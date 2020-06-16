«Эйбар» — «Атлетик Б». Прогноз: Орельяна остановит Иньяки Уильямса и Муньяина

Баски никогда не забивали «Эйбару» больше одного мяча на его поле.

17 июня «Эйбар» и «Атлетик Б» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эйбар» — «Атлетик Б»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 17 июня «Эйбар» — «Атлетик Б» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.60, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.55. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.14.

Анализ и прогноз матча «Эйбар» — «Атлетик Б» (17.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 29-го тура испанской Примеры продолжится в среду тремя матчами. В 20:30 начнётся поединок «Эйбара» и «Атлетика» из Бильбао. Баски застряли в середине турнирной таблицы и всерьёз рискуют остаться без еврокубков. Они занимают десятую строчку, имея в активе 38 очков.

У идущего шестым «Атлетико» 46 баллов, у «Валенсии» 43, а у «Вильярреала» с «Гранадой» по 41. Отставание не то чтобы критичное, но заметное. Изменить ситуацию сможет только победная серия. Выход с карантина получился рабочим: гостевая ничья с мадридским «Атлетико» (1:1) — более чем нормальный результат.

Если смотреть на статистику, может сложиться впечатление, что «Атлетик» смотрелся даже лучше. Ударов и попаданий в створ у гостей действительно больше, но практически все они совершались из неудобных позиций. «Матрасники» реже владели мячом, зато выглядели конкретнее на чужой половине поля.

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Соперники обменялись голами в концовке первого тайма, а после перерыва хозяева имели преимущество. Наилучший момент состоялся 80-й минуте, когда вратарь потащил удар Сантьяго Ариаса с пяти метров. Следующий соперник басков заметно уступает по классу, зато не имеет ни малейших проблем с мотивацией.

«Эйбар» находится в эпицентре борьбы за выживание. После 28 туров команда занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, однако положение крайне шаткое. «Сельта» отстаёт на один пункт, «Мальорка» — на два, а «Леганес» и «Эспаньол» — на четыре. Очки нужны позарез.

В воскресенье «оружейники» гостили в Мадриде, где без вариантов уступили «Реалу» со счётом 1:3. «Сливочные» забили три мяча уже к 37-й минуте, после чего откровенно расслабились и стали валять дурака. Аутсайдер отквитал один мяч, но не более того. Возродить интригу не удалось.

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Букмекеры отдают предпочтение гостям, что вызывает определённые сомнения. Во-первых, «Эйбар» на своём поле вполне неплох — шесть побед в 14 турах при разнице мячей 19:20. Во-вторых, сам «Атлетик» на выезде абсолютно не впечатляет — всего два успеха в 14 поединках, баланс голов 14:16.

И ещё один важный момент. В шести предыдущих очных встречах забивалось не более двух мячей, а больше одного гола баски не отгружали «оружейникам» на их поле ни разу. Отсюда следует логичная ставка ИТМ 1 гола «Атлетика» за 2.12. Альтернативный вариант — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.

Прогноз и ставки на матч «Эйбар» — «Атлетик Б»

«Эйбар» хорош на своём поле, а вот баски на выезде совсем не блещут — всего две победы в 14 выездных поединках сезона. Статистика очных встреч тоже говорит в пользу хозяев: «оружейники» никогда не пропускали от «Атлетика» больше одного мяча на своём поле. Возьмём ИТМ 1 гола гостей за 2.12.

Ставка: ИТМ 1 гола «Атлетика» Бильбао за 2.12.

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