Система Оскара Грайнда в ставках на спорт: стратегия игры, похожая на «догон»

Систему ставок Оскара Грайнда использовали для игры в казино. Её описали в книге «Руководство игрока казино» от 1965 года. Затем эта финансовая стратегия перешла в мир ставок на спорт. Разберём принципы игры по стратегии Оскара Грайнда и сравним её с системой Мартингейла.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Суть стратегии ставок Оскара Грайнда
Суть стратегии Оскара Грайнда заключается в увеличении суммы ставки после выигрыша и возврате к первоначальной сумме после двух подряд выигрышей. На самом деле она очень похожа на систему Мартингейла. При игре по финансовой стратегии Мартингейла нужно увеличивать сумму последующей ставки в два раза после каждого проигрыша, пока не будет получена первая прибыль.
Основные принципы игры по системе Оскара Грайнда
- Для игры по стратегии Оскар Грайнд берите коэффициенты от 2.00.
- Размер начальной ставки в данной системе не должен превышать 5% от банкролла. Таким образом, при серии неудачных ставок игрок может проиграть весь банкролл.
- После прибыльной сделки увеличивайте сумму следующей ставки в два раза. В том случае, если второе пари также сыграло, то круг считается завершенным, сумма ставки возвращается на первоначальное значение.
- Размер ставки после проигрыша не меняется.
- Цикл открыт до тех пор, пока чистая прибыль меньше первой ставки.
- После завершения цикла размер ставки возвращается к стартовому значению.
Стратегия фиксированной прибыли в ставках на спорт:
Пример игры по стратегии Оскара Грайнда
Рассмотрим пример игры по системе Оскара Грайнда.
|Банк
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Новый банк
|30 000
|1000
|2.15
|Проигрыш
|29 000
|29 000
|1000
|2.00
|Выигрыш
|30 000
|30 000
|2000
|2.25
|Проигрыш
|28 000
|28 000
|2000
|2.20
|Выигрыш
|30 400
|30 400
|4000
|2.00
|Выигрыш
|34 400
|34 400
|1000
|2.10
|Выигрыш
|35 500
|35 500
|2000
|1.95
|Проигрыш
|33 500
|33 500
|2000
|2.05
|Проигрыш
|31 500
Чтобы остаться в прибыли при игре по стратегии Оскара Грайнда, нужно не менее 50% удачных исходов.
Стратегия Мартингейла
Размер следующего пари после каждого проигрыша нужно увеличить таким образом, чтобы окупить неудачные пари и получить прибыль. Для успешной игры по стратегии Мартингейла нужен большой банкролл, чтобы при затяжной серии неудач не слить свой банк.
|Банк
|Сумма ставки
|Коэффициент
|Результат
|Новый банк
|30 000
|1000
|2.05
|Проигрыш
|29 000
|29 000
|2000
|1.90
|Проигрыш
|27 000
|27 000
|4000
|1.80
|Выигрыш
|30 200
Стратегия Мартингейла:
В системе Мартингейла достаточно одного захода, чтобы получить прибыль. Но с каждым следующим проигрышем растёт сумма ставки и повышается риск слива всего банка.
Стратегия Оскара Грайнда может быть прибыльной, но это маловероятно. При коэффициентах от 2.00 нужна проходимость хотя бы 50% ставок. Учитывая маржу букмекеров, ставки по этой системе всегда имеют меньше 50% шансов на проход, согласно расчётам аналитиков.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
- 28 июня 2020
-
19:30
-
19:00
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
13:10
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:20
-
11:10