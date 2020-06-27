«Уотфорд» — «Саутгемптон». Прогноз: берём коэффициент 2.65 в матче 32-го тура АПЛ

28 июня «Уотфорд» примет «Саутгемптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.18.
Букмекерские коэффициенты на матч «Уотфорд» — «Саутгемптон»
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.
Анализ и прогноз матча АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон» (28.06.2020)
Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось провести ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27 июня стартует 32-й. Продолжит программу пара «Уотфорд» — «Саутгемптон», встреча состоится 28 июня и пройдёт без зрителей на трибунах.
«Уотфорд» после паузы скатал два поединка и набрал всего один балл. Получилось у себя дома отобрать очки у замыкающего тройку лидеров «Лестер Сити» (1:1). Однако затем клуб на выезде потерпел поражение от «Бёрнли» (0:1). В целом, соперники смотрелись сопоставимо, но зацепиться у гостей не получилось.
Сейчас у «шершней» 28 баллов в активе и 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Они отстают от идущего 15-м «Брайтона» на целых пять пунктов, а отрыв от зоны вылета составляет всего один балл. Поэтому команде предстоит борьба за выживание.
«Саутгемптон» тоже успел провести две игры, но получилось набрать сразу три очка. Сперва в гостях был разгромлен аутсайдер «Норвич Сити» (3:0), а потом ничего не вышло дома против «Арсенала» (0:2). Причём хозяева смотрелись в атаке не хуже лондонцев, но детские ошибки в обороне привели к пропущенных мячам.
Впрочем, «святые» по-прежнему курсируют в середине турнирной таблицы. За 31 тур было набрано 37 очков, что соответствует 14-й строчке. Это позволяет им находится в десяти пунктах от зоны вылета и не паниковать. Правда, повыше забраться едва ли получится — даже у идущего 12-м «Эвертона» уже на четыре очка больше.
Теперь «Саутгемптону» предстоит выезд к «Уотфорду». До этого соперники встречались 10 раз. В пяти случаях победитель не выявлялся, ещё четыре раза сильнейшими выходили «святые», и только однажды победы добились «золотые мальчики».
Тут ещё надо бы сказать, что в четырёх выездных играх с «Уотфордом» «Саутгемптон» ни разу не проиграл и добыл одну победу. При этом на двоих за это время противники оформили 13 мячей. Так что при желании можно рассмотреть ставку обе забьют за коэффициент 1.82.
Поднять выигрыш можно комбинированной ставкой Х2 + обе забьют. Такой вариант представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а это уже серьёзно.
Причина весьма простая. Помимо удачной статистики личных встреч, «святые» ещё имеют и выдающуюся статистику игр на выезде. К слову, по набранным очкам в гостях они входят в топ-6 АПЛ. Но при этом в 15 поединках было забито 22 мяча, а пропущен — 21.
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Уотфорд» — «Саутгемптон»
Как правило, матчи между соперниками получаются боевыми, с обилием голов как в одну, так и в другую сторону. Однако на стороне «Саутгемптона» сразу несколько факторов. Во-первых, он ни разу не проигрывал «Уотфорду» на выезде, а во-вторых, он входит в топ-6 АПЛ по набранным очкам на выезде в текущем сезоне. Однако пропустили «святые» в гостях всего на один мяч меньше. А на таком фоне можно подумать над ставкой с коэффициентом 2.65.
Ставка: «Саутгемптон» не проиграет + обе забьют за коэффициент 2.65.
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