«Ахмат» — «Сочи». Прогноз: Карасёв, Кокорин и Глушаков помогут зайти коэффициенту 3.38

Предыдущий тур РПЛ оказался кладом для любителей абсурда. То ли ещё будет.

26 июня «Ахмат» и «Сочи» сыграют в матче 24-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ахмат» — «Сочи»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 26 июня «Ахмат» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.28, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.77. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.38.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Ахмат» — «Сочи» (26.06.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Первый полноценный тур уже отгулял. Как водится, с абсурдом, взаимоисключающими параграфами и непоследовательностью. Страшно представить, сколько интересных и неповторимых событий ждёт любителей Российской Премьер-Лиги впереди, ведь нас ещё ждут целых шесть туров!

На пятницу запланированы две игры 24-го тура. Самая ранняя из них состоится в Грозном, где местный «Ахмат» примет ФК «Сочи». Обе команды находятся в нижней половины турнирной таблицы. С карантина они дружно вышли победами, вот только в обоих случаях осталось неприятное послевкусие.

С южанами всё понятно. В прошлом туре они по воле руководителей клуба и высших лиц РПЛ по сути провели контрольный матч. «Ростов» выставил юниоров, те сделали что могли, но фарс только набрал обороты. Итоговый счёт — 10:1, а большинство последующих комментариев из стана победителей выглядели откровенно нелепо.

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Понятно, что делать выводы по 90 минутам игры против ребят 16-18 лет не стоит. Добавим только, что подопечные Владимира Федотова одержали четвёртую победу подряд и теперь могут чувствовать себя комфортно. Стыковые матчи в этом сезоне отменили из-за коронавируса, а отрыв от зоны вылета составляет четыре очка.

«Ахмат» в минувшую пятницу одержал гостевую победу над «Крыльями Советов» со счётом 4:2. Самарцы открыли счёт и ушли на перерыв с преимуществом, а во втором тайме выдали непонятное зрелище. Подопечные Миодрага Божовича к недоумению 4 тыс. зрителей просто бросили играть и получили четыре гола за 15 минут.

Грозненцы благодаря этому успеху покинули последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России. Теперь у них 23 очка и 14-е место. Плотность внизу сумасшедшая, но из-за отказа «Химок» от участия в РПЛ элитный дивизион с большой долей вероятности покинет только один коллектив. Есть ощущение, что это будет не «Ахмат».

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Делать ставки на посткарантинный чемпионат России очень весело, но опасно. Законы логики и здравого смысла здесь периодически берут выходной, да и отталкиваться абсолютно не от чего: позади лишь один тур, причём гости играли против юниоров, а хозяева забили четыре гола за 15 минут в ворота соперника, который будто забыл, где находится.

Кажется, букмекеры несколько недооценивают хозяев. На своём поле они традиционно редко теряют очки с середняками и аутсайдерами. Так что П1 с нулевой форой за 1.80 вполне можно взять, но мы предпочтём лобовую ничью за 3.38.

Грозненцы в принципе невероятно часто делят очки на своём поле — шесть мирных исходов из 12 возможных. У «Сочи» на выезде похожие показатели — четыре ничьих из десяти. Как ни крути, коэффициент выше тройки кажется завышенным.

И второй момент. Дисквалификации в концовке сезона никому не нужны, особенно клубам, которые борются за выживание. А судить будет Сергей Карасёв, который в 14 матчах сезона показал всего 52 жёлтые карточки (3,71 в среднем за игру). Проверим тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за дивный коэффициент 2.65.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Сочи»

Дисквалификации в концовке сезона бьющимся за выживание командам не нужны, а судить будет аккуратный Сергей Карасёв. В среднем по сезону он показывает всего 3,71 «горчичника» за игру. При этом на тотал меньше 4.5 жёлтой карточки дают мощный коэффициент 2.65. Проверим.

Ставка №1: ничья за 3.38.

Ставка №2: тотал меньше 4.5 жёлтой карточки за 2.65.

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