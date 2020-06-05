«Ислочь» — «Рух». Прогноз: проверяем коэффициент 2.43 в матче чемпионата Беларуси

6 июня в матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Ислочь» сыграет с «Рухом». Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Руха» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Ислочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Ислочь» — «Рух»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 6 июня «Ислочь» — «Рух» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.10, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.84. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.22.

Анализ и прогноз матча «Ислочь» — «Рух» (06.06.2020)

В Минске «Ислочь» примет «Рух». Хозяева в прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси заняли пятое место, да и в этом году стартовали достойно. Середина сезона уже совсем близко, а расклад резко изменился: букмекеры считают «волков» аутсайдером в домашнем матче с новичком элитного первенства.

«Санта-Клара» — «Брага». Прогноз: бывший клуб Крицюка оторвётся от «Спортинга» «Оружейники» входят в топ-3 чемпионата Португалии по очкам на выезде.

На то есть несколько причин. Первая и основная — колоссальные кадровые проблемы. Практически вся группа атаки не сможет выйти на поле: очень много травм, к которым добавились дисквалификации форварда Момо Янсане и защитника Алексея Янушкевича. В нападении придётся довериться молодым исполнителям, выбора у тренерского штаба просто нет.

Естественно, без целого ряда игроков основного состава результаты резко просели. В пяти предыдущих турах «Ислочь» потерпела четыре поражения, а единственную победу добыла в родных стенах над худшим клубом чемпионата Беларуси «Белшиной» (2:1). Больше, увы, похвастать нечем.

0:4 от «Шахтёра» из Солигорска, 0:1 от минского «Динамо», 1:2 от «Энергетика-БГУ» и 0:1 от БАТЭ. Разумеется, подопечные Виталия Жуковского после такого заметно отдалились от топ-3. На данный момент они с 15 очками занимают 7-е место в турнирной таблице. Идущий четвёртым «Шахтёр» набрал 21 балл.

«Фрайбург» — «Боруссия М». Прогноз: хитрый Штрайх поможет «Байеру» и «РБ Лейпциг» В девяти предыдущих поединках во Фрайбурге «жеребята» потерпели восемь поражений.

Но есть и вторая причина — сам «Рух». Организованный коллектив, в котором нехватка индивидуального мастерства компенсируется тактической выучкой. Собственно, до предыдущего тура брестчане не проигрывали на протяжении семи поединков. Забивают они совсем мало, но и пропустили всего 10 раз.

Тем не менее давать на «Ислочь» 3.50 кажется перебором. Во-первых, даже на отрезке из семи матчей без поражений «Руху» откровенно повезло с календарём: лишь «Торпедо-БелАЗ» входит в топ-7, все остальные находятся ниже. Двум лидерам Высшей лиги, БАТЭ и «Энергетику», брестчане проиграли со счётом 0:1, а от «Динамо-Брест» вообще получили 1:4.

Из успехов стоит выделить только победу над минским «Динамо» (1:0). Но она была ещё в первом туре, да и минчане в нынешнем сезоне совсем не впечатляют. По сути подопечные Александра Седнёва стабильно берут очки с соперниками из нижней части турнирной таблицы благодаря грамотной обороне, а вот с претендентами на топ-5 ситуация не столь приятная.

Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер. Прогноз на UFC 250: Львица уничтожит претендентку Если бразильянка выйдет на бой в оптимальной форме, шансов у соперницы не будет.

И второй момент — «Ислочь» сейчас не столь плоха, как может показаться по результатам. Минчанам она проиграла на тоненького, а «Энергетик» забил победный мяч только на 92-й минуте. Даже в Борисове «волки» оставались в седле, пока Момо Янсане не получил две жёлтые карточки за три минуты.

«Рух» прекрасно действует вторым номером, но обескровленная «Ислочь» вряд ли станет раскрываться. А с позиционными атаками у брестчан заметные проблемы. На наш взгляд, букмекеры переоценивают гостей, которые в 11 турах добыли всего три победы. Потому сыграем от хозяев.

Мы бы выбирали между двух ставок. 1Х за 1.67 — вариант попроще, 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за 2.43 — посмелее. Альтернатива — ИТМ 1 гола «Руха» за 2.22. Брестчане преодолели эту планку лишь в одном поединке из 11.

Прогноз и ставки на матч «Ислочь» — «Рух»

У «Ислочи» серьёзные кадровые проблемы, потому букмекеры и считают гостей фаворитом. В то же время перекос в линии слишком серьёзный: «Рух» одержал всего три победы в сезоне, а больше одного мяча забил только однажды. На наш взгляд, зацепиться за ничью «волкам» вполне по силам.

Ставка: «Ислочь» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.43.

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.