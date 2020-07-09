«Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз: Вьетто, Нету и Вендел растянут убойную серию

10 июля «Спортинг» примет «Санту-Клару» в матче 31-го тура чемпионата Португалии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Португалии «Спортинг» — «Санта-Клара»

Букмекеры не уверены, что матч Примейры «Спортинг» — «Санта-Клара» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз матча «Спортинг» — «Санта-Клара» (10.07.2020)

Чемпионат Португалии был благополучно возобновлен в начале июня, а уже сейчас постепенно выходит на финишную прямую. До конца сезона участникам осталось провести ещё три-четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 30-й тур завершился 6 июля, а уже 8 июля стартовал 31-й тур. Продолжит программу 10 июля битва «Спортинга» и «Санта-Клары»

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«Спортинг» в прошлом матче гостил у середняка Примейры «Морейренсе» и во второй раз за шесть матчей после паузы потерял очки. Встреча получилась весьма эмоциональной, с обилием карточек, и завершилась нулевой ничьей. Хотя, конечно, тут надо сказать, что после 51-й минуты хозяева остались в меньшинстве, но несмотря на колоссальное преимущество, фавориту не удалось дожать соперника.



Впрочем, сейчас у лиссабонцев по-прежнему третья строчка. После 30 туров они имеют в своём активе 56 очков и сохраняют отличные шансы попасть в Лигу Европы. Отрыв от главных преследователей «Браги» и «Фамаликана» за четыре тура до завершения первенства составляет три и восемь пунктов соответственно.



«Санта-Клара» плотно засела в середине турнирной таблицы. После 30 туров у неё 38 очков в активе и девятая строчка. Прописка в элите Португалии команде уже практически гарантирована, так что поводы для паники отсутствуют. Но и забраться повыше теперь вряд ли получится, поскольку даже до замыкающей топ-7 «Витории Гимарайнш» не хватает сразу восьми пунктов.

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После паузы азореанцы провели шесть игр. Стартануть получилось весьма удачно, было набрано восемь из 12 возможных очков в четырёх первых матчах. Однако в предыдущих двух турах клуб потерпел два поражения с минимальным счётом от таких же середняков «Боавишты» и «Маритиму». Хотя стоит отметить, что смотрелся он достойно.



Теперь «Санту-Клару» ожидает ещё один непростой выезд к «Спортингу». До этого в Примейре соперники успели встретиться лишь три раза, во всех случаях победителем выходили лиссабонцы. При этом они одержали три победы с общим счётом 7:1.



Против азореанцев играет также и удачная домашняя статистика «львов». По набранным очкам на своём поле они занимают второе место в чемпионате Португалии. Любопытно, что команда у себя дома одержала уже семь побед кряду с общим счётом 12:2.

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«Санта-Клара», конечно, не так плохо проводит выезды, однако сильного сопротивления с её стороны мы бы ждать не стали. За 15 матчей в гостях она сумела добыть лишь пять побед и забить только 16 голов. У «Спортинга» одна из самых сильных оборон в Примейре, чтобы вскрыть её, необходимо действительно мощная атака.



Мы бы не стали ждать от команд сверхвысокой результативности ещё и по той причине, что на выезде меньше азореанцев пропускают только три клуба, два из которых лидеры первенства — «Бенфика» и «Порту». При таких раскладах есть смысл рассмотреть П1 + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Спортинг» — «Санта-Клара»

«Спортинг» после паузы очень хорош. Крепкому, но всё же середняку, «Санта-Клара» будет тяжело зацепиться за очки в предстоящей игре. Дело в том, что у себя дома лиссабонцы имеют семь побед кряду. Азореанцы, конечно, весьма неплохо играют на выезде, но у «львов» одна из лучших оборон в Примейре. Также против азореанцев играет и статистика личных встреч. А при таких раскладах вполне можно проверить ставку с рабочим коэффициентом 1.85.



Ставка: победа «Спортинга» + тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.85.