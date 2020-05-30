«Богемианс» — «Динамо». Прогноз: Дробны и Новак не спасут гостей от проблем в Праге

«Богемианс» и «Динамо» сыграют 31 мая в матче 26-го тура чемпионата Чехии. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Богемианс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Чехии «Богемианс» — «Динамо»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Чехии 31 мая «Богемианс» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.18, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30.
Анализ и прогноз матча «Богемианс» — «Динамо» (31.05.2020)
Чемпионат Чехии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил 2,5 месяца, 26-27 мая состоялся 25-й тур, а уже спустя три дня начался 26-й. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
В Праге местный «Богемианс» будет принимать «Динамо». Матч имеет для соперников огромное значение, что тесно связано с форматом первенства. По итогам 30 туров (два полных круга) участники разделятся на три мини-турнира: шестёрка лучших разыграет титул, шестёрка худших — прописку в элиту.
А вот все занявшие места с седьмого по десятое устроят пульку за оставшуюся путёвку в квалификацию Лиги Европы. «Динамо» находится в самой середине турнирной таблицы: 36 очков в 25 турах, восьмое место. Отставание от топ-6 составляет всего два пункта, но и до 11-й позиции шесть баллов.
А занимает эту самую 11-ю позицию именно «Богемианс». Пражане набрали 30 очков. Запрыгнуть в топ-6 уже вряд ли получится, а вот побороться за попадание в десятку вполне реально. На данный момент отставание от идущей десятой «Сигмы» невелико — лишь три балла.
В первом туре после рестарта «Богемианс» разгромил в родных стенах прямого конкурента, «Теплице» (4:0). Уже к середине первого тайма удалось добиться преимущества в два мяча. Гости сделали в перерыве три замены, но результата это не дало. На 64-й минуте они пропустили третий гол и интрига окончательно умерла.
«Динамо» тем временем потерпело третье поражение подряд, уступив на своём поле крепкому «Словану» из Либереца (0:1). Тут всё решалось на тоненького, игра получилась близкой и нервной. Единственный гол в дебюте второго тайма забил Александру Бэлуцэ из Румынии.
Команды близки по общему уровню. Статистика очных встреч это подтверждает: 26 матчей, девять побед «Богемианс», девять ничьих и восемь побед «Динамо». Перфекционисты могут поставить на успех гостей, но оснований для этого немного. Коллектив из Ческе Будеёвице сейчас выглядит не лучшим образом.
Проверим комбинированную ставку 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83. Логика простая: хозяева сейчас смотрятся получше, а предпосылок для высокой результативности немного. Слишком высока цена ошибки, а потому дебют наверняка получится закрытым. На наш взгляд, два-три гола в такой ситуации кажутся потолком.
Прогноз и ставки на матч «Богемианс» — «Динамо»
«Динамо» потерпело уже три поражения подряд, а вот «Богемианс» в предыдущем туре разгромил «Теплице». Игра имеет для обеих команд огромное турнирное значение, так что футбол наверняка получится закрытым и малорезультативным. 1Х через общий низ смотрится вполне нормально.
Ставка: «Богемианс» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.
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