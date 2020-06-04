Статистический прогноз: «Инчхон Юнайтед» — «Канвон», ставка на матч чемпионата Южной Кореи

5 июня в матче пятого тура чемпионата Южной Кореи 5 июня «Инчхон Юнайтед» примет «Канвон». Начало игры — в 13:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Южной Кореи «Инчхон Юнайтед» — «Канвон»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Южной Кореи 5 июня «Инчхон Юнайтед» — «Канвон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.04, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.60.

Анализ и прогноз матча «Инчхон Юнайтед» — «Канвон» (05.06.2020)

Чемпионат Южной Кореи проводится по системе «весна-осень», изначально он должен был стартовать 29 февраля, но из-за коронавируса планы пришлось пересмотреть. Поначалу матчи будут проходить при пустых трибунах, хотя в дальнейшем постепенно предполагается увеличивать количество зрителей.

«Бенфика» — «Тондела». Прогноз: Вайгль, Пицци и Петкович помогут зайти коэффициенту 2.43 «Тондела» ужасна на своём поле, зато на выезде в среднем забивает больше мяча за игру.

Если у кого-то из футболистов обнаружат коронавирус, вся команда отправится на двухнедельный карантин и не будет проводить матчи в течение этого периода, однако первенство не прервут. Игрокам и тренерам, естественно, приходится регулярно сдавать тесты.



В Кей-лиге выступает 12 клубов. Формат двухступенчатый. В прошлом сезоне каждый играл с каждым в три круга, после чего команды делились на шестёрки и проводили дополнительный круг. На этот раз из-за двухмесячной паузы вместо 38 матчей решено ограничиться 27: два полных круга, а затем участники проведут ещё по пять поединков внутри своих шестёрок.

Положение команд в турнирной таблице чемпионата Южной Кореи

«Инчхон Юнайтед» в прошлом сезоне проявил себя слабо, едва избежав вылета. По итогам двух кругов «журавли» находились на предпоследнем месте. Однако стыковых матчей всё же удалось избежать: команда хорошо провела решающие встречи и поднялась на 10-ю строчку. Для сохранения прописки в элите этого хватило.

«Витория Гимарайнш» — «Спортинг». Прогноз: Матьё и Вьетто дадут зайти коэффициенту 2.40 В центральном матче 25-го тура чемпионата Португалии цена ошибки будет особенно высока.

«Канвон» год назад по дополнительным показателям оказался на шестой строчке и попал в пульку с участием лучших команд страны. Зацепиться не получилось: в пяти заключительных турах команда добыла всего четыре балла, не потянув уровень элиты. Разумеется, рассчитывать на улучшение позиций при таких результатах не пришлось. 6-е место, 50 очков за 38 встреч.

Форма команд

«Инчхон Юнайтед» провалил старт сезона. В четырёх турах удалось набрать всего два очка, хотя среди соперников не оказалось ни одного представителя топ-3. С «Тэгу» и «Соннамом» были зафиксированы нулевые ничьи, а ведь в обоих случаях противники смотрелись интереснее и оказались ближе к голу.

На этом везение иссякло: два матча — два поражения, причём вполне справедливые. 0:1 на выезде от «Сувон Самсунг Блюуингз» и 1:4 в родных стенах от «Пхохан Стилерс». Понятно, что при таких результатах положение «журавлей» оставляет желать лучшего — лишь предпоследнее место в турнирной таблице.

Статистический прогноз: «Ной» — «Алашкерт», ставка на матч чемпионата Армении Ставка с коэффициентом около двойки на матч чемпионата Армении.

А вот «Канвон» полностью соответствует званию крепкого середняка. Семь очков в четырёх турах позволяют делить четвёртые-шестые строчки. Любопытно, что команда хлопнула бронзового призёра (3:1 с «Сеулом») и действующего чемпиона (1:0 с «Чонбуком»), а вот с соперниками попроще зацепила лишь один балл. Но и без того итог хороший.

Личные встречи

История противостояния довольно богатая и более чем равная. 23 поединка, девять побед «Инчхон Юнайтед», 4 ничьи и 10 побед «Канвона». В 10 предыдущих встречах «Канвон» уступил лишь однажды, да и то со счётом 2:3 благодаря голу на 90-й минуте. Котировки букмекеров выглядят логично.

«Канвон» действительно имеет преимущество по общему уровню, а статистика очных встреч в последние годы и вовсе выглядит угрожающе. Однако даже на П2 с нулевой форой дают скромнейший коэффициент 1.47, так что придётся усложнять. Внимания достоин разве что комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.75.

Ставки на тоталы и форы

«Журавли» имеют колоссальные проблемы с созиданием. За 360 минут в нынешнем сезоне они забили всего один мяч. «Канвон» в прошлом туре умудрился не пропустить от действующего чемпиона, так что ИТМ 1 гола «Инчхон Юнайтед» за 1.73 имеет право на жизнь. Варианты посмелее — «обе забьют — нет» за 2.00 и «хозяева не забьют» за 2.65.

Прогноз и ставки на матч «Инчхон Юнайтед» — «Канвон»

Гости — крепкий середняк чемпионата Кореи, уже успевший в нынешнем сезоне обыграть действующего чемпиона и бронзового призёра. А вот «Инчхон Юнайтед» слабо провёл предыдущий год и забил всего один мяч в четырёх турах нынешнего. Плюс статистика очных встреч — лишь в одном из десяти предыдущих поединках «журавли» сумели победить. Сыграем от гостей.

Ставка: «Инчхон Юнайтед» не забьёт за 2.65.