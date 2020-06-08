На победах аутсайдеров иногда можно сорвать куш. В матчах «Реал» — ЦСКА и «Барселона» — «Рубин» коэффициент на гостей превышал 10.00.

Стратегия ставок на аутсайдера в футболе: когда нужно играть против фаворита

Ставки на аутсайдера в футболе могут давать прибыль на дистанции даже при проходимости меньше 30%. Всё дело в высоких коэффициентах. В этой статье мы разберём особенности ставок на аутсайдеров в футболе и по каким критериям отбирать матчи для пари на андердогов.



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Почему выгодно делать ставки на аутсайдеров

Стратегия ставок против фаворита может дать солидный плюс на дистанции или позволить сорвать куш одиночной ставкой. В букмекерских конторах коэффициент на победу андердога может достигать больших величин. Обычно это котировки в диапазоне от 4.00 до 7.00, иногда предлагаются и более высокие коэффициенты.



Для прибыли на длинной дистанции, ставя на андердогов по указанным коэффициентам, достаточно выигрыша одного пари из четырёх.



На победу фаворита предлагают ставить с низким коэффициентом. Нужно угадывать три из четырёх результатов или даже больше, чтобы оставаться в плюсе.



Ставки на фаворитов в футболе:

Ставки на фаворита в футболе: стратегии для лайва и прематча, аргументы за аутсайдеров Ставки на фаворита в футболе — идеальный путь к банкротству. Есть небольшое временное окно, когда на грандов действительно выгодно ставить.

Когда делать ставки на аутсайдера в футболе

Стратегия ставок на аутсайдера подразумевает тщательный отбор событий. В большинстве случаев, вы заключаете пари на слабую команду, если к этому располагает ряд факторов.

Смотрите на историю личных встреч. У многих сильных клубов есть неудобные соперники, регулярно отбирающие у них очки.

Следите за изменениями в составе команд. Если у более сильного клуба, по мнению букмекера, дисквалифицированы или травмированы ведущие игроки, можно ставить против фаворита.

Учитывайте фактор своего поля. У андердогов часто намного лучше получаются домашние матчи, в которых они регулярно набирают очки. На выезде аутсайдеры чаще проигрывают.

Оценивайте мотивацию команд. Например, в конце сезона фаворит уже может решить все турнирные задачи и не так ответственно подходить к футбольным матчам. В таких встречах тренеры иногда выпускают дублирующий состав.

Ставки на андердогов:

Ставки на андердогов в футболе и теннисе: как и когда выгодно ставить на аутсайдеров Системы ставок на андердогов дают прибыль при поражениях фаворитов. К осечкам грандов приводит несколько причин.

Стратегии ставок на андердога

Кроме пари на чистую победу есть другие стратегии ставок на аутсайдеров в футболе.

Ставки на голы аутсайдера

В рамках этой стратегии заключайте пари в лайве. Перед началом матча коэффициенты на гол в исполнении андердога не всегда выше 1.70. Смотрите игру и ждите повышения котировки на забитый мяча аутсайдера хотя бы до 2.00. После делайте соответствующую ставку.

Ставки на победу аутсайдера с плюсовой форой

В данном случае можно ставить перед матчем или по ходу игры. Выбирайте поединок, в котором андердог имеет хорошие шансы не проиграть разгромно. Берите на его победу с плюсовой форой.



Например, в матче за Суперкубок Франции в 2019 году «ПСЖ» — «Ренн» ставки на победу второй команды с форой (+2) принимались с коэффициентом 1.88. При этом «Ренн» пропускал мало голов и в предыдущей личной встрече с парижанами в финале кубка страны проиграл лишь в серии пенальти.



В том поединке «ПСЖ» выиграл со счётом 2:1. Ставка с плюсовой форой на аутсайдера зашла.

Плюсы и минусы стратегии ставок на аутсайдера в футболе

К преимуществам такой стратегии относятся:

Большое количество футбольных матчей практически круглый год. Это обеспечивает большой выбор спортивных событий для ставок.

Все букмекерские конторы принимают ставки на футбол, предлагая широкую роспись событий и сравнительно небольшую маржу на крупных турнирах.

Можно существенно увеличить свой игровой банк при серии из нескольких заходов подряд.

Главный недостаток такой стратегии — сложность выбора правильного матча для ставки. Букмекеры не зря дают высокие коэффициенты, просчитывая вероятности победы каждой из команд. Нужно отлично разбираться в футболе, постоянно следить за новостями и грамотно оценивать текущую ситуацию, чтобы иметь шансы быть в плюсе на дистанции.



Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!