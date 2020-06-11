«Зандхаузен» — «Арминия». Прогноз: россиянин Жиров и лидер 2-й Бундеслиги дадут зрелище

12 июня «Зандхаузен» сыграет с «Арминией» в матче 31-го тура второй немецкой Бундеслиги. Начало встречи — в 19:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Арминии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех «Зандхаузена» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.
Коэффициенты букмекеров на матч второй Бундеслиги «Зандхаузен» — «Арминия»
Букмекеры не уверены, что матч второй немецкой Бундеслиги 12 июня «Зандхаузен» — «Арминия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.02, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.88. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.
Анализ и прогноз матча «Зандхаузен» — «Арминия» (12.06.2020)
Вторая Бундеслига перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Германии по футболу. Четыре тура после возобновления уже остались позади, команды прогрелись и вошли в колею. Календарь плотный, завершение сезона всё ближе.
На пятницу запланированы два матча. Наибольший интерес из них представляет сражение лидера второй Бундеслиги с одной из лучших команд турнира после возобновления первенства. За которую к тому же выступает российский футболист Александр Жиров, прежде защищавший цвета «Анжи» и «Томи».
«Арминия» уже одной ногой в элитном дивизионе. До окончания сезона осталось всего четыре тура, а клуб из Билефельда возглавляет турнирную таблицу с заметной форой. «Штутгарт» отстаёт на пять очков, «Гамбург» — на семь. При этом сине-чёрные имеют ещё и игру с дрезденским «Динамо» в запасе.
Вообще, вопросы можно было снять уже к середине июня, если бы не приступ бесконечных ничьих. В пяти предыдущих турах подопечные Уве Нойхауса выдали четыре мирных исхода, каждый из которых оказался низовым. 1:1 со «Штутгартом», «Оснабрюком» и «Нюрнбергом», а также 0:0 с «Гамбургом».
Ещё была победа над «Хольштайном» со счётом 2:1, но и тут нужно сделать сноску. Решающий гол гости забили только на 92-й минуте, то есть находились в совсем коротком промежутке от ещё одной ничьей. Впрочем, конкуренты тоже достаточно наошибались, так что положение осталось комфортным.
«Зандхаузен» в пяти поединках после рестарта набрал 10 очков. Единственное поражение получилось несправедливым: с «Эрцгебирге» (1:3) пришлось действовать в меньшинстве с четвёртой минуты, зацепиться не вышло. Дальше — ничья с «Яном» и три победы подряд. Над «Вееном» (1:0), «Ганновером» (3:1) и «Гройтер Фюртом» (2:1).
В результате чёрно-белые фактически обеспечили себе сохранение прописки во втором дивизионе и могут просто доигрывать сезон. 39 очков, 11-я позиция в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыков составляет девять пунктов, а от зоны вылета — 11. Для четырёх туров это слишком много.
Даже удивительно, что на тотал больше 2.5 мяча на таком фоне дают больше двойки. «Зандхаузен» может играть в своё удовольствие, задача на сезон уже выполнена. «Арминия» тоже не ошущает особого давления, ведь конкуренты находятся на расстоянии. На таком фоне вероятность результативного футбола кажется солидной.
Прогноз и ставка на матч «Зандхаузен» — «Арминия»
«Зандхаузен» здорово выглядит после перерыва: много забивает и идёт по графику «два очка за игру». Положение у хозяев комфортное, место в середине таблицы уже обеспечено. «Арминия» выдала много ничьих, но по-прежнему идёт первой с заметным запасом. На наш взгляд, давать на общий верх больше двойки в такой ситуации довольно странно.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.02.
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