«Лестер» — «Брайтон». Прогноз: Варди и Мэддисон не подпустят «Челси» к топ-3 АПЛ

23 июня «Лестер Сити» примет «Брайтон» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.50.

Букмекерские коэффициенты на матч «Лестер Сити» — «Брайтон»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз матча «Лестер Сити» — «Брайтон» (23.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы, вызванной пандемией коронавируса. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже 19 июня стартовал 30-й тур. До конца сезона участникам осталось провести по восемь-девять встреч. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.

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«Лестер Сити» в матче 30-го тура встречался в гостях с «Уотфордом» и потерял очки (1:1). Гости владели заметным преимуществом, однако голов ждать пришлось аж до 90-й минуты. На исходе основного времени поединка Бенджамин Чилвел открыл счёт и, казалось, уже подарил своей команде победу, но в компенсированное время хозяева спаслись после углового.



Теперь у «лис» 54 очка и по-прежнему третье место. До занимающего вторую строчку «Манчестер Сити», который, к слову, провёл на игру меньше, не хватает шести очков. А отрыв от ближайшего преследователя «Челси» составляет всего три пункта, а потому действовать клубу придётся осторожно.



«Брайтон» на днях принимал «Арсенал» и сумел вырвать три очка (2:1). Лондонцы имели небольшой перевес и сумели открыть счёт на 68-й минуте. Хозяева не выключились из игры, что помогло им отыграться уже через семь минут. А уже на исходе добавленного времени получилось даже выйти вперёд и победить.

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Благодаря этой победе «чайки» смогли отдалиться от зоны вылета. Теперь у них в копилочке 32 очка и 15-я строчка. А отрыв от 18-го места составляет пять пунктов. Впрочем, повыше подняться будет непросто, поскольку до идущего 14-м «Саутгемптона» не хватает столько же.



Теперь «Брайтону» предстоит выезд к «Лестер Сити». До этого в английской Премьер-лиге соперники встречались пять раз. В четырёх случаях победу одерживал «Сити», и только однажды «Альбион» сумел наиграть на ничью. Цифры показательные.



Тут надо бы ещё сказать, что «лисы» входят в топ-3 АПЛ по набранным очкам у себя дома. За 15 игр на родном стадионе они потерпели всего три поражения, причём два из них от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». А пропущено было всего 15 мячей при 30 забитых.

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Любопытно также, что «чайки» в гостях выступают слабовато, занимая пятое место с конца в чемпионате Англии по набранным очкам на выезде. При этом за 15 игр было пропущено аж 25 мячей. При таких раскладах есть смысл подумать над лобовой победой «Лестера» за сносный коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Брайтон»

«Лестер» справедливо идёт фаворитом. Помимо разницы в классе исполнителей, стоит отметить, что «лисы» входят в топ-3 по набранным очкам у себя дома. Для неуверенно играющего в гостях «Брайтона» это будет серьёзной задачей. Мы бы проверили лобовую победу хозяев. Статистика личных встреч согласна. В английской Премьер-лиге соперники встречались пять раз: в четырёх случаях победу одерживал «Лестер», и только однажды «Альбион» сумел наиграть на ничью.



Ставка: победа «Лестера» за коэффициент 1.75.