«Борнмут» — «Лестер». Прогноз: Варди, Мэддисон и Тилеманс разукрасят статистику аутсайдера

12 июля «Борнмут» примет «Лестер Сити» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 21:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.50.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Лестер»
Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Борнмут» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.
Анализ и прогноз матча АПЛ «Борнмут» — «Лестер Сити» (12.07.2020)
Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 9 июля завершился 34-й тур, а уже 11 числа стартует 35-й. Среди прочих в воскресенье, 12 июля, отношения будут выяснять «Борнмут» и «Лестер Сити».
«Борнмут» в прошлом туре наконец прервал серию из пяти поражений. На своём поле получилось скатать нулевую ничью с «Тоттенхэмом». Отдать должное хозяевам непременно стоит, однако дело тут скорее в, мягко говоря, неубедительной игре «шпор». К слову, за всю игру они не нанесли ни одного удара в створ ворот аутсайдера. Ну и арбитре, не поставившим пенальти.
Заработанное за долгое время очко позволило «вишням» несколько улучшить своё положение. Сейчас они располагаются на 18-й строчке, имея в своём активе 28 баллов. Отставание от спасительного 17-го места составляет три пункта, а ближайший конкурент «Астон Вилла» отстал на один.
«Лестер Сити» после скромного возвращения в большой футбол начинает кое-как приходить в себя. В позапрошлом туре он сумел дома разгромить «Кристал Пэлас» (3:0), а в прошлом туре на выезде скатать рабочую ничью с лондонским «Арсеналом» (1:1).
Однако «лисы» всё равно пустили вперёд себя «Челси» Фрэнка Лэмпарда и вовсе рискуют остаться без Лиги чемпионов. После 34 туров они имеют в своём активе 59 баллов. Отставание от лондонцев составляет всего один балл, но в спину дышит «Манчестер Юнайтед», который после паузы очень хорош и просто так не отстанет.
Теперь «Лестер Сити» ожидает выезд к аутсайдеру «Борнмуту». До этого в АПЛ соперники успели повидаться девять раз. Две победы на свой счёт записали «вишни», а «лисы» сумели победить четыре раза. Остальные три встречи, собственно, завершились вничью.
Впрочем, на этот раз зацепиться за очки подопечным Эдди Хау будет тяжело. Штука в том, что клуб из Борнмута очень много пропускает. В предыдущих девяти играх в чемпионате Англии они доставали мяч из сетки своих ворот аж 21 раз, то есть больше двух голов в среднем за 90 минут. Это очень много.
«Лестер Сити», к слову, на выезде играет довольно неплохо. За 17 гостевых поединков он сумел наколотить 31 мяч в ворота соперников. А при таких раскладах можно подумать над ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.83. Аутсайдер предельно мотивирован, но хватит ли одного желания при таких проблемах — большой вопрос.
Прогноз и ставки на матч АПЛ «Борнмут» — «Лестер Сити»
«Лестер Сити» только-только начал приходить в себя после неудачного возвращения в большой футбол. Однако шансов зацепиться за очки у «Борнмута», откровенно говоря, маловато. Виной тому — катастрофическая игра в обороне: за девять последних игр в чемпионате Англии «вишни» пропустили 21 гол. При таких раскладах ИТБ2 1.5 мяча смотрится заманчиво.
Ставка: индивидуальный тотал «Лестер Сити» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.83.
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