«Вулверхэмптон» — «Борнмут». Прогноз: Адама Траоре и Хименес снесут аутсайдера АПЛ с пути

24 июня «Вулверхэмптон» примет «Борнмут» в матче 31-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.65.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Борнмут»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Борнмут» (24.06.2020)

Долгожданная Английская Премьер-лига вернулась после паузы. 17 июня состоялись матчи перенесенного 28-го тура, а уже 19 июня старт взяли все остальные клубы. До конца сезона участникам осталось провести по восемь встреч. Было решено, что все игры пройдут при пустых трибунах.

«Норвич» — «Эвертон». Прогноз: Пукки, Ришарлисон и Сигурдссон возьмутся за старое «Ириски» в 15 гостевых играх пропустили 31 гол, «канарейки» в 15 домашних — 29.

«Вулверхэмптон» в первом после паузы матче навещал неожиданного аутсайдера текущего розыгрыша «Вест Хэм Юнайтед». Гости имели заметное преимущество по ходу встречи и закономерно победили со счётом 2:0. Примечательно, что оба мяча были забиты ближе к концу игры и пришли после подач с левого фланга обороны хозяев.



Победа позволила «волкам» вплотную подойти к еврокубковой зоне. Сейчас у них 46 очков и шестая позиция в турнирной таблице чемпионата Англии. У занимающего пятое место «Манчестер Юнайтед» баллов ровно столько же, да и топ-4 находится неподалёку..



«Борнмут» возобновил чемпионат Англии поражением в домашнем поединке. На этот раз обидчиком выступил «Кристал Пэлас» (0:2). Хозяева уже к 23-й минуте летели с разницей в два мяча, в дальнейшем исправить положение им так и не удалось.

«Аталанта» — «Лацио». Прогноз: Иммобиле, Кайседо и Милинкович-Савич не отпустят «Ювентус» Букмекеры считают римлян аутсайдером, хотя они не проигрывали в Серии А с сентября.

На данный момент «вишни» находятся в зоне вылета. За 30 туров они сумели набрать лишь 27 очков, что соответствует 18-й строчке. Правда, плотность таблицы такова, что на спасительном 17-м месте находится «Вест Хэм Юнайтед» с теми же 27 очками, а занимающий 16-ю позицию «Уотфорд» убежал всего на один пункт.



Теперь «Борнмуту» предстоит выезд к «Вулверхэмптону», и тут надо сказать, что «вишни» достаточно худо играют в гостях. За 15 гостевых матчей они пропустили 26 мячей, а побед имеют всего три. К слову, в предыдущих шести поединках на выезде клуб потерпел шесть поражений с общим счётом 2:16. Кошмар.



«Волки», правда, дома играют хуже, чем в гостях, занимая по этому показателю всего лишь 12-ю строчку. Однако даже при таких раскладах они имеют в своём активе 21 забитый мяч в 15 домашних матчах. При этом проигрывала в родных стенах команда только три раза: «Челси», «Тоттенхэму» и «Ливерпулю».

«Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз: Эдегор, Янузай и Начо Монреаль разберутся со Смоловым В 15 выездных матчах сезона «кельты» добыли лишь одну победу.

На наш взгляд, стоит подумать над П1 всухую за коэффициент 2.40. «Вулверхэмптон» на момент рестарта чемпионата Англии выглядит впечатляюще и едва ли потеряет очки. Уж слишком печальная выездная серия у «вишен».

Прогноз и ставки на матч «Вулверхэмптон» — «Борнмут»

«Вулверхэмптон» выйдет на предстоящий матч фаворитом. Команда имеет преимущество по качеству состава и на момент возобновления АПЛ выглядит хорошо, в то время как у «Борнмута» дела не очень. Мы бы проверили П1 всухую. Уж больно печальная выездная серия у «вишен».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» всухую за коэффициент 2.40.