«Торино» — «Удинезе». Прогноз: Сиригу, Белотти и Дзадза превзойдут Бекао в матче Серии А

Чёрно-белые забили всего 21 гол в Серии А, хуже атака только у СПАЛа.

23 июня «Торино» и «Удинезе» сыграют в матче 27-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Торино» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Удинезе» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Торино» — «Удинезе»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Италии 23 июня «Торино» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.22, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.82. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.34.

Анализ и прогноз матча Серии А «Торино» — «Удинезе» (23.06.2020)

Итальянский футбол возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Понедельник получается насыщенным, запланированы четыре матча 27-го тура. В Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» местный «Торино» сразится с «Удинезе», начало запланировано на 22:45 мск.

Речь о прямых конкурентах, между которыми много общего. Во-первых, они соседствуют в турнирной таблице Серии А. Обе команды набрали по 28 очков в 26 турах, по дополнительным показателям «Удинезе» располагается на 14-й строчке, а «Торино» — на 15-й. При таких показателях задача может быть только одна — борьба за выживание.

Надо сказать, что риск остаётся. Двумя неудачниками по итогам сезона наверняка окажутся «Брешия» и СПАЛ, а вот на третью путёвку в Серию В претендентов достаточно. У «Лечче» и «Дженоа» по 25 очков, у «Сампдории» — 26, да и «Фиорентина» (30) недалеко ушла. Расслабляться никак нельзя.

«Дженоа» — «Парма». Прогноз: Бруну Алвеш, Жервиньо и Эрнани удивят букмекеров в Генуе В трёх очных встречах после возвращения в Серию А «крестоносцы» добыли три победы.

Во-вторых, соперники слабо выступали перед приостановкой сезона. «Торино» в семи предыдущих турах набрал всего одно очко, зацепив в родных стенах ничью с «Пармой». А до этого получил 0:7 от «Аталанты» и 0:4 от слабого «Лечче». «Удинезе» тоже не выигрывал на протяжении семи туров, скопив за это время четыре балла.

Другой важный момент связан с клубом из Удине. Он занимает последнее место в чемпионате Италии по игре на чужом поле: жалкие девять очков в 13 поединках при разнице мячей 11:25. «Торино» в родных стенах тоже не блещет, но всё же имеет 15 баллов в 13 играх (четыре победы и три ничьих).

Также нельзя не упомянуть колоссальные проблемы чёрно-белых с созиданием. Они забили всего 21 мяч, меньше только у несчастного СПАЛа (20). Ну и последнее: в семи предыдущих очных встречах хозяин поля уступил лишь однажды. Потому линия букмекеров выглядит логично, шансы туринцев действительно несколько выше.

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Предпосылок для высокой результативности не видно: в атаке обе команды выступают не лучшим образом, на поле они не выходили очень давно, плюс высокая цена ошибки из-за близости зоны вылета наверняка добавит осторожности. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.75 и комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Торино» — «Удинезе»

Обе команды перед перерывом выглядели плачевно, не зная побед на протяжении семи туров. «Удинезе» хуже всех в Серии А выступает на выезде — всего девять очков в 13 матчах. Кроме того, в семи предыдущих очных встречах хозяин поля уступил только однажды. Возьмём П1 с нулевой форой.

Ставка: победа «Торино» с нулевой форой за 1.75.