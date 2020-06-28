Стратегия ставок Оскара Грайнда может принести прибыль только в теории. В самой системе игры есть неразрешимое противоречие.

Система Оскара Грайнда в ставках на спорт: стратегия игры, похожая на «догон»

Систему ставок Оскара Грайнда использовали для игры в казино. Её описали в книге «Руководство игрока казино» от 1965 года. Затем эта финансовая стратегия перешла в мир ставок на спорт. Разберём принципы игры по стратегии Оскара Грайнда и сравним её с системой Мартингейла.

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Суть стратегии ставок Оскара Грайнда

Суть стратегии Оскара Грайнда заключается в увеличении суммы ставки после выигрыша и возврате к первоначальной сумме после двух подряд выигрышей. На самом деле она очень похожа на систему Мартингейла. При игре по финансовой стратегии Мартингейла нужно увеличивать сумму последующей ставки в два раза после каждого проигрыша, пока не будет получена первая прибыль.

Основные принципы игры по системе Оскара Грайнда

Для игры по стратегии Оскар Грайнд берите коэффициенты от 2.00.

Размер начальной ставки в данной системе не должен превышать 5% от банкролла. Таким образом, при серии неудачных ставок игрок может проиграть весь банкролл.

После прибыльной сделки увеличивайте сумму следующей ставки в два раза. В том случае, если второе пари также сыграло, то круг считается завершенным, сумма ставки возвращается на первоначальное значение.

Размер ставки после проигрыша не меняется.

Цикл открыт до тех пор, пока чистая прибыль меньше первой ставки.

После завершения цикла размер ставки возвращается к стартовому значению.

Стратегия фиксированной прибыли в ставках на спорт:

Стратегия фиксированной прибыли в ставках на спорт: принципы и формула расчёта прогноза Ставки с фиксированной прибылью — одна из главных причин неудач новичков. Мечтая о стабильном доходе, игроки забывают о минусах стратегии.

Пример игры по стратегии Оскара Грайнда

Рассмотрим пример игры по системе Оскара Грайнда.

Банк Сумма ставки Коэффициент Результат Новый банк 30 000 1000 2.15 Проигрыш 29 000 29 000 1000 2.00 Выигрыш 30 000 30 000 2000 2.25 Проигрыш 28 000 28 000 2000 2.20 Выигрыш 30 400 30 400 4000 2.00 Выигрыш 34 400 34 400 1000 2.10 Выигрыш 35 500 35 500 2000 1.95 Проигрыш 33 500 33 500 2000 2.05 Проигрыш 31 500

Чтобы остаться в прибыли при игре по стратегии Оскара Грайнда, нужно не менее 50% удачных исходов.

Стратегия Мартингейла

Размер следующего пари после каждого проигрыша нужно увеличить таким образом, чтобы окупить неудачные пари и получить прибыль. Для успешной игры по стратегии Мартингейла нужен большой банкролл, чтобы при затяжной серии неудач не слить свой банк.

Банк Сумма ставки Коэффициент Результат Новый банк 30 000 1000 2.05 Проигрыш 29 000 29 000 2000 1.90 Проигрыш 27 000 27 000 4000 1.80 Выигрыш 30 200

Стратегия Мартингейла:

Стратегия Мартингейла в ставках на спорт: безопасный догон или убыточная система Мартингейл хорош на бумаге: один заход приносит прибыль, перекрывая предыдущие неудачи. Но математику не обманешь

В системе Мартингейла достаточно одного захода, чтобы получить прибыль. Но с каждым следующим проигрышем растёт сумма ставки и повышается риск слива всего банка.

Стратегия Оскара Грайнда может быть прибыльной, но это маловероятно. При коэффициентах от 2.00 нужна проходимость хотя бы 50% ставок. Учитывая маржу букмекеров, ставки по этой системе всегда имеют меньше 50% шансов на проход, согласно расчётам аналитиков.

Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!