«Галатасарай» — «Трабзонспор». Прогноз: Фегули, Н’Диайе и Беланда устроят баню в Стамбуле

5 июля «Галатасарай» и «Трабзонспор» сыграют в матче 30-го тура чемпионата Турции. Начало встречи — в 21:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Галатасарая» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.28. Успех «Трабзонспора» оценён букмекерами коэффициентом 2.98.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Трабзонспор»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Турции «Галатасарай» — «Трабзонспор» 5 июля получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.66, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.35. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.76.

Анализ и прогноз матча «Галатасарай» — «Трабзонспор» (05.07.2020)

Чемпионат Турции вернулся в строй 12 июня. Вынужденная пауза из-за пандемии коронавируса составила почти три месяца, предыдущий матч был сыгран 17 марта. Пока зрителей на трибунах не будет, но на решающие туры болельщиков могут допустить на стадионы в случае улучшения ситуации.

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Позади остались три тура. Этого вполне достаточно, чтобы прогреться, почувствовать ритм и войти в колею. Программа 30-го тура продолжится в воскресенье, 5 июля, тремя матчами. В 21:00 мск в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» местный «Галатасарай» начнёт выяснять отношения с «Трабзонспором».

Это однозначно центральная игра всего тура. Хотя «Галатасарай» находится не в лучшем состоянии. Безвыигрышная серия достигла пяти матчей, на данном отрезке удалось зацепить всего четыре очка. Для гранда результат откровенно никудышный. Всё дело в слабой обороне и кадровых проблемах.

Единственное поражение случилось от хилого «Ризеспора» (0:2), участвующего в борьбе за выживание. Мирные исходы пришлись на «Сивасспор» (2:2), «Бешикташ» (0:0), «Газишехир» (3:3) и «Истанбул Башакшехир» (1:1). Все эти команды находятся в топ-9, а две из них даже бьются за чемпионство.

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На данный момент «львы» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 52 очка. О борьбе за титул можно забыть, лидирующий «Истанбул» оторвался на восемь пунктов. За пять туров он столько не потеряет. А вот зацепиться за вторую строчку реально, а это уже путёвка в квалификацию Лиги чемпионов.

Вообще отставание составляет шесть баллов, что тоже солидно. Но вторым сейчас идёт именно «Трабзонспор», то есть победа в очной встрече резко обострит битву за зону ЛЧ. В случае поражения, напротив, можно вообще остаться без еврокубков: замыкающий топ-5 «Бешикташ» отстаёт всего на два очка.

Бордово-голубые тоже возобновили сезон не лучшим образом, добыв в трёх турах лишь одну победу. Они одолели на выезде «Гёзтепе» (3:1), а дальше допустили две осечки подряд. Сперва упустили победу над «Аланьяспором» (2:2), пропустив решающий мяч на 95-й минуте. Затем дома не справились с худшим клубом Суперлиги «Анкарагюджю» (1:1), хотя заканчивали в большинстве.

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В общем, оба коллектива сейчас испытывают определённые трудности, зато необычайно мотивированы. Ставки действительно высоки, проигравшему с большой долей вероятности придётся поумерить амбиции. В двух предыдущих поединках в Стамбуле побеждали хозяева (2:1 и 3:1).

С результативностью в этом противостоянии редко возникают проблемы. Достаточно сказать, что в четырёх из пяти последних очных встреч голы забивались в обе стороны, а в трёх случаях проходила ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча». В то же время ждать открытого футбола с первой минуты несколько наивно, слишком уж дорого может обойтись каждая ошибка.

На наш взгляд, соперники не станут лезть на рожон и раньше времени оголять тылы, а предпочтут прощупать друг друга. «Гол в первые 25 минут — нет» идёт за замечательный коэффициент 2.06. Вариант посмелее — ничья в первом тайме за 2.38. А вот после перерыва должно быть очень жарко!

Прогноз и ставки на матч «Галатасарай» — «Трабзонспор» 5 июля

Важнейший матч для обеих команд. «Трабзонспор» бьётся за чемпионство, «Галатасарай» — за попадание в Лигу чемпионов. Цена ошибки очень велика, причём хозяев устроит только победа. На таком фоне не ждём яркого начала. Скорее, соперники предпочтут присмотреться друг к другу, а не лететь вперёд большими силами. Иначе велик риск нарваться на контратаку и предоставить оппоненту фору уже в дебюте.

Ставка: гол в первые 25 минут — нет за 2.06.