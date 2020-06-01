Статистический прогноз: «Калев» — «Легион», ставка на матч чемпионата Эстонии

2 июня в матче пятого тура чемпионата Эстонии «Калев» примет «Легион». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Эстонии «Калев» — «Легион»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Эстонии 2 июня «Калев» — «Легион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.39. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.90.

Анализ и прогноз матча «Калев» — «Легион» (02.06.2020)

Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Эстонии был приостановлен после первого тура. В начале мая эстонским клубам было разрешено проводить групповые тренировки с участием не более 10 человек, а в середине месяца было объявлено о возобновлении первенства.

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Все матчи проходят при пустых трибунах, что несколько снижает значимость фактора своего поля. Формат чемпионата Эстонии максимально прост, никаких многоступенчатых формул и плей-офф тут нет. 10 команд играют друг с другом в четыре круга, по итогам 36 туров определяется чемпион.



Победитель турнира отправляется в квалификационный этап Лиги чемпионов, два призёра — в квалификацию Лиги Европы. Худший клуб по итогам сезона напрямую покидает элитный дивизион, а финишировавший на девятой строчке сыграет стыковые матчи за сохранение прописки.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Эстонии

Обе команды не могут похвастать серьёзными успехами в новейшей истории. «Калев», например, в 2018 году только поднялся в число сильнейших. С тех пор барахтается среди аутсайдеров и изредка отбирает очки у соперников покрепче.

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В прошлом году «Калев» оказался восьмым, набрав в два раза меньше очков, чем ближайший соперник (всего 24). Также внимания заслуживает разница забитых и пропущенных мячей — у гостей она была положительной (57:49), а у хозяев абсолютно кошмарной (29:89). То есть, несмотря на близкое положение в таблице, ставить их в один ряд никак нельзя.

А «Легион» — вообще новичок элитного дивизиона. Ещё пару лет назад команда выступала в третьей по силе лиге страны, но затем бюджет клуба заметно увеличился и он попёр вверх. В прошлом году без особых хлопот стал лучшим в первом дивизионе: 29 побед, 5 ничьих и 2 поражения в 36 турах, отрыв от ближайшего преследователя — аж 19 очков.

Форма команд

«Легион» стартовал достойно, хотя календарь попался непростой. В четырёх турах удалось зацепить три очка. Поражения от «Флоры» (1:3) и «Левадии» (0:2) получились нестыдными, хотя это два сильнейших клуба чемпионата Эстонии по итогам минувшего сезона. А ставший третьим «Нымме Калью» вообще остался не у дел (2:1).

Сожалеть можно разве что о домашнем поражении от «Таммеки» (0:1), но это тоже крепкий коллектив. «Калев» на старте сезона разжился четырьмя баллами: два разгромных поражения (1:8 от «Пайде» и 0:3 от «Флоры»), ничья с «Нарва Транс» (1:1) и победа над всё той же «Таммекой» (2:0).

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В результате «Легион» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Эстонии, а «Калев» располагается на шестой строчке. С учётом календаря следует признать, что старт первенства соперники провели нормально.

Личные встречи

А вот тут поживиться нечем. Пути команд пересекались восемь раз, серьёзный перевес на стороне «Калева»: пять побед, две ничьих и одно поражение. Беда в том, что предыдущий поединок датирован аж 2011 годом, а за девять лет многое изменилось. Учитывать те матчи мы, ясное дело, не будем.

И всё же перевес в линии в пользу гостей кажется чрезмерным. Состав у «Легиона» действительно крепкий (особенно для новичка элитного дивизиона), но скромный «Калев» своё дело знает. В родных стенах бело-синие точно не согласятся с ролью послушной жертвы. Даже с действующим чемпионом «Флорой» в минувшем туре они оставались в деле до 77-й минуты.

Ставки на тоталы и форы

Проверять ли 1Х за мощный коэффициент 2.94 — дело вкуса, всё же состав у хозяев действительно не очень. А вот П1 с форой (+1.5) за 1.76 смотрится надёжно, предпосылок для разгрома тут не видно. Второй вариант — тотал меньше 3 мяча за 1.84. «Калев» в принципе пляшет от печки, а у «Легиона» с результативностью в стартовых турах было негусто.

Прогноз и ставки на матч «Калев» — «Легион»

Обе команды не так давно выступают в элите. Состав у «Легиона» покрепче, но говорить о весомом преимуществе не приходится. «Калев» успел разжиться четырьмя очками в четырёх турах, хотя уровень оппозиции был солидным. Букмекеры отдают полное преимущество гостям, с чем мы не согласны.

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Шансы «Легиона» действительно выше, но давать на 1Х в районе тройки — это, пожалуй, перебор. Гостям голы пока даются с заметным трудом, так что шансы зацепиться у «Калева» будут.

Ставка №1: «Калев» не проиграет за 2.94.

Ставка №2: тотал меньше 3 мяча за 1.84.