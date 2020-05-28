«Силькеборг» — «Норшелланн». Прогноз: берём коэффициент 2.75 в матче чемпионата Дании

28 мая в матче 25-го тура чемпионата Дании «Силькеборг» и «Норшелланн» сыграют. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Норшелланна» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех «Силькеборга» оценён букмекерами коэффициентом 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Дании «Силькеборг» — «Норшелланн»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Дании 29 мая «Силькеборг» — «Норшелланн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.60, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.51. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.35.

Анализ и прогноз матча «Силькеборг» — «Норшелланн» (29.05.2020)

Как и ожидалось, чемпионат Дании вернётся в строй 28 мая. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила 2,5 месяца, предыдущий матч был сыгран 9 марта. Разумеется, зрителей на трибунах не будет. Впрочем, до окончания первого этапа осталось совсем немного.

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Если быть точнее, два полных тура. Плотность в турнирной таблице солидная, поэтому нужно упомянуть о формате датской Суперлиги. Он состоит из нескольких ступеней. На первой стадии все участники играют в два круга. Самое интересное наступает дальше — по итогам 26 туров клубы делятся на две группы.

Дальше шесть лучших команд разыграют чемпионство, медали и путёвки в еврокубки, а оставшиеся восемь коллективов поборются за выживание. С двумя участниками пульки сильнейших всё давно понятно: «Мидтьюлланн» набрал 62 очка, а «Копенгаген» — 50. А дальше всё очень плотно.

«Норшелланн» располагается на пятой строчке с 38 баллами. Неясно ровным счётом ничего: отставание от идущего третьим «Орхуса» составляет два очка, а находящийся на седьмой позиции «Раннерс» отстаёт на шесть пунктов при игре в запасе. В таких условиях допускать осечки с аутсайдером никак нельзя.

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«Силькеборг» же самый натуральный аутсайдер. На данный момент он замыкает турнирную таблицу, набрав всего 15 очков в 24 турах. Здесь ни о какой борьбе за топ-6 не может быть и речи, предстоит борьба за выживание. Долгое время ситуация казалась беспросветной, однако в трёх турах перед приостановкой сезона удалось набрать пять баллов.

Статистика очных встреч полностью на стороне «тигров», они не проигрывают на протяжении 15 поединков. И ещё один важный момент — в шести предыдущих выездных матчах «Норшелланн» забивал как минимум два гола. От этого вполне можно оттолкнуться, благо что пропускает «Силькеборг» больше всех в чемпионате Дании (51 мяч за 24 встречи, 2,1 в среднем за 90 минут).

Собственно, ИТБ 2 гола гостей идёт за отличный коэффициент 2.06. Если вы любите рисковать, подумайте про ИТБ 2.5 гола «Норшелланна» за 2.75. Вариант попроще — Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 1.97. В пяти предыдущих очных поединках забивалось не менее четырёх голов.

Прогноз и ставки на матч «Силькеборг» — «Норшелланн»

«Норшелланн» замыкает топ-5, отставая от третьей строчки всего на два очка. А «Силькеборг» идёт последним в турнирной таблице. В шести предыдущих встречах в Силькеборге «тигры» забивали не менее двух раз, а пропускает аутсайдер больше всех в чемпионате Дании (51 гол за 24 матча). Проверим индивидуальный верх гостей.

Ставка: ИТБ 2.5 гола «Норшелланна» за 2.75.

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