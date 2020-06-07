Большинство жалоб на букмекеров идёт из-за незнания правил. Но есть ситуации, когда БК переходят грань дозволенного.

Как подать жалобу на букмекерскую контору: куда и в каких случаях жаловаться

Пожаловаться на букмекерскую контору может любой игрок, но для этого нужны веские основания. Многие клиенты БК не читают правил, а потом возмущаются. Хотя есть конторы, которые действительно отказывают в выплате денег и блокируют счета. В этой статье мы расскажем, как подать жалобу на букмекера, если с вами приключилась такая неприятность.

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Спорные ситуации с букмекерскими конторами

При регистрации в букмекерской конторе у вас есть обязательства:

указывать только достоверные данные,

пополнять счёт с личных платежных средств,

соблюдать правила.

Когда вы допускаете неточности в персональных данных, пополняете счёт с чужой карты или совершаете другие ошибки, букмекер может обоснованно отказать в выплате денег. Это спорная ситуация, но в таком случае писать жалобы на букмекерские конторы бессмысленно. Виноваты вы сами.

Зачем букмекерам паспортные данные:

Зачем букмекерам паспортные данные и СНИЛС: что ещё просят сделать конторы и почему Паспортные данные и СНИЛС могут спасти вас от мошенников, но иногда и этого мало.

Некоторые БК позволяют вносить депозит не только со своей карты. Но в будущем это может стать проблемой для плюсового игрока. Минусовых клиентов букмекеры обычно не трогают из-за нежелания расставаться с прибылью.

Большинство игроков БК правильно проходят процедуру регистрации и идентификации. Но спорные ситуации могут возникать из-за ошибок и неточностей со стороны букмекеров. Например, возможен неправильный расчёт ставки.

Это могут быть технические ошибки в программе букмекера или целенаправленные действия конторы. БК может объявить любой матч договорным и сделать возврат по ставкам без предоставления каких-либо доказательств.

Некоторые конторы грешат этим, не желая выплачивать крупные выигрыши. При этом возврат делают только по выигрышным ставкам, а неудачные оставляют в силе.

При стабильном плюсе на дистанции БК может уменьшить лимиты ставок. С этим сталкивается большинство успешных игроков некоторых букмекеров.

В данном случае БК действует в рамках установленных правил. Спорной ситуации здесь нет. Игроку остаётся смириться с такими действиями и искать другую контору или продолжать ставить в этой на менее выгодных условиях.

Как проверить букмекерскую контору:

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Букмекеры жёстко наказывают игроков, которые ставят по «вилкам». Такие клиенты могут столкнуться с понижением лимитов или даже с блокировкой аккаунта. В конторах с сомнительной репутацией возможна полная блокировка счёта и аккаунта без объяснения причин.

Есть несколько спорных ситуаций, в которых вы можете подать жалобу на букмекерскую контору:

неправильный расчёт ставки;

отказ в выплате выигрыша;

блокировка аккаунта.

Куда писать жалобу на букмекерскую контору

В первую очередь следует обратиться в службу поддержки букмекерской конторы. Представитель букмекерской компании объяснит вам причины возникновения спорной ситуации.

Иногда такое обращение помогает решить проблему. Например, в случае технической ошибки при расчёте ставки.

Сохраняйте переписку со службой поддержки. Если решить спорную ситуацию в свою пользу не удалось, переписка может пригодиться при дальнейших разбирательствах.

За что блокируют букмекеры:

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Для игроков легальных российских букмекерских контор следующий шаг — обращение в саморегулируемую организацию «Ассоциация букмекерских контор» или в Российскую ассоциацию развития игорного бизнеса.

Эти организации заинтересованы в хорошей репутации отечественного букмекерского рынка, поэтому при правоте игрока наверняка помогут ему решить спорную ситуацию в свою пользу.

Также в интернете есть несколько специализированных ресурсов, помогающих в решении спорных ситуаций с букмекерами. В рейтинге букмекеров «Чемпионата» вы можете оставить жалобу на любую легальную БК.

В случае спорной ситуации с иностранными букмекерами направляйте жалобу на английском языке в European Gaming and Betting Association и в редакцию авторитетного ресурса Sportsbook Review. EGBA выдаёт лицензии на деятельность букмекерских компаний, а критики в Sportsbook Review боится большинство контор.

При подаче жалобы прикрепляйте скриншоты ставок, фотографии документов и другие доказательствами своей правоты. Многие спорные ситуации различные организации даже не рассматривают. Всё дело в правилах БК.

Игроки сначала соглашаются с правилами при регистрации, а затем заявляют о нечестных действиях букмекеров. «Чемпионат» рекомендует внимательно читать каждый пункт условий. Лишь в случае нарушения букмекерами своих же правил можно добиться результата при обращении.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!