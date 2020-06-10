«Тондела» — «Авеш». Прогноз: экс-игрок «Спартака» Петкович не принесёт пользы в атаке

11 июня «Тондела» и «Авеш» сыграют в матче 26-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Тонделы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91. Успех «Авеша» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Тондела» — «Авеш»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Португалии 11 июня «Тондела» — «Авеш» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.34, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.52.

Анализ и прогноз матча «Тондела» — «Авеш» (11.06.2020)

Чемпионат Португалии возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а на минувшей неделе отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

«Портимоненсе» — «Бенфика». Прогноз: Пицци, Вайгль и Таарабт разберутся с аутсайдером «Орлы» лидируют в Примейре по набранным очкам на выезде.

26-й тур Примейры начался почти сразу, что вполне логично. Календарь уплотняется, времени на отдых будет меньше, а потому команды с внушительной скамейкой запасных получат дополнительное преимущество. Но это будет только через пару-тройку туров, а пока участники сохраняют свежесть.

Обе команды располагаются в нижней части турнирной таблицы, но считать их прямыми конкурентами не совсем правильно. «Тондела» довольно долго шла в серединке, однако затем просела. В шести предыдущих турах удалось зацепить лишь три очка, что автоматически приблизило зону вылета.

Сейчас золотисто-зелёные находятся на 14-м месте в чемпионате Португалии, имея в активе 26 баллов. Отрыв от зоны вылета составляет семь пунктов. Положение, конечно, не идеальное, но довольно устойчивое. Право на ошибку есть, даже не одно. А главное — рестарт первенства начался замечательно.

«Белененсеш» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: берём коэффициент 2.83 на матч в Португалии «Белененсеш» не проигрывает «завоевателям» на своём поле с 2014 года.

Неделю назад аутсайдер сенсационно выстоял в Лиссабоне. Естественно, «Бенфика» владела колоссальным преимуществом и наиграла как минимум на два-три мяча, а сама «Тондела» не создала ровным счётом ничего. Но это уже детали, а исход — нули на табло. По ударам 26-5, по попаданиям в створ 5-0, по угловым 14-0, по владению мячом — 65% на 35%. Естественно, всё в пользу «орлов».

После такого удача часто требует возврату долга, но слишком уж слаб сейчас «Авеш». Это абсолютно худший клуб Примейры — жалкие 13 очков в 25 турах, даже отставание от идущего предпоследним «Портимоненсе» составляет шесть баллов. А до спасительной 16-й строчки вообще 12 пунктов.

Фактически «Авеш» одной ногой уже в Сегунде, отыграть 12 очков за девять туров невероятно сложно. Гости выйдут как на последний бой, однако неделю назад это не помешало им безропотно уступить в родных стенах средненькому «Белененсешу» со счётом 0:2, пропустив два мяча уже к 39-й минуте.

«Порту» — «Маритиму». Прогноз: Зе Луиш, Корона и Теллес исправятся за провал В последних восьми очных встречах с «Маритиму» «драконы» имеют восемь побед.

Напрягает только история противостояния. Здесь преимущество у «Авеша», причём даже если учитывать одни лишь игры в Тонделе. На своём поле золотисто-зелёные в шести поединках добыли всего одну победу при четырёх поражениях, так что брать 1Х с коэффициентом ниже двойки мы не станем.

А вот ИТМ 1.5 мяча «Тонделы» за 1.74 смотрится нормально. Забивают золотисто-зелёные очень мало, всего 20 голов в 25 встречах. Даже у «Авеша» 23 результативных удара. Действовать первым номером хозяевам будет тяжело, они привыкли отдавать мяч и рассчитывать на контратаки. Ждём закрытую игру с невысокой результативностью.

Прогноз и ставки на матч «Тондела» — «Авеш»

«Авеш» — худший клуб Примейры, вот только статистика очных встреч полностью на его стороне. Даже на своём поле «Тондела» одержала всего одну победу в шести матчах. Золотисто-зелёные слабо действуют первым номером, за 25 туров они отличились 20 раз. Проверим индивидуальный низ хозяев.

Ставка: ИТМ 1.5 мяча «Тонделы» за 1.74.

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