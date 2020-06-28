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Стратегия Оскара Грайнда в ставках на спорт, система игры в букмекерских конторах

Система Оскара Грайнда в ставках на спорт
Александр Ничипорук
Система Оскара Грайнда в ставках на спорт: стратегия игры, похожая на «догон»
Стратегия ставок Оскара Грайнда может принести прибыль только в теории. В самой системе игры есть неразрешимое противоречие.
Ставки / База знаний 0

Систему ставок Оскара Грайнда использовали для игры в казино. Её описали в книге «Руководство игрока казино» от 1965 года. Затем эта финансовая стратегия перешла в мир ставок на спорт. Разберём принципы игры по стратегии Оскара Грайнда и сравним её с системой Мартингейла.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

Суть стратегии ставок Оскара Грайнда

Суть стратегии Оскара Грайнда заключается в увеличении суммы ставки после выигрыша и возврате к первоначальной сумме после двух подряд выигрышей. На самом деле она очень похожа на систему Мартингейла. При игре по финансовой стратегии Мартингейла нужно увеличивать сумму последующей ставки в два раза после каждого проигрыша, пока не будет получена первая прибыль.

Основные принципы игры по системе Оскара Грайнда

  • Для игры по стратегии Оскар Грайнд берите коэффициенты от 2.00.
  • Размер начальной ставки в данной системе не должен превышать 5% от банкролла. Таким образом, при серии неудачных ставок игрок может проиграть весь банкролл.
  • После прибыльной сделки увеличивайте сумму следующей ставки в два раза. В том случае, если второе пари также сыграло, то круг считается завершенным, сумма ставки возвращается на первоначальное значение.
  • Размер ставки после проигрыша не меняется.
  • Цикл открыт до тех пор, пока чистая прибыль меньше первой ставки.
  • После завершения цикла размер ставки возвращается к стартовому значению.

Стратегия фиксированной прибыли в ставках на спорт:

Стратегия фиксированной прибыли в ставках на спорт: принципы и формула расчёта прогноза
Ставки с фиксированной прибылью — одна из главных причин неудач новичков. Мечтая о стабильном доходе, игроки забывают о минусах стратегии.

Пример игры по стратегии Оскара Грайнда

Рассмотрим пример игры по системе Оскара Грайнда.

БанкСумма ставкиКоэффициентРезультатНовый банк
30 00010002.15Проигрыш29 000
29 00010002.00Выигрыш30 000
30 00020002.25Проигрыш28 000
28 00020002.20Выигрыш30 400
30 40040002.00Выигрыш34 400
34 40010002.10Выигрыш35 500
35 50020001.95Проигрыш33 500
33 50020002.05Проигрыш31 500

Чтобы остаться в прибыли при игре по стратегии Оскара Грайнда, нужно не менее 50% удачных исходов.

Стратегия Мартингейла

Размер следующего пари после каждого проигрыша нужно увеличить таким образом, чтобы окупить неудачные пари и получить прибыль. Для успешной игры по стратегии Мартингейла нужен большой банкролл, чтобы при затяжной серии неудач не слить свой банк.

БанкСумма ставкиКоэффициентРезультатНовый банк
30 00010002.05Проигрыш29 000
29 00020001.90Проигрыш27 000
27 00040001.80Выигрыш30 200

Стратегия Мартингейла:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система
Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

В системе Мартингейла достаточно одного захода, чтобы получить прибыль. Но с каждым следующим проигрышем растёт сумма ставки и повышается риск слива всего банка.

Стратегия Оскара Грайнда может быть прибыльной, но это маловероятно. При коэффициентах от 2.00 нужна проходимость хотя бы 50% ставок. Учитывая маржу букмекеров, ставки по этой системе всегда имеют меньше 50% шансов на проход, согласно расчётам аналитиков.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!

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