«Леванте» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Эдегор и Рочина помогут зайти коэффициенту 2.75

Баски в шести матчах после рестарта сезона набрали всего четыре очка.

6 июля «Леванте» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Реал Сосьедад»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 6 июля «Леванте» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.62.

Анализ и прогноз матча Примеры «Леванте» — «Реал Сосьедад» (06.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

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Шесть полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей на исправление ситуации становится всё меньше. Программа 34-го тура испанской Примеры завершится в понедельник, 6 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 20:30 мск.

В Валенсии местный «Леванте» на стадионе «Сьюдад де Валенсия» будет выяснять отношения с «Реалом Сосьедад». Команды находятся в разных половинах турнирной таблицы, да и в целом их положение сильно отличается. Строго говоря, «лягушки» уже давно выполнили основную задачу на сезон и просто играют в своё удовольствие.

Они набрали 42 очка в 33 турах и занимают 12-е место в чемпионате Испании. Прописка в элитном дивизионе сохранена, поскольку открывающая зону вылета «Мальорка» набрала всего 29 очков при одной лишней игре. В то же время зацепиться за еврокубки не получится: 8-10 баллов отставания, да и в целом конкуренты смотрятся гораздо сильнее.

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Тем не менее подопечные Пако Лопеса не унывают. В шести турах после возобновления сезона они потерпели лишь одно поражение, да и то от мадридского «Атлетико» со счётом 0:1. Причём единственный гол забили себе сами. В остальном результаты дивные — три ничьих и две победы.

А вот «Реал Сосьедад» упустил всё нажитое непосильным трудом, Ну, почти. В пяти стартовых поединках после рестарта сезона удалось зацепить всего одно очко, хотя среди соперников были не только мадридский «Реал» (1:2) с «Хетафе» (1:2), но и «Осасуна» (1:1), «Алавес» (0:2) и «Сельта» (0:1).

Добыть долгожданную победу получилось только в четверг, да и там гордиться особо нечем. В родных стенах баски с горем пополам дожали «Эспаньол» (2:1), а это худший клуб нынешнего розыгрыша чемпионата Испании. Каталонцы открыли счёт и ушли на перерыв лидерами, но не вытерпели. Решающий гол состоялся на 84-й минуте.

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Даже несмотря на кошмарные результаты подопечные Иманола Альгуасиля сохраняют приличные шансы на попадание в еврокубки. Думать о Лиге чемпионов уже не приходится (семь очков до «Севильи»), а вот Лига Европы находится совсем рядом. До «Хетафе» два балла, до «Вильярреала» — четыре.

Беда только в том, что «Леванте» всегда был для бело-голубых неудобным соперником, а на выезде — и подавно. Единственная надежда заключается в том, что выполнившие задачу на сезон валенсийцы расслабятся и будут действовать спустя рукава, но в этом есть сомнения. На своём поле они готовы попить крови у кого угодно.

Линия на исход кажется ровной, потому предпочтём необычную ставку. Букмекеры дают дивный коэффициент 2.75 на гол с 45:00 по 60:00, хотя обе команды наиболее результативны именно на этом отрезке. В 33 матчах с участием «Реала Сосьедад» в эту 15-минутку было забито 20 мячей, у «Леванте» показатель тоже солидный (17). Доверимся цифрам.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Леванте» — «Реал Сосьедад» 6 июля

Обе команды наиболее результативны в дебюте второго тайма. В 33 матчах с участием басков с 46-й по 61-ю минуту было забито 20 голов, у «Леванте» показатель немногим хуже (17). Даже странно, что букмекеры дают на гол в этом отрезке прекрасный коэффициент 2.75. Обе команды довольно результативны, так что рискнём.

Ставка: гол с 45:00 по 60:00 за 2.75.