсенал» за 2.50.



Итоговый коэффициент экспресса равен 7.20: 1.60 х 1.80 х 2.50.



Если все три выбора зайдут, вы получите 7200 рублей: 1000 х 7.20. При хотя бы одной неудаче проиграет весь экспресс.



Рассмотрим некоторые из других вариантов:

При возврате по первой ставке и заходе по двум другим коэффициент экспресса будет равен 4.50: 1.00 х 1.80 х 2.50. Выплата составит 4500 рублей.

При выигрыше по второй ставке и расходах по первой с третьей коэффициент экспресса составит 1.80: 1.00 х 1.80 х 1.00. Вы получите 1800 рублей.

При возврате по всем трём ставкам коэффициент экспресса будет равен 1.00. Вы получите назад 1000 рублей.

При возврате по одному или нескольким выборам коэффициент экспресс-ставки изменится. Помните, что расход возможен из-за правил БК. Проверьте ставочный купон и посмотрите результаты матчей, если выплата по экспрессу оказалась меньше ожидаемой.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!