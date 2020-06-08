«Динамо» Дрезден—«Гройтер Фюрт». Прогноз: берём коэффициент 2.65 в матче второй Бундеслиги

Дрезденцы сражаются за сохранение прописки, а «трилистникам» уже ничего не нужно.

9 июня «Динамо» Дрезден сыграет с «Гройтер Фюртом» в перенесённом матче 27-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Гройтер Фюрта» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех «Динамо Дрезден» оценён букмекерами коэффициентом 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Динамо Дрезден» — «Гройтер Фюрт»

Букмекеры уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 9 июня «Динамо Дрезден» — «Гройтер Фюрт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.82, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.

Анализ и прогноз матча «Динамо Дрезден» — «Гройтер Фюрт» (09.06.2020)

Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Четыре тура после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.

«Гамбург» — «Хольштайн». Прогноз: проверяем коэффициент 3.20 в матче второй Бундеслиги «Динозавры» бьются за повышение в классе, а клуб из Киля просто играет в своё удовольствие.

На вторник запланирован всего один матч. Дрезденское «Динамо» возобновило сезон позже остальных из-за вынужденного карантина, поскольку у двух футболистов был выявлен коронавирус. Теперь команде приходится играть перенесённые встречи, из-за чего времени на отдых практически не остаётся.

Саксонцы проведут четвёртый поединок за 10 дней. График чудовищный, но выбора нет. А главное — очки нужно набирать любой ценой, ведь на кону вылет в третий дивизион. Два первых матча после рестарта первенства динамовцы проиграли всухую, хотя там и соперники оказались в порядке.

0:2 от «Штутгарта», 0:3 от «Ганновера». Положение стало угрожающим, однако в субботу удалось добыть важнейшую победу над прямым конкурентом «Вееном» в его логове. Драмы и эмоций хватило на всех: гости открыли счёт, дважды пропустили, но сравняли счёт перед перерывом. А на 89-й минуте забили решающий мяч (3:2).

Теперь интрига в нижней части турнирной таблицы закручена до предела. Дрезденцы занимают последнее место во второй Бундеслиге, имея в активе 27 очков. Находящийся в зоне стыков «Карлсруэ» ушагал на три балла, расположившийся на 15-й позиции «Нюрнберг» — на шесть. Но у «Динамо» есть две игры в запасе.

То есть шансы зацепиться остаются, и вполне осязаемые. Правда, календарь не из простых, ведь совсем скоро придётся столкнуться с двумя представителями топ-3 — «Гамбургом» и «Арминией». Тем важнее оставшиеся встречи с соперниками попроще, из которых нужно выжать максимум.

Статистический прогноз: «Бейтар» — «Маккаби Тель-Авив», ставка на матч чемпионата Израиля В 28 матчах сезона «жёлтые дьяволы» пропустили всего семь мячей.

«Гройтер Фюрт» увяз в середине турнирной таблицы: 38 очков, 11-я строчка. Ни о каком повышении в классе не может быть и речи, однако вылет «трилистниками» также не грозит. Даже до зоны стыковых матчей целых восемь баллов запаса — за четыре тура такое вряд ли отыгрывается.

Команда спокойно доигрывает сезон. В пяти предыдущих турах не одержала ни одной победы, зато без гола ушла лишь однажды. Букмекеры отдают гостям преимущество, что выглядит по меньшей мере сомнительно. На стороне дрезденцев своё поле и огромная разница в уровне мотивации.

Пожалуй, на таком фоне логичнее играть от аутсайдера. Благо что в родных стенах «Динамо» выступает прилично: 17 очков в 14 играх. Брать лобовую победу хозяев за 3.00 мы не рискнём, а вот П1 с нулевой форой за 2.23 или 1Х + обе забьют за 2.65 смотрится интересно. Гости стабильно забивают по 1-2 мяча, но и пропускают после рестарта сезона исправно.

Прогноз и ставка на матч «Динамо Дрезден» — «Гройтер Фюрт»

Дрезденцы одержали долгожданную победу и оживили интригу внизу турнирной таблицы. Букмекеры считают их аутсайдером, хотя на стороне «Динамо» своё поле и преимущество в мотивации. Кроме того, «Гройтер Фюрт» сейчас не впечатляет — команда застряла в середине таблицы и идёт на серии из пяти матчей без побед. На наш взгляд, саксонцы зацепятся за очки.

Ставка: «Динамо Дрезден» не проиграет и обе забьют за 2.65.

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