Стратегия фиксированной прибыли в ставках на спорт: принципы и формула расчёта прогноза

По стратегии фиксированной прибыли вы заранее планируете свой доход, но это не значит, что вы его получите. В этой статье мы разберём, что такое стратегия фиксированной прибыли в ставках, определим, как посчитать сумму ставки, а также рассмотрим плюсы и минусы этой системы.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
Что такое стратегия фиксированной прибыли в ставках
Стратегия фиксированной прибыли — это стратегия, по которой планируется сумма чистой прибыли, а размер ставки подбирается в зависимости от коэффициента.
Стратегия ставок «фиксированная прибыль» сводится к плану игрока заработать конкретную сумму с каждого успешного пари. Размер ставки может меняться. Суть в том, чтобы фиксировать доход с прогноза.
В этом отличие данной системы от других стратегий, в частности от флэта, где игрок при любых условиях ставит одну и ту же сумму.
Как рассчитать сумму фиксированной прибыли
Определитесь, какой процент от банка станет чистой прибылью. При 10 000 рублей опрометчиво рассчитывать на 1000 рублей прибыли — при нескольких неудачах подряд вы рискуете потерять весь капитал.
Придерживайтесь принципов банкролл-менеджмента.
Банкролл-менеджмент — правила управления деньгами, которые вы готовы использовать в азартных играх.
От выбранного процента зависит, насколько динамичным будут рост и падение банка после выигрыша или проигрыша.
«Чемпионат» рекомендует диапазон в 2-5%, то есть стратегия фиксированной прибыли в 1000 рублей адекватна при банке в 50 000 рублей. Ориентируйтесь на этот процент от банка.
Подробнее о банкролл-менеджменте и стратегиях управления банком читайте здесь:
Формула размера ставки по стратегии фиксированной прибыли
Функция зависимости суммы ставки от коэффициента и желаемой прибыли так:
S = C / (K — 1), где S — сумма ставки, C — желаемая прибыль, K — коэффициент.
Формула простая, рассмотрим её на конкретном примере. Представим, что в матче «Реал» — «Барселона» букмекеры дают следующие коэффициенты: П1 за 2.15, Х за 3.20, П2 за 3.35.
Рассчитаем размер ставки при желаемой прибыли в 1000 рублей и прогнозе на победу «Реала»:
1000 / (2.15 — 1) = 870 рублей.
При желаемой прибыли на победе «Реала» в 1000 рублей нужно поставить 870 рублей. Выплата составит — 1871, чистая прибыль — 1001 рубль.
Рассмотрим суммы ставок, если вы уверены в победе «Барселоны» или прогнозируете ничью:
На победу «Барселоны»: 1000 / (3.35 — 1) = сумма ставки будет равна 426 рублей.
На ничью: 1000 / (3.20 — 1) = сумма ставки будет равна 455 рублей
В этих формулах суммы ставки и чистой прибыли округлены.
О математических расчётах в ставках на спорт читайте здесь:
Фиксированная прибыль в ставках: плюсы и минусы
Достоинства:
- Стратегия удобна и понятна для новичков. Если вы только начинаете свой путь в ставках, хотите повысить навык банкролл-менеджмента, стратегия на фиксированную прибыль поможет усвоить основные законы игры. У этой системы нет зависимости от коэффициента и вида спорта.
- Система подходит для ставок на большие коэффициенты. Пример: игрок ставит на победу андердога в четырёх матчах с коэффициентом 7.00, достаточно одного захода, чтобы отбить вложения и выйти в плюс. Если расчёт на заработок в 1000 рублей, то сумма ставки будет составлять 167 рублей: 1000 / (7.00 — 1). Затраты составят 668 рублей: 167 х 4, а одна успешная ставка принесет чистую прибыль в 1000 рублей. Это наше преимущество над линией.
Недостатки:
- Стратегия не подойдёт игроку, предпочитающему играть на коэффициентах меньше 2.00. Пример: следуя стратегии фиксированной прибыли в 1000 рублей, игрок ставит на не проигрыш «Зенита» в матче с «Ахматом» с коэффициентом 1.10 и при неудаче может потерять 10 000 рублей: 1000 / (1.10 — 1). Даже один такой проигрыш серьёзно ударит по банку.
- Система не гарантирует выигрыша и лимитирует сумму чистой прибыли. Стратегию фиксированной прибыли можно упрекнуть в том, что она никак не повышает вероятность захода. Игрок должен проявить терпение и не выскакивать за пределы прибыли в 2-5% от банка.
По стратегии фиксированной прибыли главный фактор успеха — качественный предматчевый анализ. Перед игрой на реальные деньги проверьте свои навыки на симуляторе ставок. Если стратегия будет давать плюс на дистанции хотя бы в 100 пари, вы можете перейти к ставкам на деньги.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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