«Минск» — «Ислочь». Прогноз: проверяем коэффициент 2.65 в матче чемпионата Беларуси

12 июня в матче 13-го тура чемпионата Беларуси «Минск» сыграет с «Ислочью». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ислочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Минска» оценён букмекерами коэффициентом 3.43.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Минск» — «Ислочь»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 12 июня «Минск» — «Ислочь» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.05. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.

Анализ и прогноз матча «Минск» — «Ислочь» (12.06.2020)

Программа 13-го тура чемпионата Беларуси откроется в пятницу в Минске, где местный одноимённый клуб примет «Ислочь». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но ситуация кажется вполне рабочей, поводов для паники не видно. Правда, причины заметно разнятся.

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Общее тут только одно — высочайшая плотность в середине таблицы Высшей лиги. Достаточно сказать, что находящаяся в зоне стыков «Городея» отстаёт от замыкающего пятёрку «Динамо-Брест» всего на семь очков, хотя сыграно уже 40% от сезона. То есть один удачный отрезок может моментально переместить команду на пять-шесть позиций вверх/

«Минск» вроде бы находится лишь на 13-й позиции, но не всё так плохо. Во-первых, до топ-5 всего шесть баллов. Во-вторых, у «горожан» есть сразу две игры в запасе, поскольку им пришлось пропустить девятый и десятый туры из-за подозрения на коронавирус у футболистов. Матчи с «Неманом» и «Смолевичами» состоятся позже.

Команде пришлось провести определённое время на карантине, а затем — тренироваться в усечённом составе и привлекать футболистов из молодёжки. Что, впрочем, не помешало одолеть две недели назад крепкий «Слуцк» (1:0). В дебюте бело-синие привезли себе гол сами, после чего много владели мячом, но практически без остроты.

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А вот затем столичный клуб попал под натуральный каток, отхватив 1:6 от брестского «Динамо». На самом деле преимущество хозяев было не столько подавляющим. «Горожанам» удалось даже открыть счёт. Вплоть до 64-й минуты интрига оставалась, но после третьего мяча гости окончательно развалились.

«Ислочь» тем временем продолжает страдать из-за огромного количества кадровых потерь. В шести предыдущих турах добыта лишь одна победа (2:1 с худшим клубом чемпионата Беларуси «Белшиной»), однако самое печальное осталось позади. С «Рухом» (1:1) неделю назад пришлось играть без ключевого исполнителя атаки Момо Янсане и опытнейшего защитника Алексея Янушкевича.

А теперь они отбыли дисквалификации и вернутся в строй. Как минимум впереди у «Ислочи» дела должны стать повеселее, Янсане способен создать момент самостоятельно. Пока полёт нормальный: 16 очков и девятое место в турнирной таблице Высшей лиги. Три балла до топ-5, шесть — до тройки лидеров.

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Статистика очных встреч близка к равной — три победы «Минска», три ничьих и два успеха «Ислочи». Букмекеры считают фаворитом гостей, но это выглядит сомнительно. На своём поле «горожане» традиционно хороши, а «волки» по-прежнему остаются без нескольких футболистов основы.

Кроме того, гости не могут отыграть на ноль уже шесть туров подряд, хотя до эпидемии травм славились организованностью и надёжной обороной. 1Х за 1.74 смотрится вполне нормально, вариант посмелее — 1Х + обе забьют за 2.65. «Минск» в принципе часто пропускает, поскольку старается играть в атаку.

Прогноз и ставки на матч «Минск» — «Ислочь»

«Минск» не так давно вернулся с карантина и успел провести два матча: одолел «Слуцк» и получил 1:6 в Бресте. После такого разноса проблем с мотивацией точно не будет, а своё поле и кадровые проблемы соперника только повышают шансы набрать очки. «Ислочь» не побеждает на протяжении шести туров и стабильно пропускает в каждой игре.

Ставка: «Минск» не проиграет + обе забьют за 2.65.

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