«Славия» — «Слуцк». Прогноз: ещё один кошмарный выезд для бело-синих в чемпионате Беларуси

3 июля «Славия-Мозырь» примет» Слуцк» в матче 16-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.35.

Букмекерские коэффициенты на матч «Славия» — «Слуцк» 3 июля

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси «Славия-Мозырь» — «Слуцк» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча «Славия-Мозырь» — «Слуцк» (03.07.2020)

В Высшей лиге Беларуси уже миновал первый круг. Практически все участники провели по 15 встреч. Исключением стали «Неман» и «Смолевичи», которые должны были играть с «Минском», и, соответственно, сам столичный клуб, поскольку последний уходил на двухнедельный карантин в связи с коронавирусом.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставка на статистику в матче АПЛ Две рискованные ставки на суперматч чемпионата Англии.

Эти встречи состоятся позже. Распечатать же второй круг предстоит 3 июля двум парам. В матчах 16-го тура «Славия-Мозырь» примет «Слуцк», а действующий чемпион «Динамо-Брест» отправится в гости к «Смолевичам».



«Славия-Мозырь» за 15 туров успела набрать лишь 18 очков. Сейчас команда располагается на 12-й строчке у турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет восемь пунктов, а до зоны стыковых матчей лишь четыре балла. При этом у идущих на 15-м месте «Смолевичей» на одну игру меньше, а у идущего на 14-м месте «Минска» — и вовсе на две.



Концовка первого круга для «славян» выдалась весьма неудачной. За последние четыре игры они набрали лишь три очка. Единственная победа состоялась дома и пришлась на скромные «Смолевичи» (2:1), а остальные три встречи против «Немана», минского «Динамо» и «Энергетика» были проиграны с общим счётом 1:9.

«Чарльтон» — «Миллуолл». Прогноз: Макгиди даст зайти коэффициенту 2.46 в матче Чемпионшипа В трёх матчах после рестарта сезона «красные дрозды» набрали семь очков.

У «Слуцка» дела складываются ничуть не лучше. С 18-ю баллами он занимает 11-ю позицию, опережая своего предстоящего соперника лишь по дополнительным показателям. А потому предстоящий поединок станет интересным ещё и с точки зрения положения команд в турнирной таблице.



После удачной первой четверти сезона для случчан наступила чёрная полоса. Они не помнят, что такое победа, ведь предыдущая была одержана ещё восемь туров назад. При этом на таком внушительном отрезке получилось заработать каких-то два очка. Кошмарный график.



Теперь «Слуцку» предстоит выезд к мозырьской «Славии». И тут надо сказать, что за девять очных противостояний в Высшей лиге случчане ни разу не проиграли. Они имеют в своём активе пять побед, а в остальных четырёх случаях случалась ничья. Это настраивает на оптимистичный лад.

«Львов» — «Ворскла». Прогноз: клуб из Полтавы удивит букмекеров в матче УПЛ Зелёно-белые ни разу не проиграли во второй части первенства чемпионата Украины.

Однако на этот раз бело-синим будет очень непросто. Дело в том, что они проиграли в чемпионате Беларуси уже четыре выездные игры кряду. Любопытно, что общий счёт этих встреч — кошмарные 1:9. Разумеется, не в их пользу.



При таких раскладах можно даже подумать над П1 за уверенный коэффициент 2.25. Вариант с подстраховкой — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.67. Дело в том, что за семь матчей на своём поле «славяне» потерпели лишь два поражения. При этом за все время было забито семь мячей, а пропущено — девять.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Славия» — «Слуцк»

По личным встречам солидный перевес на стороне «Слуцка». Однако в последнее время команда никак не может встать на ноги: в предыдущих восьми матчах было набрано только два очка. «Славия-Мозырь» на своём поле спуску не даёт никому. Мы бы рискнули проверить лобовую победу хозяев.



Ставка: победа «Славии-Мозырь» за коэффициент 2.25.