«Брага» — «Витория Гимарайнш». Прогноз: берём коэффициент 2.50 на матч в Португалии

25 июня «Брага» и «Витория Гимарайнш» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Браги» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.09. Успех «Витории Гимарайнш» оценён букмекерами коэффициентом 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Брага» — «Витория Гимарайнш»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 25 июня «Брага» — «Витория Гимарайнш» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз матча «Брага» — «Витория Гимарайнш» (25.06.2020)

Чемпионат Португалии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом начале июня отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Три полных тура уже позади, команды прогрелись и вошли в колею. На четверг запланирована всего одна игра, зато какая. Речь о битве прямых конкурентов за место в Лиге Европы, а это уже кое-что. «Брага» в родных стенах примет «Виторию Гимарайнш», начало запланировано на 23:00 мск.

Соперники натурально завалили рестарт первенства. Достаточно сказать, что за три тура они не одержали ни одной победы, что для претендентов на еврокубки, конечно, никуда не годится. «Оружейники» вообще зацепили лишь одно очко, хотя календарь казался вполне рабочим и позволял рассчитывать на большее.

Для начала они уступили на выезде «Санта-Кларе» (2:3). Тут натурально не повезло — в середине второго тайма при счёте 2:1 защитник получил вторую жёлтую карточку, хозяева за оставшееся время забили дважды и вырвали победу. А вот домашнее поражение от «Боавишты» (0:1) оправдать не получится.

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Бывший клуб Станислава Крицюка владел мячом около 70% времени, имел огромное количество стандартов, но отличиться так и не сумел. А сам пропустил с пенальти. На десерт состоялась ничья с главным открытием сезона в Португалии — «Фамаликаном» (0:0). Вновь территориальное преимущество, вновь колоссальные проблемы в завершении.

Разумеется, столь слабые результаты сказались на положении в турнирной таблице. «Брага» опустилась на четвёртое место, пропустив «Спортинг». Но ничего ещё не ясно — лиссабонцы впереди всего на два очка. Нужно только максимально быстро разобраться с реализацией и вернуться на победный путь.

«Витория» скатала три ничьих подряд. 2:2 со «Спортингом» на своём поле — это нормально, а вот 1:1 с «Белененсешем» и «Морейренсе» должны напрягать. Речь о типичных середняках, привыкшим к финишу в районе 10-13 мест. Конкуренты не дремали и вырвались вперёд, теперь «завоеватели» идут лишь седьмыми.

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Впрочем, отставание небольшое. Даже «Брага» находится в семи очках, то есть в случае победы в очной встрече интрига резко обострится. Правда, история противостояния против подобного развития событий. Дело в том, что в пяти предыдущих очных встречах «оружейники» добыли четыре победы при одной ничьей.

На разницу мячей больно смотреть — 11:2. От этого и оттолкнёмся. Состав у хозяев чуть крепче, плюс преимущество своего поля, плюс проблемы в завершающей стадии в предыдущих матчах, которых прежде не было. Скорее всего в какой-то момент удача повернётся к «оружейникам» лицом и их прорвёт. Мы бы выбирали между ИТБ 1.5 гола «Браги» за 2.06 и П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.50.

Прогноз и ставки на матч «Брага» — «Витория Гимарайнш»

Битва прямых конкурентов по борьбе за еврокубки. Состав у «Браги» чуть сильнее, плюс преимущество своего поля, плюс невезение в предыдущих турах, плюс статистика очных встреч. В пяти последних матчах с «Виторией» удалось набрать 13 из 15 возможных очков при разнице голов 11:2. Ждём трудовой победы хозяев.

Ставка: победа «Браги» с разницей в 1-2 мяча за 2.50.

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