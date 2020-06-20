«Сельта» — «Алавес». Прогноз: ещё один чёрный день для Смолова и Аспаса

21 июня «Сельта» и «Алавес» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Алавес»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 21 июня «Сельта» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча «Сельта» — «Алавес» (21.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Два полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 30-го тура испанской Примеры завершится в воскресенье, 21 июня, тремя играми. Самая ранняя из них стартует в 15:00 мск в Виго на стадионе «Балаидос», где местная «Сельта» примет «Алавес» из Витории.

Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, вот только назвать их прямыми конкурентами никак нельзя. «Алавес» располагается на 12-й строчке с 35 очками и чувствует себя очень комфортно. Отрыв от зоны вылета составляет 10 пунктов, запас огромный, никакого давления нет.

Возобновление сезона прошло успешно. Поражение от «Эспаньола» (0:2) на выезде — это, конечно, обидно, но вполне нормально. Дело в том, что уже на 19-й минуте «славные» остались в меньшинстве после прямого удаления вратаря Фернандо Пачеко. Каталонцы прибрали к рукам инициативу и забили два мяча.

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Зато в четверг «Алавес» хлопнул на своём поле «Реал Сосьедад» (2:0), который всерьёз претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Гости полностью владели территорией, но в остроту её переводили крайне редко. А вот подопечные Асьера Гаритона действовали крайне конкретно на чужой половине, нанесли семь ударов в створ и заслуженно победили.

У «Сельты» ситуация куда более грустная. Всего 27 очков, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Преследователи совсем рядом: у «Леганеса» 23 балла, у «Эспаньола» — 24, у «Мальорки» — 25. Борьба за выживание обещает быть плотной, а клуб из Виго никак не может встать на рельсы.

Безвыигрышная серия достигла четырёх матчей, но это ещё не самое печальное. Дело в том, что за эти 360 минут «кельты» ни разу не забили! Понятно, что вопросы к Яго Аспасу и Фёдору Смолову на таком фоне неизбежны. По поражению от «Вильярреала» (0:1) всё понятно, там соперник действительно играл лучше и по праву добился успеха.

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А вот выездная ничья с «Вальядолидом» (0:0) выдалась обидной. «Сельта» имела заметное преимущество, однако чудовищные проблемы с реализацией не позволили добыть победу. Не удалось даже реализовать пенальти — Яго Аспас в середине второго тайма не сумел переиграть вратаря.

Создаётся впечатление, что невезение «кельтов» накладывается на потерю уверенности в своих силах. А вот «Алавес» выглядит бодро. На таком фоне даже странно, что букмекеры дают на победу хозяев меньше двойки. Статистика очных встреч с нами полностью согласна — в четырёх предыдущих случаях клуб из Витории как минимум не проигрывал (три победы и ничья).

Потому сыграем по коэффициенту. Х2 за 1.98 выглядит замечательно, можно даже увеличить потенциальный выигрыш и взять Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 2.20. Предпосылок к высокой результативности не видно.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Сельта» — «Алавес»

Букмекеры считают хозяев явным фаворитом, хотя тут есть сомнения. «Сельта» не может забить на протяжении четырёх матчей и находится в шаге от зоны вылета, а «Алавес» чувствует себя максимально комфортно и накануне обставил мощный «Реал Сосьедад». Кроме того, в четырёх предыдущих очных встречах «кельты» набрали всего одно очко. Возьмём Х2 за 1.98.

Ставка: «Алавес» не проиграет за 1.98.

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