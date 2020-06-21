«Леганес» — «Гранада». Прогноз: Сольдадо и Каррильо помогут зайти коэффициенту 2.39

22 июня «Леганес» и «Гранада» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Леганеса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Гранада»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 22 июня «Леганес» — «Гранада» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 3.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.42. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча Примеры «Леганес» — «Гранада» (22.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры стартует в понедельник, 22 июня, двумя играми. Самая поздняя из них стартует в 23:00 в Леганесе, где местный одноимённый клуб на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» сыграет с «Гранадой».

У «Леганеса» дела идут совсем печально. Всего 24 очка в 30 турах и 19-е место в турнирной таблице. Пятёрка аутсайдеров в чемпионате Испании уже определилась, держатся клубы плотно: у «Эспаньола» тоже 24 балла, у «Мальорки» — 26, у «Сельты» — 27 (при игре в запасе), а у «Эйбара» — 28.

После рестарта сезона удалось набрать всего одно очко, хотя календарь явно позволял рассчитывать на большее. По поражению от «Барселоны» на «Камп Ноу» (0:2) вопросов нет. Аутсайдер делал всё возможное и вполне мог открыть счёт, но упустил две замечательные возможности отличиться на исходе стартовой 15-минутки. За что и поплатился.

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А вот 1:2 на своём поле со скромным «Вальядолидом» и 1:1 на выезде с «Мальоркой» несколько настораживают, ведь эти клубы находятся в нижней части турнирной таблицы. Для сохранения прописки в элитном дивизионе в таких матчах нужно набирать максимум. Однако в первом случае «Леганес» пропустил два мяча с двух ударов в створ, а во втором вообще едва унёс ноги, сравняв счёт на 87-й минуте.

«Гранада» чувствует себя гораздо увереннее. Оно и неудивительно, ведь задача-минимум уже выполнена — вылет в Сегунду определённо не грозит. Больше того, «насриды» даже сохраняют определённые шансы на попадание в еврокубки. Хотя конкуренты, разумеется, выглядят гораздо солиднее.

42 очка в 30 турах, десятое место в турнирной таблице, пять пунктов от зоны Лиги Европы. В трёх турах набрано четыре балла, и это при весьма непростом календаре. Для начала состоялась победа над рвущимся в Лигу чемпионов «Хетафе» (2:1), затем — ничья на выезде с крепким «Бетисом» (2:2).

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Правда, в пятницу не удалось справиться с «Вильярреалом» (0:1), но ничего страшного тут нет. «Жёлтая субмарина» сейчас хороша, да и непосредственно по качеству футбола «Гранада» смотрелась не хуже. Подходы были, моменты имелись. На ничью хозяева вполне наработали, вот только реализация подвела.

Букмекеры считают «Леганес» фаворитом. Какую-то роль играет фактор своего поля, плюс хозяевам очки сейчас действительно нужнее. Но в остальном «Гранада» сейчас смотрится бодрее и интереснее. Х2 за нестыдный коэффициент 1.69 кажется подарком, можно поднять его комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.87.

И ещё один любопытный момент — в трёх предыдущих очных встречах забивалось строго по одному голу. Если вы верите в подобные совпадения, подумайте о тотале меньше 1.5 гола за 2.39 или даже ставке «в матче будет забит ровно один мяч» за 3.00.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Леганес» — «Гранада»

Гости сохраняют шансы на попадание в еврокубки, а хозяева бьются за выживание. «Гранада» после рестарта сезона выглядит бодро — она обыграла «Хетафе», сыграла вничью в гостях с «Бетисом» и на равных сражалась с «Вильярреалом». «Леганесу» очки нужнее, но одного старания тут может не хватить. Сыграем против линии.

Ставка №1: «Гранада» не проиграет за 1.69.

Ставка №2: тотал меньше 1.5 гола за 2.39.

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