«Славия» — «Неман». Прогноз: «олени» снова заглохнут вдали от Гродно

11 из 14 голов в этом сезоне чемпионата Беларуси «Неман» забил в родных стенах.

6 июня в матче 12-го тура чемпионата Беларуси «Славия» сыграет с «Неманом». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Славии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60. Успех «Немана» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Славия Мозырь» — «Неман»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 6 июня «Славия» — «Неман» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.33, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.67. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24.

Анализ и прогноз матча «Славия» — «Неман» (06.06.2020)

12-й тур чемпионата Беларуси набирает обороты, в Мозыре местная «Славия» примет «Неман». Это прямые конкуренты, которые к началу мая привычно обосновались в серединке турнирной таблицы. На данный момент «славяне» занимают 8-е место, набрав 15 очков. У «Немана», который замыкает десятку сильнейших, на один балл меньше.

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Впрочем, гродненцы имеют матч в запасе, поскольку 9-й тур они пропустили. Тогда у игроков «Минска» обнаружилось подозрение на коронавирус, и встречу перенесли. То есть соперники максимально близки по общему уровню: слишком хороши, чтобы бороться за выживание, но недостаточно сильны, чтобы претендовать на еврокубки.

В одну и ту же точку они пришли по разным орбитам. «Славия» мощно стартовала, хлопнула подряд БАТЭ и «Динамо-Брест», а потом ещё и оказалась в шаге от выхода в финал Кубка Беларуси. Но короткая «скамейка» и плотный календарь сделали своё дело: дальше наступил спад на обоих фронтах.

Собственно, в четырёх предыдущих турах «славяне» одержали всего одну победу. Да и ту над абсолютно худшим клубом чемпионата Беларуси «Белшиной» (3:2). Причём с огромными приключениями: горели в два мяча к середине первого тайма, сравняли счёт благодаря автоголу, а победный гол забили на 90-й минуте.

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В общем, гордиться тут совсем нечем. На оставшиеся три поединка пришлись ничьи с «Торпедо-БелАЗ» (0:0) и «Городеей» (1:1), а также поражение от «Шахтёра» из Солигорска (0:2). А вот «Неман» долго находился рядом с зоной стыков, однако в двух предыдущих турах набрал максимально возможные шесть очков.

Сперва он разобрался в родных стенах с крепким «Торпедо-БелАЗ» (3:1). Хотя тут нужно сделать важную поправку: у жодинцев на поле из-за подозрения на коронавирус не вышли несколько основных футболистов. А спустя неделю «олени» в меньшинстве одолели на выезде «Городею» (2:0): остались вдесятером в дебюте второго тайма, но не опустили рук и забили дважды.

Вроде бы гости сейчас смотрятся повеселее, однако есть нюанс. Дело в том, что сойдутся две классические домашние команды. «Славия» в пяти матчах в родных стенах потерпела лишь одно поражение, хотя успела принять БАТЭ, «Рух» и «Торпедо-БелАЗ». А «Неман» набрал на выезде только четыре балла.

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Больше того — в пяти домашних встречах гродненцы отличились 11 раз, а в пяти гостевых — всего трижды. От этого и будем отталкиваться. ИТМ 1 гола «Немана» за 1.89 смотрится надёжно, альтернативные варианты — П1 с нулевой форой за 1.86 и 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.81. Предпосылок для высокой результативности немного, а свои стены должны помочь «славянам» зацепиться.

Прогноз и ставки на матч «Славия» — «Неман»

Команды очень близки по общему уровню, место проведения встречи может оказаться ключевым фактором. «Славия» на своём поле не проиграла БАТЭ, «Руху» и «Торпедо-БелАЗ», а «Неман» забил в гостях в этом сезоне лишь три мяча из 14. На наш взгляд, встреча получится низовой, а «славяне» сумеют набрать очки.

Ставка: победа «Славии» с нулевой форой за 1.86.

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