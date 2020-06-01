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Как зарабатывать на ставках на спорт, можно ли заработать новичку по инструкции

Реально ли зарабатывать на ставках
Андрей Зуев
Реально ли зарабатывать на ставках: инструкция для новичков и правда о букмекерах
О главной ошибке новичков, комиссии букмекеров, капперах и поиске валуйных ставок.
Ставки / База знаний 0

На вопрос, как заработать на ставках на спорт, есть несколько ответов. Прибыль от беттинга получают букмекеры, капперы, мошенники и некоторые клиенты БК. В этой статье мы расскажем, как сделать ставки прибыльным делом и реально ли зарабатывать простым игрокам.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Зарабатывать на ставках реально, но не относитесь к беттингу как основному доходу

В первую очередь новички часто задают вопрос, можно ли заработать на ставках, и лишь затем думают об остальном. Это распространённая ошибка. Сначала озаботьтесь тем, чтобы не проиграть крупные суммы.

Важнейшее правило — ни в коем случае не относитесь к беттингу как к основному способу заработка. Выделяйте на игру только те средства, которые не критичны для обеспечения быта, семьи, бизнеса.

Заработок на ставках на спорт возможен. Но вполне реально и проиграть все деньги.

Все букмекеры процветают на проигрышах своих клиентов. Но определённое количество игроков имеет прирост денег на дистанции.

Для кого ставки на спорт — профессия

Есть люди, которые реально зарабатывают на ставках на спорт. В первую очередь это сами букмекеры и специалисты, обеспечивающие функционал ставок в букмекерских конторах. Основой прибыли здесь является букмекерская маржа — процент комиссии, заложенный в каждый коэффициент.

Гарантированную прибыль в мире ставок пытаются получать вилочники. Они используют арбитражные ситуации. В разных конторах можно сделать противоположные ставки и остаться в плюсе при любом исход. Это возможно из-за разницы в коэффициентах в разных БК.

Вилочники применяют современные способы поиска арбитражных ситуаций: специальные сканеры, программное обеспечение, тематические онлайн-ресурсы.

Но букмекеры рано или поздно вычисляют таких специалистов. У контор много способов борьбы с вилочниками:

  • порезка максимумов;
  • блокировка аккаунтов;
  • расчёт сомнительных ставок с коэффициентом 1.00.

Большинство БК строго относятся к идентификации личности и платёжных инструментов своих клиентов. Это тоже мешает вилочникам создавать многочисленные аккаунты, обходить блокировки и лимиты.

Если у профессиональных вилочников возможности заработка сужаются, то капперы не имеют таких проблем. Это люди, которые зарабатывают, торгуя прогнозами на спорт. Чем популярнее услуги букмекеров, тем шире аудитория покупателей у капперов.

Но чтобы стать профессиональным каппером, необходимо пройти многочисленные этапы подготовки:

  • изучить разные игровые стратегии;
  • овладеть эффективными техниками анализа событий;
  • проверить своё мастерство на длительной временной дистанции;
  • научиться находить покупателей и формировать клиентскую базу.

На овладение такими профессиональными навыками и организацию прибыльного капперского бизнеса могут уйти годы.

Анализ ставок на спорт:

Анализ матчей для ставок: как составлять успешные прогнозы на футбол и другой спорт
Игроки на ставках изучают статистику, но постоянно совершают одну и ту же ошибку. «Чемпионат» разбирает, как анализировать матчи.

Чтобы начать зарабатывать на ставках, минимизируйте риски

А если вы не букмекер, не вилочник и не каппер, реально ли заработать на ставках? Для начала необходимо сделать всё, чтобы уберечь себя от необдуманных потерь.

  • Изучите правила и специфику работы букмекеров. Знание нюансов поможет избежать досадных потерь и получить дополнительную прибыль. Например, на бонусах.
  • Играйте в БК, которые работают честно и выплачивают деньги клиентам.
  • Убедитесь, что способны контролировать свой азарт. На ставках реально зарабатывать только при условии психологической сдержанности.
  • Определите, какой игровой банк вы готовы выделить для ставок. С одной стороны, эти деньги не должны быть решающими для вашего личного или семейного бюджета. С другой — от этой суммы вы будете отсчитывать прибыль или убыток.
  • Изучите один или несколько видов спорта. Выберите турниры, команды и спортсменов для ставок.
  • Делайте ставку на игры, о которых владеете максимумом доступной информации.
  • Протестируйте свои стратегии виртуально, не ставя реальные деньги. Вы получите необходимый опыт, проанализируете свои ошибки, оцените эффективность.

