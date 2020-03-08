Возврат при заходе ставки и выигрыш при отмене матча? «Чемпионат» разбирает правила расхода в букмекерских конторах.

Что значит возврат в ставках на спорт: расход в экспрессе и примеры по одиночным событиям

Букмекеры могут сделать возврат по успешной ставке, а при отмене матча наоборот рассчитать пари выигрышем. В этой статье мы разберём возврат в ставках на спорт, а также рассмотрим причины расхода и примеры расчёта пари в нестандартных ситуациях.

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Что такое возврат в ставках на спорт

Возврат — это расчёт ставки с коэффициентом 1.00. Также возврат называют расходом.

Когда происходит возврат ставки

Возврат предусмотрели в исходе.

Матч перенесли или отменили заранее.

Встречу досрочно завершили.

Матч признали договорным.

Букмекеры выставили ошибочный коэффициент.

Ставку сделали в нелегальной букмекерской конторе.

Возврат в ставках на спорт

Возврат возможен в любом виде спорта при ставках на целое число на форы или тоталы. Рассмотрим примеры расхода:

Возврат ставки на фору

Представим, что в футбольном матче «Зенит» — «Локомотив» вы поставили 1000 рублей на гостей с форой (1) с коэффициентом 1.70. При ничьей иди победе «Локомотива» выплата составит 1700 рублей: 1000 x 1.70. Если «Зенит» выиграет в один гол, будет возврат.

Подробнее про фору в ставках на спорт читайте здесь:

Что значит фора в ставках: как считать европейский и азиатский гандикап на футбол На топ-клубы можно ставить с коэффициентом выше 2.00 даже против аутсайдеров. Для этого игроки используют фору.

Расход ставки на тотал

Например, в хоккейном матче «Автомобилист» — «Сибирь» вы поставили 1500 рублей на тотал шайб меньше 4 за коэффициент 1.93. Если в основное время забьют три гола или меньше, вы получите 2895 рублей: 1500 x 1.93. При четырёх шайбах ставка будет рассчитана с коэффициентом 1.00.

Подробнее о тотале в ставках на спорт читайте здесь:

Значение тотала в ставках: что такое ТБ и ТМ, примеры расчёта в футболе и другом спорте Ставка на тотал даёт огня даже самому скучному матчу и утешает, если игра не порадовала голами. Разбираемся, что такое тотал в ставках.

Возврат ставки в экспрессе

Например, вы сделали ставку в 500 рублей на экспресс из четырёх событий с коэффициентами 1.40, 1.50, 2.00 и 1.30.

Общий коэффициент составит 5.46: 1.40 х 1.50 х 2.00 х 1.30. В случае захода всех четырёх ставок выплата составит 2730 рублей: 500 x 5.46.

Представим, что три исхода уже зашли, и осталось последнее событие — победа «Краснодара» с форой (1) в матче с «Ростовом» за коэффициент 1.30. Если «Ростов» выиграл в один мяч, по этому выбору будет расход. Тогда коэффициент экспресса составит 4.20: 1.40 x 1.50 x 2.00 x 1.00. Вы получите 2100 рублей: 500 x 4.20.

О том, что такое экспресс и стратегиях ставок на него читайте здесь:

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Причины досрочного переноса или отмены матчей

Матч могут перенести или отменить до его начала в следующих случаях.

Погодные условия: дожди или снегопады.

Политический кризис или война: нет гарантий безопасности участникам матча.

Угроза распространения заболеваний: коронавирус и другие эпидемии.

Неявка команды или спортсмена.

Проблемы принимающей стороны: плохое качество поля или несоответствие стадиона требованиям организатора матча.

Причины прекращения матчей

Встречу могут завершить досрочно по следующим причинам.

Действия болельщиков: драки, расизм, провокации, пиротехника и так далее.

Технические неполадки.

Погодные условия.

Травма игрока в одиночных видах спорта.

Действия игроков: массовые драки, угрозы судье, отказ продолжать матч и так далее.

В этих случаях мы получим возврат, если исход ставки ещё не определён.

Представим, что в теннисном матче Рафаэль Надаль — Даниил Медведев вы сделали две ставки: 2000 рублей на тотал геймов больше 21.5 с коэффициентом 1.95 и 1000 рублей на фору (-3) на Надаля по геймам за 1.80.

Если первый сет взял испанец со счётом 6:4, а второй — россиянин со счётом 6:3, будет третья партия. В сумме сыграно 19 геймов.

В третьем сете будет минимум 6 геймов, выбор на тотал геймов больше 21.5 сыграет в любом случае. Если матч по каким-то причинам отменят, букмекер должен выплатить вам 3900 рублей: 2000 х 1.95.

По ставке на Надаля с форой (-3) по геймам будет возврат, так как результат по этому выбору не определён на момент отмены матча. Вы получите 1000 рублей: 1000 х 1.00.

Возврат при договорном матче

Букмекеры могут сделать возврат по матчу, который официально признали договорным. В таком случае ставку рассчитают с коэффициентом 1.00.

Например, УЕФА признала договорным матч чемпионата Польши сезона-2005/2006 «Висла» – «Заглембе», который завершился со счётом 0:0. Организация выяснила, что гости заплатили хозяевам € 25 тыс. евро.

Ошибочный коэффициент

Ставку рассчитают возвратом, если вы поставили по ошибочному коэффициенту. Это указано в правилах конторы.

Например, в матче Лиги чемпионов по футболу «Барселона» — «Наполи» несколько букмекеров дают на хозяев коэффициент около 1.40-1.50.

В одной из контор вы сделали ставку на победу «Барселоны» за 2.70. В этом случае букмекер должен сделать возврат, так как очевидна ошибка с коэффициентом.

Ставки в нелегальных БК

Нелегальные букмекеры не подчиняются законам РФ. Под любым предлогом вашу выигрышную ставку могут рассчитать возвратом. Также нелегальные БК могут заблокировать ваш аккаунт или отказать в выводе средств.

Клиенты букмекерских контор должны знать, что такое возврат ставки, и когда его делают. Изучите все ситуации расхода для спортивных событий и играйте только у легальных букмекеров.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!