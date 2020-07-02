Стратегия математических ставок на спорт: алгоритм расчёта валуйных коэффициентов

Математические ставки на спорт — комплексный подход к ставкам на основе ценности исхода и стратегии управления банком. В этой статье мы разберём маржу и валуйные ставки, а также рассчитаем математическое ожидание прибыли и вероятность серии поражений.
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Стратегии ставок на спорт
Стратегия — системный подход к финансовому менеджменту при ставках на спорт.
Выделим пять популярных стратегий:
- Критерий Келли;
- Стратегия Мартингейла или догон;
- Стратегия Даламбера;
- Флэт;
- Фиксированный процент.
Банкролл-мененджмент в ставках:
Что такое маржа и как её найти
Коэффициент — вероятность исхода с учётом маржи букмекера.
Маржа — комиссия букмекерской компании. За счёт неё БК остаётся в прибыли. По итогам матча или турнира букмекер может быть в минусе, но на дистанции маржа выведет контору в плюс.
Вероятность события вычисляйте по формуле:
Р = 1 / K, где K — коэффициент.
Определяйте размер маржи по формуле:
M = (S — 1) х 100%, где S — сумма вероятностей исходов одного рынка.
Например, в поединке «Ювентус» — «Милан» букмекеры выставили котировки: 1.60 на хозяев, 4.20 на ничью и 5.60 на победу гостей. Вычисляем вероятность:
Победа «Ювентуса» — 0.625: 1 / 1.60.
Ничья — 0.2381: 1 / 4.20.
Победа «Милана» — 0.1786: 1 / 5.60.
Считаем маржу:
S = 1.0417: 0.625 + 0.2381 + 0.1786.
Маржа, которую букмекер заложил в данное событие равна 4.17%: (1.0417 — 1) х 100%.
Как определить валуйную ставку
Букмекер не может точно оценивать вероятность исхода, хотя аналитики учитывают множество игровых и неигровых факторов. При анализе непопулярных чемпионатов БК может не знать ряд параметров. Некоторые исходы оказываются недооценёнными. Ставки на них называют валуями.
Валуйные ставки:
Перед вами валуй, если:
K х Р > 1, где K — коэффициент, Р — вероятность по вашим расчётам.
Приведём пример: в матче «Атлетик Бильбао» — «Атлетико Мадрид» букмекер предлагает коэффициент 3.60 на успех хозяев, 3.05 на ничью и 2.25 на победу гостей.
Вы проанализировали статистику команд и сделали вывод, что вероятность ничьей 38%.
Оцениваем ставку:
3.05 х 0.38 = 1.159 > 1. В данном случае ставка валуйная. На такие события рекомендуется, чтобы ставки делались по стратегии Келли.
Критерий Келли — стратегия управления банкроллом, с помощью которой игрок рассчитывает размер ставки в зависимости от прошлых результатов и текущей денежной суммы.
Определяйте сумму ставки по критерию Келли по формуле:
((K х P — 1) / (K — 1)) х R х B, где K — коэффициент, P — вероятность по вашим расчётам, B — ваш банк, R — процент выигранных пари.
Если 45 ставок из 100 выигрышные, то R = 0.45. Рекомендуем для первых 100 ставок использовать R = 0.25.
Критерий Келли в ставках:
Математическое ожидание в ставках на спорт и дисперсия
Математическое ожидание прибыли — ожидаемая прибыль от множества ставок с одинаковой вероятностью того или иного события.
Вычисляйте математическое ожидание прибыли по формуле:
N x F x (K х P — 1), где N — количество заключенных пари, Р — вероятность по вашим расчётам, K — коэффициент, F — размер ставки.
Если вы верно оценили вероятность ничьи в матче «Атлетик Бильбао» — «Атлетико Мадрид» и заключите 30 пари по аналогичному принципу на сумму 2000 рублей, ожидаемая прибыль составит 9540 рублей: 30 х 2000 x (3.05 x 0.38 — 1).
Дисперсия — это неравномерное распределение величины вероятности события по отношению к её математическому ожиданию.
Например, при подбрасывании симметричной монеты с вероятностью 50% выпадет орёл или решка. В реальности монета может упасть одной из сторон несколько раз подряд. При множестве повторений соотношение выпадения орла и решки приблизится к 50%.
При рискованном банкролл-менеджменте дисперсия может завести вас в минус. Дистанция нивелирует дисперсию.
Определяйте вероятности серии поражений по формуле:
Ms = (1 – 1 / К) ^ N х 100%, где N — количество проигрышей в серии.
Например, некоторые профессиональные игроки предпочитают делать ставки на фаворитов и выбирают события с коэффициентами 1.25. Шансы на успех при ставках на такие события 80%. Но чтобы выиграть 2500 рублей нужно рискнуть суммой в 10 000 рублей.
В реальности вы можете проиграть несколько раз подряд, и в таком случае есть вероятность потерять весь банкролл. Чтобы этого не произошло пользуйтесь математической стратегией Келли и учитывайте вероятность неудачной серии.
Рассчитаем вероятность двух поражений подряд при ставке на событие с коэффициентом 1.25:
Ms = 4%: (1 — 1 / 1.25) ^ 2 х 100%.
Если вы будете верно оценивать вероятность исходов и научитесь распределять банк по одной из стратегии, то математические ставки на спорт могут быть прибыльными.
Эта статья вышла благодаря Академии ставок «Чемпионата» и ФОНБЕТ. Изучайте ставки на спорт, сдавайте тесты, зарабатывайте опыт и победите в таблице лидеров. Обгоните главного редактора!
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