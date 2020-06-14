«Тенерифе» — «Малага». Прогноз: берём коэффициент 2.43 в матче испанской Сегунды

15 июня «Тенерифе» сыграет с «Малагой» в матче 33-го тура испанской Сегунды. Начало встречи — в 22:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Тенерифе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех «Малаги» оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Сегунды «Тенерифе» — «Малага»

Букмекеры не уверены, что матч Сегунды 15 июня «Тенерифе» — «Малага» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.57, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.91.

Анализ и прогноз матча «Тенерифе» — «Малага» (15.06.2020)

Сегунда перетерпела вынужденную паузу и вернулась синхронно с элитным дивизионом чемпионата Испании по футболу. Один полный тур уже состоялся, команды прогрелись и вошли в колею. Теперь календарь уплотняется: матчей будет много, а отдыха перед ними — мало.

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В понедельник «Тенерифе» примет «Малагу». Речь идёт о соседях по турнирной таблице. Они находятся неподалёку от зоны вылета и решают одну задачу — нужно как можно скорее обеспечить себе сохранение прописки во втором дивизионе на будущий год, чтобы избежать нервотрёпки.

«Малага» набрала 38 очков и находится на 16-й строчке, у «Тенерифе» 39 баллов и 13-я позиция. Открывающие зону вылета «Альбасете» и «Депортиво» имеют в активе по 35 очков, зато провели на один поединок меньше. То есть плотность высокая, а отрыв минимален. Ситуация не из приятных.

Обе команды провалили рестарт первенства. «Малага» в родных стенах уступила «Уэске» (1:3), хотя могла рассчитывать на большее. На 26-й минуте, уже при счёте 0:1, она получила численное преимущество, а под занавес первого тайма даже провела ответный мяч. На этом успехи закончились. Вскоре «анчоусы» пропустили второй, уравняли составы и получили третий гол.

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«Тенерифе» тем временем на выезде уступил «Фуэнлабраде» (0:1). На самом деле как минимум на ничью бело-синие наиграли: они смотрелись ничуть не хуже оппонента, гораздо больше владели мячом и имели несколько хороших стандартных положений. Вот только с реализацией совсем не задалось.

Соперники не отличаются особой результативностью и часто катают низы. «Малага» в 16 выездных встречах вообще забила жалкие девять мячей, хотя и пропустила немногим больше (13). То есть средняя результативность «анчоусов» в гостях составляет 1,38 гола, так что ждать яркого футбола определённо не стоит.

Любопытно, что история противостояния полностью на стороне гостей. «Малага» потерпела предыдущее поражение от «Тенерифе» аж в 2001 году, после чего добыла семь побед и четыре ничьих в 11 матчах. На таком фоне вполне логично проверить комбинированную ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.

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Команды находятся рядом с зоной вылета, что только добавит им аккуратности и концентрации. Ждём закрытой и примерно равной игры с минимальным количеством моментов, в которой всё решат реализация и стандарты. Вариант посмелее — точный счёт первого тайма 0:0 за 2.43.

Прогноз и ставка на матч «Тенерифе» — «Малага»

Соперники находятся совсем рядом с зоной вылета и наверняка постараются действовать максимально осторожно. В 16 выездных матчах сезона с участием «Малаги» было забито всего 22 мяча, 1,38 в среднем за игру. Ждём закрытого дебюта с минимумом моментов, при котором первого гола придётся подождать.

Ставка: точный счёт первого тайма 0:0 за 2.43.

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