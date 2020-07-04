«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Де Брёйне и Стерлинг продолжат наводить ужас

5 июля «Саутгемптон» примет «Манчестер Сити» в матче 33-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Ман Сити»

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.71. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» (05.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участникам до конца сезона осталось провести ещё по шесть туров. Плотность календаря весьма высока: 2 июля завершился 32-й тур, а уже 4 числа стартует 33-й. На очереди битва «Саутгемптона» и «Манчестер Сити», встреча состоится 5 июля и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Саутгемптон» после рестарта АПЛ успел провести три матча. В дебютном на выезде удалось разгромить последнюю команду турнира «Норвич Сити» (3:0), затем случилось досадное домашнее поражение от «Арсенала» (0:2). Причём смотрелись хозяева на фоне лондонцев неплохо, но умудрились привезти два мяча. А в предыдущем туре клуб на выезде расправился с «Уотфордом» (3:1).



Удачный старт позволил «святым» закрепиться в середине турнирной таблицы: сейчас у них 40 очков и чистейшее 14-е место. Забраться повыше, конечно, будет трудно — отставание от топ-10 составляет пять пунктов, а конкуренция солидная. Зато о сохранении прописки в элите Англии можно не волноваться, поскольку отрыв от зоны вылета составляет целых 13 баллов.



«Манчестер Сити» уже может забыть о чемпионстве, а потому сейчас ему необходимо сосредоточить силы на сохранении нынешнего положения. На данный момент клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 66 баллов. Фора от замыкающего тройку лидеров «Лестер Сити» аж 11 пунктов, так что поводов для переживаний нет.

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В предыдущем туре «горожане» устроили серьёзную взбучку «Ливерпулю», досрочно ставшему чемпионом Англии. И хотя подопечные Гвардиолы не выглядели на голову выше банды Клоппа, их атаки всё же были острее, а в обороне было больше порядка. В итоге получилось отгрузить четыре безответных мяча в ворота Алисона Бекера.



Впрочем, сбавлять темп голубым сейчас нельзя, поскольку на носу сразу два важнейших турнира. Во-первых, это Лига чемпионов, в которой им предстоит ответный поединок в 1/8 финала против мадридского «Реала». А во-вторых, Кубок Англии, в котором команда дошла до полуфинала и сразится с лондонским «Арсеналом».



Ну а сейчас «Манчестер Сити» ожидает выезд к «Саутгемптону», который является весьма удобным соперником для «горожан». Дело в том, что в предыдущих 10 очных встречах они добыли восемь побед. Ещё один раз случалась ничья, и только одну победу записал на свой счёт клуб из Саутгемптона.

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Любопытно также, что «святые» занимают последнее место в АПЛ по набранным очкам у себя дома. Они успели провести 16 встреч, в которых потерпели 10 поражений. При этом за это время они пропустили аж 33 гола, что является худшим показателем в лиге.



Команда Хосепа Гвардиолы даже без травмированного Агуэро умудряется исправно пробивать верх. На выезде, к слову, они скатали 16 поединков в текущем сезоне и сумели оформить целых 36 мячей. На таком фоне можно было бы подумать над П2 с форой (-1.5) за красивый коэффициент 2.00.



Впрочем, отпор «Саутгемптон» дать вполне может. Даже несмотря на неудачную серию, у себя дома свой гол в среднем за игру он имеет. Для «Манчестер Сити», который в гостях далеко не безгрешен и пропустил 21 мяч за 16 выездов, это может стать непростой задачкой.

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А при таких раскладах есть смысл рассмотреть ставку обе забьют за вполне рабочий коэффициент 1.85. Статистика личных встреч на нашей стороне. В восьми из десяти последних матчей соперники непременно забивали в обе стороны.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

Понятно, что «Манчестер Сити» выйдет на предстоящий поединок фаворитом и, скорее всего, добьётся успеха. Против «Саутгемптона» тут играет не только неутешительная статистика личных встреч, но и неудачная выездная серия в текущем сезоне. Впрочем, отпор «святые» дать гостям могут: у «горожан» всё не так гладко с защитой, а хозяева свой гол в среднем за игру имеют. При таких раскладах мы бы проверили сразу две ставки.



Ставка 1: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за коэффициент 2.00.



Ставка 2: обе забьют за коэффициент 1.85.