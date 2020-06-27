«Уотфорд» — «Саутгемптон». Прогноз: берём коэффициент 2.65 в матче 32-го тура АПЛ

28 июня «Уотфорд» примет «Саутгемптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.18.

Букмекерские коэффициенты на матч «Уотфорд» — «Саутгемптон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон» (28.06.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось провести ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27 июня стартует 32-й. Продолжит программу пара «Уотфорд» — «Саутгемптон», встреча состоится 28 июня и пройдёт без зрителей на трибунах.

«Лацио» — «Фиорентина». Прогноз: Иммобиле, Кайседо и Баштуш дадут зайти коэффициенту 3.70 В четырёх из пяти предыдущих очных встреч римляне победили с разницей в один мяч.

«Уотфорд» после паузы скатал два поединка и набрал всего один балл. Получилось у себя дома отобрать очки у замыкающего тройку лидеров «Лестер Сити» (1:1). Однако затем клуб на выезде потерпел поражение от «Бёрнли» (0:1). В целом, соперники смотрелись сопоставимо, но зацепиться у гостей не получилось.



Сейчас у «шершней» 28 баллов в активе и 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Они отстают от идущего 15-м «Брайтона» на целых пять пунктов, а отрыв от зоны вылета составляет всего один балл. Поэтому команде предстоит борьба за выживание.



«Саутгемптон» тоже успел провести две игры, но получилось набрать сразу три очка. Сперва в гостях был разгромлен аутсайдер «Норвич Сити» (3:0), а потом ничего не вышло дома против «Арсенала» (0:2). Причём хозяева смотрелись в атаке не хуже лондонцев, но детские ошибки в обороне привели к пропущенных мячам.

«Леванте» — «Бетис». Прогноз: Фекир, Гуардадо, Рочина и Майораль подтвердят тренд Четыре из пяти предыдущих очных встреч получились верховыми.

Впрочем, «святые» по-прежнему курсируют в середине турнирной таблицы. За 31 тур было набрано 37 очков, что соответствует 14-й строчке. Это позволяет им находится в десяти пунктах от зоны вылета и не паниковать. Правда, повыше забраться едва ли получится — даже у идущего 12-м «Эвертона» уже на четыре очка больше.



Теперь «Саутгемптону» предстоит выезд к «Уотфорду». До этого соперники встречались 10 раз. В пяти случаях победитель не выявлялся, ещё четыре раза сильнейшими выходили «святые», и только однажды победы добились «золотые мальчики».



Тут ещё надо бы сказать, что в четырёх выездных играх с «Уотфордом» «Саутгемптон» ни разу не проиграл и добыл одну победу. При этом на двоих за это время противники оформили 13 мячей. Так что при желании можно рассмотреть ставку обе забьют за коэффициент 1.82.

«Шеффилд» — «Арсенал». Прогноз: Обамеянг, Ляказетт и Артета увязнут в защите «клинков» Лондонцы забили всего 17 мячей в 16 выездных матчах АПЛ.

Поднять выигрыш можно комбинированной ставкой Х2 + обе забьют. Такой вариант представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а это уже серьёзно.



Причина весьма простая. Помимо удачной статистики личных встреч, «святые» ещё имеют и выдающуюся статистику игр на выезде. К слову, по набранным очкам в гостях они входят в топ-6 АПЛ. Но при этом в 15 поединках было забито 22 мяча, а пропущен — 21.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон»

Как правило, матчи между соперниками получаются боевыми, с обилием голов как в одну, так и в другую сторону. Однако на стороне «Саутгемптона» сразу несколько факторов. Во-первых, он ни разу не проигрывал «Уотфорду» на выезде, а во-вторых, он входит в топ-6 АПЛ по набранным очкам на выезде в текущем сезоне. Однако пропустили «святые» в гостях всего на один мяч меньше. А на таком фоне можно подумать над ставкой с коэффициентом 2.65.



Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.65.