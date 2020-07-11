«Вулверхэмптон» — «Эвертон». Прогноз: Сигурдссон, Пикфорд и Динь не сдюжат после перерыва

12 июля «Вулверхэмптон» примет «Эвертон» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 14:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Эвертон»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Анализ и прогноз матча «Вулверхэмптон» — «Эвертон» (12.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. До конца сезона осталось провести каких-то четыре тура. Плотность календаря весьма высока: 9 июля завершился 34-й тур, а уже 11 числа стартует 35-й. Среди прочего в воскресенье состоится битва между «Вулверхэмптоном» и «Эвертоном».

«Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз: «чайки» больно клюнут Де Брёйне и Гвардиолу В предыдущих трёх выездах «горожане» получили в свои ворота пять мячей.

«Вулверхэмптон» в прошлом туре потерпел второе подряд поражение после удачной трёхматчевой победной серии. На этот раз обидчиком выступил «Шеффилд Юнайтед», вставший на свою колею (0:1). Единственный гол был забит центральным защитником «клинков» уже на добавленных ко второму тайму минутах.



«Волки» по-прежнему находятся на шестой строчке в турнирной таблице, гарантированно дающей право на выход в Лигу Европы. После 34 туров у них 52 очка. Однако две осечки кряду позволили подойти конкурентам ближе: «Шеффилд» теперь отстаёт лишь на один пункт, «Арсенал» на два, а «Тоттенхэм» с «Бёрнли» — на три.



«Эвертон» не добрал побед после паузы и заметно отстал от общей группы. На данный момент клуб имеет в активе 45 очков и 11-е место. За четыре игры до окончания чемпионата Англии дистанция даже до седьмой позиции целых шесть пунктов. Продолжать борьбу за еврокубки при таких раскладах будет тяжело.

«Атлетико» — «Бетис». Прогноз: Симеоне, Облак, Коке и Триппьер выйдут в Лигу чемпионов «Бетис» забил один гол в семи предыдущих выездных матчах с «Атлетико».

В позапрошлом туре «ириски» уступили с минимальным счётом своего прямому конкуренту «Тоттенхэму», а в прошлом скатали ничью с «Саутгемптоном», который после паузы выглядит весьма достойно. Встреча завершилась со счетом 1:1, но стоит отметить, что «святые» местами смотрелись даже интереснее.



Теперь «Эвертону» предстоит выезд к «Вулверхэмптону» и тут, на наш взгляд, стоит взглянуть на статистику личных встреч. С 2009 года в АПЛ они успели провести девять игр. Любопытно, что «ириски» за это время потерпели лишь одно поражение.



Однако на этот раз у «волков» шансов зацепиться за очки куда больше, чем прежде. Во-первых, они в нынешнем сезоне чемпионата Англии весьма неплохо играют у себя дома. За 17 проведённых встреч на своем поле они потерпели всего лишь четыре поражения.

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Айртон, Тиль и Понсе покажут Газизову товар лицом Во всех пяти матчах «Сочи» после рестарта сезона голы забивались в обе стороны.

Для ливерпульцев же, напротив, гостевые матчи, как правило, получаются бедовыми. В 17 выездах они потерпели аж 10 поражений, а пропустили целых 32 мяча, то есть почти по две штуки за 90 минут. К слову, чаще всего «Эвертон» пропускает во второй половине матчей. Из 49 штук за 34 тура 29 он пропустил после перерыва.



«Вулверхэмптону», который зачастую активизируется ближе к концу игр, это только на руку. Примечательно, что из 45 забитых мячей клуб из одноимённого города 33 гола оформил во вторых таймах. А на таком фоне гол «волков» во втором тайме за коэффициент 1.82 смотрится заманчиво.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Эвертон»

В девяти последних играх с «волками» синие потерпели лишь одно поражение. Однако на этот раз у «Вулверхэмптона» будет больше шансов зацепиться за очки. Дело в том, что выезды «ирискам» даются с трудом. При этом вторые таймы они проводят слабее первых. «Волкам», у которых ситуация противоположная, это только на руку. При таких раскладах мы бы проверили гол хозяев во втором тайме.



Ставка: гол «Вулверхэмптона» во втором тайме за коэффициент 1.82.