Чтобы начать зарабатывать на ставках, нужно систематизировать свою игру. Системное мышление и навык самодисциплины — необходимые условия для прибыльного беттинга.

Стратегии ставок с минимальным риском:

Стратегии ставок с минимальным риском для футбола и другого спорта
В ставках — две цели. Первая — выиграть и получить удовольствие. Вторая — избежать проигрыша. В этом помогут стратегии минимального риска.

Финансовые стратегии управления игровым банком

Прибыль в ставках приносит не удача или везение, а строгий подход к управлению игровым банком.

Следуйте финансовой стратегия, иначе с высокой вероятностью вы всё проиграете. В большинстве случаев рекомендуются такие стратегии:

  • Флэт — пари на фиксированную сумму.
  • Критерий Келли — размер ставки зависит от вероятности её выигрыша.
  • Фиксированная прибыль — сумма пари рассчитывается с учётом желаемого выигрыша.
  • Фиксированный процент от банка — независимо от того растёт или снижается размер игрового банкролла, ставим определённый заранее процент. Например, 1-5% от общей суммы.

Считается, что флэт лучше подходит для консервативной игры, а критерий Келли эффективен при поиске валуйных коэффициентов. Но любая финансовая стратегия эффективна только в сочетании с качественным анализом спортивных событий.

Если вы хотите зарабатывать на ставках в долгую, не пользуйтесь авантюрными финансовыми стратегиями. К ним относятся всевозможные «беспроигрышные догоны»: Мартингейл, Фибоначчи, Даламбер, датская система и др.

Такие схемы красиво выглядят только в теории. Обещая гарантированные прибыли, они ведут или к быстрому сливу банка или санкциям букмекера.

Банкролл-менеджмент в ставках:

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий
Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Игровые стратегии, анализ событий, поиск валуйных ставок

Большинство ставок делается бессистемно, что приводит к случайным выигрышам с последующим сливом денег. Для заработка соблюдайте выбранную системную стратегию, которая должна включать:

  • выбор вида спорта, в котором вы разбираетесь;
  • ориентацию на один или несколько рынков ставок;
  • подбор коэффициентов на установленном уровне. Например, около 2.00-3.50;
  • конкретный тип ставок — ординар, экспресс, система.

Особую роль в успехе играет тщательный и качественный прематчевый анализ события. Новички совершают распространенную ошибку: ставят на всё подряд без изучения всех факторов, влияющих на результат

Отбирайте несколько матчей и проводите детальный анализ. Это повысит шансы на выигрыш. На такую тяжёлую и нудную работу вы затратите больше всего времени и усилий.

При отборе матчей старайтесь находить так называемые валуи. Смысл заключается в том, чтобы ставить по завышенным коэффициентам.

Найдите такой исход, вероятность наступления которого в росписи БК явно занижена. Но как оценить, действительно ли букмекер ошибся?

Здесь и включается фактор аналитического мастерства прогнозиста. Умение находить валуйные коэффициенты — настоящее искусство, позволяющее реально зарабатывать на ставках на спорт.

Этот навык зависит от многих способностей: экспертных знаний о виде спорта, аналитического мышления, интуиции и так далее.

Советы «профессионалов», торгующих прогнозами на спорт

Новички не готовы проводить профессиональный прематчевый анализ, а получить прибыль хочется сразу. На таком желании наживаются многочисленные мошенники — псевдокапперы, доггеры (продают информацию о договорных матчах), «эксперты» от спорта.

Как стать каппером:

Как стать профессиональным каппером: кто это, с чего начать и как зарабатывать прогнозами
Путь от новичка в ставках до профессионального каппера полон трудностей, но пройти его может каждый.

Они работают в социальных сетях, мессенджерах, на специализированных сайтах и форумах. Такие мошенники активно рекламируют свою деятельность, обещают огромные и быстрые заработки всем желающим.

Пользоваться их услугами, значит, платить за воздух. Ни в коем случае не покупайтесь на обещания таких «специалистов».

Зарабатывают ли на ставках клиенты БК и сможете ли это делать вы? Да, это возможно, но требует соответствующих способностей, подготовки, усилий, вложений.

Готовы ли вы системно подойти к самообразованию в данной сфере? Если вы обладаете достаточным уровнем самодисциплины и аналитического мышления, можете стать успешным спортивным прогнозистом. Благодаря широкому спектру букмекерских услуг на этом реально регулярно зарабатывать.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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