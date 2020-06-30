В дерби ЦСКА – «Спартак» можно сделать ставку с коэффициентом 250.00

30 июня на стадионе «ВЭБ-Арена» в центральном матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА примет «Спартак». Встреча начнётся в 20:30 мск. Прямую трансляцию дерби можно будет посмотреть по «Матв ТВ». Эксперты считают фаворитом спартаковцев.

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Сделать ставку на команду Доменико Тедеско в букмекерских конторах можно за 2.40. Это примерно 40% вероятности. Победа команды Виктора Гончаренко оценивается аналитиками коэффициентом 3.17 (31%). На ничью можно поставить с коэффициентом 3.40 (29%).



В этом тексте мы рассмотрим предложения букмекеров с самыми высокими коэффициентами на этот матч. Какие-то из них выглядят нереальными и вряд ли возможны. Другие исходы вполне можно представить при небольшой доле везения. Если эти события сыграют, можно получить огромную прибыль!

Коэффициент от 10.00

— Победа в 3 гола или больше одной из команд – за 10.25.



— Волевая победа – «Спартак» — 13.00 или ЦСКА – 15.25.



— Обе команды забьют в обоих таймах – 14.25.



Эти варианты могут заинтересовать как болельщиков красно-белых, так и фанатов армейского клуба. К примеру, крупную победу одной из команд представить сложно, но всё-таки можно. «Спартак» в последний раз выигрывал у ЦСКА со счётом 3:0 в декабре 2017 года. Последний крупный успех «армейцев» в дерби датирован маем 2015 года, тогда ЦСКА победил со счётом 4:0. Почему бы не рискнуть и не сделать ставку с высоким коэффициентом? Тем более что необязательно предсказывать победу конкретной команды, подойдёт любая крупная.



Волевая победа – событие тоже вполне возможное. В дерби последняя таковая случилась в августе 2017 года, когда ЦСКА победил 2:1. Счёт открыл спартаковец Марио Пашалич, а затем Щенников и Витиньо принесли победу «армейцам». Волевого успеха «Спартака» в матче с ЦСКА не было аж с 2009 года, но коэффициент сладкий.

Голы обеих команд в обоих таймах – событие редкое, но обороной ни те, ни другие не блещут в последнее время. В последней очной встрече «Спартак» победил 3:2, там это условие не было выполнено, но моментов было предостаточно. Так что и этот исход не представляется невозможным.

Коэффициент от 15.00

— Александр Соболев забьёт, но победит ЦСКА за 18.00.



— Победа «Спартака» со счётом 3:2 за 32.00.



— Сухая победа «Спартака» и ТМ 3.5 гола за 19.00.



Что касается точного счёта, здесь всё понятно. Именно с таким результатом завершилась последняя личная встреча этих команд. Конечно, можно вспомнить поговорку про снаряд и воронку, но в ставках может быть всё. А коэффициент внимания, безусловно, заслуживает.

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Александр Соболев становится всё более заметной фигурой в построениях Доменико Тедеско. «Арсеналу» Соболев забил хороший гол. Может ли он поразить ворота ЦСКА? Да, вполне. Может ли при этом «Спартак» проиграть? Тоже вполне реальный вариант при большом коэффициенте.



С другой стороны, после рестарта ЦСКА ещё не забил ни одного гола. В матче с «Зенитом» был откровенный провал, с «Динамо» 0:0, но у динамовцев из-за коронавируса была пауза в тренировках. «Спартак» же набрал неплохой ход. Вполне возможна сухая победа красно-белых. 1:0, 2:0, 3:0 – при всех этих раскладах коэффициент 19.00 сыграет. Отличный повод проверить!

Коэффициент от 150.00

— Победа ЦСКА со счётом 6:1 за 250.00.



— Победа «Спартака» со счётом 6:0 за 190.00.



Если вы хотите сделать ставку с очень крупным коэффициентом, то придётся бить вслепую. Чтобы сорвать куш, потребуется огромная доля везения. Ну и чтобы один из соперников забыл выйти на футбольное поле. Крупные победы в дерби оцениваются огромными коэффициентами. В общем, если решили рискнуть – желаем вам удачи!



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