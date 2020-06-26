«Байер» — «Майнц». Прогноз: Хаверц, Бендер и Фолланд отведут душу на середняке Бундеслиги

27 июня «Байер» примет «Майнц» в матче 34-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Успех «Майнца» оценён букмекерами коэффициентом 11.50. Поставить на ничью можно за 7.10.

Букмекерские коэффициенты на матч «Байер» — «Майнц»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Байер» — «Майнц» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча «Байер» — «Майнц» (27.06.2020)

Чемпионаты Испании и Англии только набирают ход, Серия А совсем недавно вернулась в строй, а Российская Премьер-Лига накормила половником всех любителей абсурда за одну неделю. Тем временем немецкая Бундеслига незаметно подошла к финишу. В субботу будет сыгран заключительный тур.

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По традиции все матчи стартуют в одно время (16:30 мск), чтобы ни у кого из клубов не было дополнительного преимущества в виде готового результата прямых конкурентов. В Леверкузене местный «Байер» на стадионе «Бай-Арена» примет «Майнц». Обе команды провели сезон ниже ожиданий.

С «карнавальниками» всё понятно: они рассчитывали побороться за еврокубки, но очень уж долго запрягали (пять поражений в шести стартовых турах). В результате пришлось не стремиться вверх, а оглядываться назад. Справедливости ради, сохранение прописки в элите не стало проблемой.

«Майнц» спокойно финиширует в середине турнирной таблицы. На данный момент он занимает 13-е место с 37 очками. И уже ни при каких обстоятельствах не поднимется выше 11-й строчки. Но и ниже 15-й не упадёт. То есть фактически команда не имеет никакой мотивации и выйдет играть в своё удовольствие.

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А вот «Байер» находится на грани пропасти. Всё было в руках «фармацевтов», однако неделю назад они проиграли на выезде крепкой «Герте» (0:2). Очень много владели мячом, вот только с остротой имелись проблемы. Моменты появлялись не так часто, да и реализация подвела. Теперь судьба клуба в чужих руках.

Подопечные Петера Боша опустились на пятую позицию в чемпионате Германии, то есть находятся в шаге от того, чтобы пролететь мимо Лиги чемпионов. Занимающая четвёртое место «Боруссия М» имеет фору в два очка. И самое замечательное — в заключительном туре она сразится с той самой «Гертой».

Теперь вариантов у клуба из Леверкузена просто нет. Нужно обыгрывать «Майнц» и надеяться, что берлинцы сумеют остановить «жеребят». Поверить в такой расклад довольно трудно, хотя первая часть задачи вряд ли станет проблемой. На то есть сразу несколько причин. Первая из них — история противостояния.

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В четырёх предыдущих очных встречах «Байер» добыл четыре победы с общим счётом 9:1. Статистика крайне солидная. Второй момент — разница в мотивации. Хозяева будут невероятно злы, а гостям уже ничего не надо. Ну и третье — больше «Майнца» (35 голов) на выезде пропускают только три клуба Бундеслиги.

На наш взгляд, фаворит хлопнет дверью и уверенно обыграет соперника. Для попадания в Лигу чемпионов этого, скорее всего, не хватит, но досрочно опускать руки точно нельзя. Возьмём победу «Байера» в первом тайме с форой (-1) за 2.43. Вряд ли разъярённые леверкузенцы станут откладывать дело в долгий ящик.

Прогноз и ставки на матч «Байер» — «Майнц»

Гостям уже ничего не надо, они обеспечили себе место в середине турнирной таблицы. А вот «Байер» сохраняет шансы на Лигу чемпионов: для этого нужно добиться победы и дождаться осечки от «Боруссии М» в поединке с «Гертой». В четырёх предыдущих очных встречах леверкузенцы одержали четыре победы с общим счётом 9:1. Думаем, проблем у них не возникнет.

Ставка: победа «Байера» в первом тайме с форой (-1) за 2.43.