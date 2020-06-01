Реально ли зарабатывать на ставках: инструкция для новичков и правда о букмекерах

На вопрос, как заработать на ставках на спорт, есть несколько ответов. Прибыль от беттинга получают букмекеры, капперы, мошенники и некоторые клиенты БК. В этой статье мы расскажем, как сделать ставки прибыльным делом и реально ли зарабатывать простым игрокам.

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Зарабатывать на ставках реально, но не относитесь к беттингу как основному доходу

В первую очередь новички часто задают вопрос, можно ли заработать на ставках, и лишь затем думают об остальном. Это распространённая ошибка. Сначала озаботьтесь тем, чтобы не проиграть крупные суммы.

Важнейшее правило — ни в коем случае не относитесь к беттингу как к основному способу заработка. Выделяйте на игру только те средства, которые не критичны для обеспечения быта, семьи, бизнеса.

Заработок на ставках на спорт возможен. Но вполне реально и проиграть все деньги.

Все букмекеры процветают на проигрышах своих клиентов. Но определённое количество игроков имеет прирост денег на дистанции.

Для кого ставки на спорт — профессия

Есть люди, которые реально зарабатывают на ставках на спорт. В первую очередь это сами букмекеры и специалисты, обеспечивающие функционал ставок в букмекерских конторах. Основой прибыли здесь является букмекерская маржа — процент комиссии, заложенный в каждый коэффициент.

Гарантированную прибыль в мире ставок пытаются получать вилочники. Они используют арбитражные ситуации. В разных конторах можно сделать противоположные ставки и остаться в плюсе при любом исход. Это возможно из-за разницы в коэффициентах в разных БК.

Вилочники применяют современные способы поиска арбитражных ситуаций: специальные сканеры, программное обеспечение, тематические онлайн-ресурсы.

Но букмекеры рано или поздно вычисляют таких специалистов. У контор много способов борьбы с вилочниками:

порезка максимумов;

блокировка аккаунтов;

расчёт сомнительных ставок с коэффициентом 1.00.

Большинство БК строго относятся к идентификации личности и платёжных инструментов своих клиентов. Это тоже мешает вилочникам создавать многочисленные аккаунты, обходить блокировки и лимиты.

Если у профессиональных вилочников возможности заработка сужаются, то капперы не имеют таких проблем. Это люди, которые зарабатывают, торгуя прогнозами на спорт. Чем популярнее услуги букмекеров, тем шире аудитория покупателей у капперов.

Но чтобы стать профессиональным каппером, необходимо пройти многочисленные этапы подготовки:

изучить разные игровые стратегии;

овладеть эффективными техниками анализа событий;

проверить своё мастерство на длительной временной дистанции;

научиться находить покупателей и формировать клиентскую базу.

На овладение такими профессиональными навыками и организацию прибыльного капперского бизнеса могут уйти годы.

Анализ ставок на спорт:

Анализ матчей для ставок: как составлять успешные прогнозы на футбол и другой спорт Игроки на ставках изучают статистику, но постоянно совершают одну и ту же ошибку. «Чемпионат» разбирает, как анализировать матчи.

Чтобы начать зарабатывать на ставках, минимизируйте риски

А если вы не букмекер, не вилочник и не каппер, реально ли заработать на ставках? Для начала необходимо сделать всё, чтобы уберечь себя от необдуманных потерь.

Изучите правила и специфику работы букмекеров. Знание нюансов поможет избежать досадных потерь и получить дополнительную прибыль. Например, на бонусах.

Играйте в БК, которые работают честно и выплачивают деньги клиентам.

Убедитесь, что способны контролировать свой азарт. На ставках реально зарабатывать только при условии психологической сдержанности.

Определите, какой игровой банк вы готовы выделить для ставок. С одной стороны, эти деньги не должны быть решающими для вашего личного или семейного бюджета. С другой — от этой суммы вы будете отсчитывать прибыль или убыток.

Изучите один или несколько видов спорта. Выберите турниры, команды и спортсменов для ставок.

Делайте ставку на игры, о которых владеете максимумом доступной информации.

Протестируйте свои стратегии виртуально, не ставя реальные деньги. Вы получите необходимый опыт, проанализируете свои ошибки, оцените эффективность.

Чтобы начать зарабатывать на ставках, нужно систематизировать свою игру. Системное мышление и навык самодисциплины — необходимые условия для прибыльного беттинга.

