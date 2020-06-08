«Жил Висенте» — «Фамаликан». Прогноз: обидчик «Порту» приблизится к «Спортингу»

9 июня в матче 26-го тура чемпионата Португалии «Жил Висенте» сыграет с «Фамаликаном». Начало встречи — в 23:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Жил Висенте» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.54. Успех «Фамаликана» оценён букмекерами коэффициентом 2.90.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Жил Висенте» — «Фамаликан»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии 9 июня «Жил Висенте» — «Фамаликан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.03, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.40.
Анализ и прогноз матча «Жил Висенте» — «Фамаликан» (09.06.2020)
Чемпионат Португалии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а на минувшей неделе отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
26-й тур Примейры начнётся почти сразу, уже во вторник состоится первая игра: «Жил Висенте» в Барселуше примет «Фамаликан». Несколько лет подряд эти команды толкались в португальской Сегунде, но затем пошли на повышение и теперь уверенно чувствуют себя в элитном дивизионе.
«Жил Висенте» прочно обосновался в середине турнирной таблицы. Это классический крепкий середняк — низовой коллектив, с лихвой компенсирующий нехватку индивидуального мастерства обученностью, заряженностью и дисциплиной. Пропускают «петухи» мало, а забивают ещё меньше.
30 очков в 25 поединках, 10-е место в Примейре, разница голов 25:30. Фактически задача на сезон выполнена и можно играть в своё удовольствие: до зоны еврокубков не добраться (13 пунктов — слишком много), однако борьба за выживание также не грозит. Отрыв от 17-й строчки составляет 11 баллов.
На минувшей неделе «Жил Висенте» уступил на выезде предпоследней команде турнира, «Портимоненсе» (0:1). Игра получилась закрытой, моментов было совсем немного. Единственный гол состоялся в дебюте второго тайма, в оставшееся время гости не сподобились даже на полноценный финальный штурм.
А вот «Фамаликан» вспомнил первую часть сезона, когда он находился на самом верху таблицы. Новичок элитного дивизиона хлопнул в родных стенах «Порту» (2:1), который претендует на титул. Впрочем, как минимум на ничью «драконы» точно наиграли.
Они полностью владели территорией, имели много стандартов, однако слабая реализация перечеркнула все старания. А вот «Фамаликан» забил два мяча с двух ударов в створ ворот, благодаря чему вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Португалии: 40 очков, три балла до находящегося в зоне Лиги Европы «Спортинга».
История противостояния довольно скромная: всего семь матчей, шесть из которых состоялись в Сегунде. Преимущество гостей подавляющее — пять побед, две ничьи и ни одного поражения при разнице мячей 12:5. Ожидаем закрытую игру с небольшим количеством моментов.
В то же время линия букмекеров вызывает сомнения. Хозяева спокойно доигрывают сезон, а гости бьются за еврокубки и имеют тотальное преимущество по очным встречам. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 2.05 и комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.08.
Прогноз и ставки на матч «Жил Висенте» — «Фамаликан»
«Фамаликан» в прошлом туре обыграл «Порту» (пусть и при заметной доли везения) и продолжает бороться за зону еврокубков. В семи предыдущих матчах с «Жил Висенте» гости добыли пять побед и дважды сыграли вничью. На наш взгляд, голов будет немного, а «Фамаликан» зацепится за очки.
Ставка: «Фамаликан» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 2.08.
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