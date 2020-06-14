«Маритиму» — «Жил Висенте». Прогноз: экс-игрок «Торпедо» Угу Виейра обойдётся без подвигов

15 июня «Маритиму» примет «Жил Висенте» в матче 27-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.25. Ничейный исход доступен с коэффициентом 3.25.
Букмекерские коэффициенты на матч «Маритиму» — «Жил Висенте»
Букмекеры считают, что матч чемпионата Португалии «Маритиму» — «Жил Висенте» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47.
Анализ и прогноз матча «Маритиму» — «Жил Висенте» (15.06.2020)
Чемпионат Португалии, прерванный в середине марта из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня. Было решено, что все матчи состоятся при пустых трибунах, а футболистов будут тестировать на наличие инфекции. Участники уже успели провести по две встречи.
«Маритиму» плетётся в хвосте турнирной таблице Примейры. Сейчас у команды 25 очков и 15-я строчка, а отрыв от зоны вылета составляет пять пунктов. Расслабляться нельзя, поскольку подняться выше будет затруднительно. До 14-й «Тонделы» не хватает четыре балла, а до остальных ещё больше.
За две после паузы игры «львы Мадейры» смогли заработать только одно очко. Поначалу они дома скатали ничью с такой же скромной «Виторией Сетубал» (1:1), хотя, надо сказать, преимущество было на их стороне. А в предыдущем туре ничего не смогли предложить и уступили в гостях одному из лидеров «Порту» (0:1).
«Жил Висенте» снова в элитном португальском дивизионе — впервые с 2015 года. После 26 игр в текущем сезоне клуб имеет 30 очков и идёт на 11-й позиции, куда более комфортной с точки зрения турнирной таблицы. Однако рестарт чемпионата Португалии он завалил.
В первом матче «петухи» поехали в гости к аутсайдеру Примейры «Портимоненсе» и уступили с минимальным счётом. Причём одна из худших команд в нынешнем розыгрыше действительно смотрелась интереснее. А в прошлой игре они принимали дома крепкий «Фамаликан» и снова проиграли (1:3).
В целом, надо сказать, хозяева шли на равных с фамаликанцами и даже больше владели мячом, но в отличие от гостей не сумели реализовать свои моменты. Теперь «Жил Висенте» предстоит выезд в Фуншал к местному «Маритиму». Соперники провели всего по два матча, а потому говорить о форме затруднительно. На наш взгляд, стоит обратить внимание на статистику личных встреч.
До этого «львы Мадейры» принимали «Петухов» 15 раз. И любопытно, что за это время потерпели всего лишь одно поражение при трёх ничейных исходах. В остальных же 11 случаях непременно оказывались сильнее.
«Жил Висенте», к слову, в чемпионате Португалии занимает 14-е место по набранным очкам на выезде. А «Маритиму» дома играет сравнительно неплохо. Однако классический 1Х представлен в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом 1.37, поэтому поищем другой вариант.
Тут нам поможет слабая забивная способность команд. Ожидать от соперников результативного футбола не приходится: «петухи» имеют ровно гол за игру, а у «львов Мадейры» — и того меньше. При таких раскладах можно подумать над комбинированным вариантом 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.15.
Прогноз и ставки на матч «Маритиму» — «Жил Висенте»
Команды провели всего по два матча. Делать выводы по физическому состоянию рано, лучше обратиться к статистике личных встреч. За 15 домашних игр против «Жил Висенте» «Маритиму» проиграл всего однажды. На таком фоне неплохо смотрится комбинированная ставка 1Х + ТМ 2.5 мяча. Результативностью соперники не отличается, забивая за матч не больше гола, а потому ждать от них яркой игры мы бы не стали.
Ставка: «Маритиму» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.15
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