Стратегии ставок с минимальным риском:

Стратегии ставок с минимальным риском для футбола и другого спорта В ставках — две цели. Первая — выиграть и получить удовольствие. Вторая — избежать проигрыша. В этом помогут стратегии минимального риска.

Финансовые стратегии управления игровым банком

Прибыль в ставках приносит не удача или везение, а строгий подход к управлению игровым банком.

Следуйте финансовой стратегия, иначе с высокой вероятностью вы всё проиграете. В большинстве случаев рекомендуются такие стратегии:

Флэт — пари на фиксированную сумму.

Критерий Келли — размер ставки зависит от вероятности её выигрыша.

Фиксированная прибыль — сумма пари рассчитывается с учётом желаемого выигрыша.

Фиксированный процент от банка — независимо от того растёт или снижается размер игрового банкролла, ставим определённый заранее процент. Например, 1-5% от общей суммы.

Считается, что флэт лучше подходит для консервативной игры, а критерий Келли эффективен при поиске валуйных коэффициентов. Но любая финансовая стратегия эффективна только в сочетании с качественным анализом спортивных событий.

Если вы хотите зарабатывать на ставках в долгую, не пользуйтесь авантюрными финансовыми стратегиями. К ним относятся всевозможные «беспроигрышные догоны»: Мартингейл, Фибоначчи, Даламбер, датская система и др.

Такие схемы красиво выглядят только в теории. Обещая гарантированные прибыли, они ведут или к быстрому сливу банка или санкциям букмекера.

Банкролл-менеджмент в ставках:

Банкролл-менеджмент в ставках на спорт: правила ведения банка и семь финансовых стратегий Банкролл-менеджмент делает разницу между успешными игроками и любимыми клиентами БК. Разбираем основные стратегии с подробными примерами.

Игровые стратегии, анализ событий, поиск валуйных ставок

Большинство ставок делается бессистемно, что приводит к случайным выигрышам с последующим сливом денег. Для заработка соблюдайте выбранную системную стратегию, которая должна включать:

выбор вида спорта, в котором вы разбираетесь;

ориентацию на один или несколько рынков ставок;

подбор коэффициентов на установленном уровне. Например, около 2.00-3.50;

конкретный тип ставок — ординар, экспресс, система.

Особую роль в успехе играет тщательный и качественный прематчевый анализ события. Новички совершают распространенную ошибку: ставят на всё подряд без изучения всех факторов, влияющих на результат

Отбирайте несколько матчей и проводите детальный анализ. Это повысит шансы на выигрыш. На такую тяжёлую и нудную работу вы затратите больше всего времени и усилий.

При отборе матчей старайтесь находить так называемые валуи. Смысл заключается в том, чтобы ставить по завышенным коэффициентам.

Найдите такой исход, вероятность наступления которого в росписи БК явно занижена. Но как оценить, действительно ли букмекер ошибся?

Здесь и включается фактор аналитического мастерства прогнозиста. Умение находить валуйные коэффициенты — настоящее искусство, позволяющее реально зарабатывать на ставках на спорт.

Этот навык зависит от многих способностей: экспертных знаний о виде спорта, аналитического мышления, интуиции и так далее.

Советы «профессионалов», торгующих прогнозами на спорт

Новички не готовы проводить профессиональный прематчевый анализ, а получить прибыль хочется сразу. На таком желании наживаются многочисленные мошенники — псевдокапперы, доггеры (продают информацию о договорных матчах), «эксперты» от спорта.

Как стать каппером:

Как стать профессиональным каппером: кто это, с чего начать и как зарабатывать прогнозами Путь от новичка в ставках до профессионального каппера полон трудностей, но пройти его может каждый.

Они работают в социальных сетях, мессенджерах, на специализированных сайтах и форумах. Такие мошенники активно рекламируют свою деятельность, обещают огромные и быстрые заработки всем желающим.

Пользоваться их услугами, значит, платить за воздух. Ни в коем случае не покупайтесь на обещания таких «специалистов».

Зарабатывают ли на ставках клиенты БК и сможете ли это делать вы? Да, это возможно, но требует соответствующих способностей, подготовки, усилий, вложений.

Готовы ли вы системно подойти к самообразованию в данной сфере? Если вы обладаете достаточным уровнем самодисциплины и аналитического мышления, можете стать успешным спортивным прогнозистом. Благодаря широкому спектру букмекерских услуг на этом реально регулярно зарабатывать.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!