«Ювентус» — «Лечче». Прогноз: аутсайдер Серии А не станет помехой для Роналду и Дибалы

26 июня «Ювентус» примет «Лечче» в матче 28-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.16. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 26.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Лечче»

Букмекеры уверены, что матч Серии А «Ювентус» — «Лечче» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06.

Анализ и прогноз матча «Ювентус» — «Лечче» (26.06.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся. Сначала был доигран Кубок Италии, а затем приступили к Серии А. В первенстве участники уже успели провести по одному матчу, осталось ещё 11. Было решено, что все встречи пройдут при пустых трибунах.

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«Ювентус» один из тех немногих, кто принимал участие в Кубке. Правда, выступил, откровенно говоря, слабо. В ответной полуфинальной игре вышла нулевая ничья с «Миланом» (прошёл в финал клуб лишь благодаря первому выездном поединку, завершившемуся со счётом 1:1). А в самом финале «зебры» проиграли «Наполи» в послематчевой серии пенальти и упустили трофей.



В первом матче первенства подопечные Маурицио Сарри в гостях встречались с «Болоньей» и выместили свою злобу (2:0). Голами в первом тайме отличились Криштиану Роналду и Пауло Дибала. После перерыва хозяева попытались исправить положение, чёрно-белые были вынуждены нарушать правила. В итоге вышедший на замену защитник Данило схлопотал два «горчичника», за что был удалён.



Теперь у «старой синьоры» 66 очков после 27 туров и чистое первое место в турнирной таблице. Однако ближайший преследователь «Лацио» отстаёт всего на четыре пункта, а замыкающий тройку лидеров «Интер М» — на восемь. Таким образом, нас ожидает небезынтересная концовка.

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«Лечче» находится в зоне вылета, точнёхонько на 18-й позиции. В своём активе команда имеет всего 25 баллов после 27 туров. Впрочем, шансы спастись имеются в достатке, поскольку даже занимающий 15-ю строчку «Удинезе» оторвался лишь на три пункта. А у ближайшего «Дженоа» вовсе баллов столько же.



В первой игре после рестарта чемпионата Италии «волкам» выпало принимать «Милан», но они не сумели справиться с этой задачей, проиграв со счётм 1:4. Россонери открыли счёт ещё до перерыва, а на 54-й минуте хозяева с пенальти его сравняли. Однако ответ гостей не заставил себя долго ждать, и уже к 57-й минуте на табло горели 3:1 в их пользу. Салентианцы навязать борьбу не смогли и вскоре пустили четвёртый.



Теперь «Лечче» предстоит тяжелейший выезд к «Ювентусу». Дело тут в том, что лидер чемпионата Италии занимает первое место по набранным очкам у себя дома, не потерпев ни одного поражения в 13 матчах. При этом за это время он пропустил лишь 10 мячей, забив 31.

«Севилья» — «Вальядолид». Прогноз: Хесус Навас, Банега, Мунир и Сусо обойдут «Атлетико» В четырёх предыдущих встречах красно-белые добыли четыре победы с общим счётом 8:1.

Для скромных «волков», которые сподобились на 15 забитых мячей в 13 гостевых играх, это станет серьёзным испытанием. Более того, они проиграли пять из шести последних выездных встреч. А общий счёт поражений получился каким-то катастрофическим — 0:12.



Конечно, лезь в форы опасно, поскольку «Ювентус» сейчас хромает. Однако проверить победу «старой синьоры» всухую за рабочий коэффициент 1.83 вполне можно. По той же причине можно рассмотреть ТМ 3 мяча за уверенный коэффициент 2.49.

Прогноз и ставки на матч «Ювентус» — «Лечче»

«Ювентус» справедливо идёт явным фаворитом в линии букмекеров. На своём поле «старая синьора» ещё ни разу не проигрывала, пропустив в 13 играх всего 10 мячей. При этом статистика «Лечче» в гостях тоже играет за чёрно-белых. «Волки» проиграли пять из шести предыдущих выездных встреч с общим счётом 0:12. А на таком фоне победа хозяев всухую смотрится весьма неплохо.



Ставка 1: победа «Ювентуса» всухую за коэффициент 1.83.



Ставка 2: тотал меньше 3 мяча за коэффициент 2.49.