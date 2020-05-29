«Зандхаузен» — «Ганновер». Прогноз: экс-игрок «Анжи» Жиров нейтрализует Йона Гвидетти

30 мая в матче 29-го тура второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» сыграет с «Ганновером». Начало встречи — в 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ганновера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Зандхаузена» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Зандхаузен» — «Ганновер»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 30 мая «Зандхаузен» — «Ганновер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.88, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.02. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча «Зандхаузен» — «Ганновер» (30.05.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась вместе с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Три тура уже сыграны, команды прогрелись и вошли в колею. Дальше календарь сильно уплотняется, матчи будут проходить практически ежедневно.

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В Зандхаузене сойдутся два представителя нижней части турнирной таблицы. Вроде бы находятся они совсем рядом, разница составляет всего три очка. В то же время назвать их прямыми конкурентами будет не совсем правильно, поскольку имеются довольно серьёзные отличия.



«Ганновер» набрал 36 очков и находится на девятой строчке во второй Бундеслиге. Отрыв от зоны стыков — семь баллов, от зоны вылета — восемь. Да ещё и при игре в запасе, в которой предстоит сразиться с дрезденским «Динамо» в родных стенах. А это, между прочим, худший клуб турнира на данный момент.



Понятно, что шансы вылететь на таком фоне кажутся минимальными. Да и уровень состава, будем объективны, у красных более чем крепкий. Иное дело «Зандхаузен» — здесь борьба за выживание в самом разгаре. 33 балла, 14-я строчка, всего четыре пункта от зоны стыков и пять — от зоны вылета. Никаких поединков в запасе нет.

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А впереди битвы с «Арминией», «Штутгартом» и «Гамбургом» — тремя лучшими клубами второй Бундеслиги. Ситуация кажется непростой, пара поражений в матчах середняками могут дорого обойтись. На таком фоне огромное значение имеют четыре балла, которые удалось набрать в трёх турах после возобновления первенства.



С «Эрцгебирге» в гостях зацепиться не вышло (1:3) из-за удаления и пенальти уже на четвёртой минуте. Зато от «Яна» (0:0) и «Веена» (1:0) команда не пропустила. В первом случае имела значительное игровое преимущество и осталась без победы только из-за кошмарной реализации, во втором свой гол всё же выстрадала.



Результативной передачей отметился российский защитник Александр Жиров, известный по выступлениям за «Анжи», «Волгарь» и «Томь». В дальнейшем чёрно-белые довольно уверенно сдерживали атаки «Веена», по-настоящему острых моментов практически не возникало. Но для «Зандхаузена» это нормально, по меркам аутсайдера лиги пропускает он мало.

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Статистика очных встреч скупа, поскольку «Ганновер» не так давно выступал в элитном дивизионе. Всего три поединка, каждый из которых завершился вничью — 0:0, 1:1 и 1:1. В принципе, чего-то подобного стоит ожидать и сейчас. Можно даже проверить мирный исход за мощный коэффициент 3.54.



Строго говоря, ничья вполне устроит обе команды — «Ганновер» сделает ещё один шаг к спокойному завершению сезона, а «Зандхаузену» в нынешней ситуации нужны любые очки. Лишний риск тут точно ни к чему — если остаться с пустыми руками, потом придётся любой ценой цепляться с фаворитами.

Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20. «Зандхаузену» очки нужнее, но он в принципе мало забивает и мало пропускает, а при высочайшей цене ошибки осторожности должно стать только больше. Предпосылок для высокой результативности немного.

Прогноз и ставка на матч «Зандхаузен» — «Ганновер»

«Ганновер» застрял в середине турнирной таблицы: претендовать на повышение в классе не получится, но и борьба за выживание не грозит. Хозяевам очки нужнее, благо что в двух предыдущих турах они не пропустили ни разу. Предпосылок для высокой результативности не видно, возьмём 1Х через общий низ.



Ставка: «Зандхаузен» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.



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