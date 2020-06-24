Мир ставок вырос настолько, что для заработка на нём необязательно быть клиентом БК.

Как заработать на ставках: инструкция для новичка и схема с минимальным риском

Заработать на ставках сейчас может любой желающий. Есть игроки букмекерских контор, которые рискуют своими деньгами, но появились и другие способы. Разберём их в этой статье.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Что такое заработок на ставках

Заработок — это стабильное получение прибыли на длинной дистанции. Ставки сопряжены с риском. В теории возможно идти в плюсе и называть это заработком. Но ставок без риска не бывает, рано или поздно будут поражения. Это не позволяет говорить об уверенности и каких-либо гарантиях.

На обычной работе мы получаем заработную плату. Сказать, что ставки позволяют вам зарабатывать можно в следующих случаях:

Прибыль для вас существенна. У каждого человека своё понимание достаточного уровня заработка. Кому-то прибыль в 10% покажется незначительной, а для кого-то любой заработок будет отличным результатом.

Плюс получается на протяжении длительного периода времени.

Если вы выиграли в один месяц 100 рублей, проиграв до этого 1000, это не заработок.

Можно ли заработать на ставках на спорт

В сети есть сайты-верификаторы, на которых прогнозисты подтверждают статистику сделанных ставок. Анализ этой статистики показывает, что получать стабильную прибыль на ставках можно.

Сложно получить подтверждения, что эти прогнозисты живут только лишь за счёт ставок. Мало кому захочется освещать эту часть своей деятельности.

Как зарабатывать на ставках:

Реально ли зарабатывать на ставках: инструкция для новичков и правда о букмекерах О главной ошибке новичков, комиссии букмекеров, капперах и поиске валуйных ставок.

Минимизация убытков

Первое условие заработка — минимизация рисков. Большинство игроков проигрывает чаще, чем выигрывает. Сказывается стремление как можно быстрее заработать и покрыть убытки предыдущих ставок.

Финансовая стратегия ставок в букмекерской конторе обезопасит игровой банка. Есть множество систем управления банкроллом. При ставках по определённой схеме главное — дисциплина и следование собственному плану.

Одна из наиболее популярных — критерий Келли:

Стратегия Келли в ставках на спорт: описание, формула расчёта и примеры для новичков Критерий Келли спасёт вас от разорения, но вы должны быть гением, чтобы идти в плюсе по этой стратегии.

Инвестиции или крупный выигрыш

Перед началом игры на ставках определитесь с целями. Если вы ставить для удовольствия, рискуйте небольшими суммами. Например, деньгами, которые вы можете потратить на поход в кино, кафе или другие заведения.

Если цель — сорвать куш, нужно осознавать риски. Прибыли в разы превышающая сумму ставку возможна только на высоких коэффициентах. Такая игра не может принесёт стабильный заработок. Это сродни лотерее.

При желании заработать на ставках относитесь к процессу игры как к инвестициям в долгосрочной перспективе. Это подразумевает терпимость к просадкам, управление банком, системный выбор ставок.

Стратегии ставок

Бессистемная игра на ставках может привести только к поражению. Сегодня вы делаете ставку на игру любимой команды, завтра на «Реал», потому что он фаворит, а на послезавтра ставить уже нечего.

Системность в беттинге — это следование определённой стратегии и принципам отбора матчей и ставок.

Выберите стратегию после её подробного изучения. Если вам понятны принципы и правила, протестируйте систему на виртуальном счёте. Только после удачного опыта начинайте играть на свои деньги.

Торговля на бирже

Играть на ставках можно не только в букмекерских конторах, но и на биржах. Отличие заключается в том, что вы соперничаете с другими игроками, а не с БК.

Также есть отличия в предложениях для торговли. Например, ставки «против».

Правила игры на бирже сложнее, чем в БК. Но при желании в них можно разобраться.

Стратегия заработка на ставках по чужим прогнозам

Есть категории успешных игроков — прогнозисты и капперы. Эти люди дают прогнозы на сайтах-верификаторах. Их можно купить и сделать ставку с тем же коэффициентом и с заданным процентом от игрового банка.

Тогда вы будете повторять статистику каппера, получая по итогу примерно тот же результат.

Как стать каппером:

Как стать профессиональным каппером: кто это, с чего начать и как зарабатывать прогнозами Путь от новичка в ставках до профессионального каппера полон трудностей, но пройти его может каждый.

Ставя по прогнозам разных капперов вполне реально получить прибыль. Но нужно понимать, что каждый прогнозист может играть в минус. Также учитывайте затраты на покупку подписок, возможные сложности с проставлением ставок, порезкой аккаунтов в БК и прочие нюансы.

На ставках можно заработать без игры на деньги. Тема беттинга развивается. Растёт число СМИ, посвящённых ставкам, появляются блоггеры в Youtube, телеграм-каналы и огромное количество рекламы букмекеров на телевидении и в интернете.

Получать дополнительный доход можно за счёт написания статей о ставках в СМИ и в социальных сетях, ведения блогов, прогнозов к матчам, участии в конкурсах и так далее.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!