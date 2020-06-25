«Бешикташ» — «Коньяспор». Прогноз: Боатенг, Ляич и Ленс приблизятся к «Галатасараю»

26 июня «Бешикташ» и «Коньяспор» сыграют в матче 29-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Бешикташа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех «Коньяспора» оценён букмекерами коэффициентом 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Бешикташ» — «Коньяспор»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции 26 июня «Бешикташ» — «Коньяспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.83, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.07. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20.

Анализ и прогноз матча «Бешикташ» — «Коньяспор» (26.06.2020)

Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Пока зрителей на трибунах не будет, но в начале июля болельщиков могут допустить на стадионы в случае улучшения ситуации.

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Позади остались два тура. Этого вполне достаточно, чтобы прогреться и войти в колею. Программа 29-го тура откроется в пятницу одной игрой. «Бешикташ» на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле примет «Коньяспор». Положение у соперников непростое, а потому проблем с мотивацией не возникнет.

«Бешикташ» практически наверняка останется без Лиги чемпионов на будущий сезон. Больше того — существует вероятность, при которой он даже в Лигу Европы не попадёт. На данный момент «чёрные орлы» располагаются на пятой строчке в турнирной таблице. Отставание от зоны ЛЧ составляет десять очков, а до идущего четвёртым «Галатасарая» четыре балла.

Рестарт первенства получился скомканным. Стамбульцы начали с домашнего поражения от средненького «Антальяспора» (1:2): пропустили два мяча к 35-й минуте, потом владели тотальным преимуществом, но сподобились только на один гол. В минувшую субботу получилось отыграться на скромном «Денизлиспоре» (5:1).

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У «Коньяспора» ситуация ещё острее. 27 очков в 28 турах и 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, а это зона вылета. Плотность внизу сумасшедшая: худший клуб турнира «Анкарагюджю» отстаёт от идущего 14-м «Йени Малатьяспор» всего на четыре балла. Конкурентов много, каждая осечка рискует дорого обойтись.

Бело-зелёные в двух поединках после возобновления чемпионата зацепили всего одно очко, едва не обыграв в родных стенах мощный «Сивасспор» (2:2). Гости спаслись только на 90-й минуте благодаря голу старого знакомого болельщиков «Локомотива» Петара Шкулетича. Затем последовало поражение от скромного «Генчлербирлиги» (1:2).

Состав у «Бешикташа» заметно сильнее, да и статистика очных встреч говорит в его пользу. Чёрно-белые не проигрывают «Коньяспору» на протяжении семи поединков, в которых добыли четыре победы. Потому линия букмекеров особых вопросов не вызывает. Шансы стамбульцев действительно выше.

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Ещё важный момент — у «Коньяспора» худшая атака во всём чемпионате Турции, всего 24 гола в 28 турах. На таком фоне «обе забьют — нет» за 1.96 смотрится нормально. Можно даже заиграть вариант «гости не забьют», там коэффициент заметно выше — 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Бешикташ» — «Коньяспор»

Хозяева бьются за место в еврокубках, гости — за выживание. Проблем с мотивацией ни у кого нет, но «Коньяспор» имеет худшую атаку в чемпионате Турции (24 гола в 28 турах). Кроме того, в семи предыдущих очных встречах он не победил ни разу. Проверим «обе забьют — нет» за 1.96.

Ставка: обе забьют — нет за 1.96.