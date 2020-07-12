«Алавес» — «Хетафе». Прогноз: Максимович, Кукурелья и Лукас Перес удивят букмекеров

13 июля «Алавес» и «Хетафе» сыграют в матче 36-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Хетафе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Хетафе»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 13 июля «Алавес» — «Хетафе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.42. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.95.

Анализ и прогноз матча Примеры «Алавес» — «Хетафе» (13.07.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Пока все игры проходят без зрителей, хотя руководство лиги разрабатывает вариант с частичной заполняемостью трибун.

«Динамо» — «Крылья Советов». Прогноз: Комличенко, Глушенков и Зиньковский возьмут выходной В пяти предыдущих очных встречах забивалось не более одного гола.

Восемь полных туров уже позади, до завершения осталось совсем немного, а потому возможностей для исправления ситуации практически не осталось. Программа 36-го тура испанской Примеры завершится в понедельник, 13 июля, тремя матчами. В Витории «Алавес» примет «Хетафе».

Соперники явно не могут занести заключительную часть сезона себе в актив. Результаты очень слабые, а потому ситуация в обоих случаях сильно ухудшилась. «Хетафе» на момент рестарта первенства входил в топ-4 и вовсю претендовал на Лигу чемпионов, а теперь в лучшем случае заскочит в Лигу Европы.

В восьми турах одержана лишь одна победа — над братом по несчастью «Реалом Сосьедад» (2:1), который тоже был близок к Лиге чемпионов и тоже остался у разбитого корыта. В остальных семи поединках набрано лишь четыре очка. Катастрофой это не назвать, но для претендента на топ-4 никуда не годится.

«Наполи» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович c Чалханоглу удивят Гаттузо и Мертенса в Серии А В восемь из последних 10 игр в Неаполе соперники забивали друг другу и пробивали верх.

За три тура до окончания розыгрыша синие занимают шестую позицию в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 53 очка. Отставание до зоны Лиги чемпионов составляет десять пунктов, то есть даже теоретические шансы потеряны. Значит, остаётся только смотреть вниз, благо что претендентов на топ-6 хватает.

В радиусе трёх баллов находятся три клуба — «Реал Сосьедад», «Валенсия» и «Гранада». Календарь никак нельзя назвать лёгким — впереди битва с мадридским «Атлетико» и визит к «Леванте», который в последнее время выглядит здорово. То есть терять очки со скромным «Алавесом» слишком опасно.

У «славных» всё совсем печально, из середины таблицы они постепенно сползли к зоне вылета. Всему виной чудовищная серия — аж шесть поражений подряд с общим счётом 1:14! Единственный гол забит в ворота «Атлетико» с пенальти на 93-й минуте, когда всё уже было ясно. То есть проблемы с созиданием просто кошмарные.

«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз: эмоции, огонь и голы в чудесном лондонском дерби АПЛ В 9 из 13 последних лондонских дерби непременно забивали обе стороны.

Команду явно подкосила чувствительная неудача в Виго. Тогда она проиграла «Сельте» со счётом 0:6, действуя в меньшинстве с 27-й минуты. Пора бы уже отойти от того провала и начать с чистого листа: 17-е место в испанской Примере, 35 очков, три пункта отрыва от зона вылета. Впереди визит к «Бетису» и игра с «Барселоной».

Разумеется, на фоне низкой результативности с обеих сторон букмекеры не ждут от этого матча результативности. Вот тут-то и начинается самое интересное. С одной стороны, цена ошибки слишком высока и рисковать команды вряд ли станут. С другой — игнорировать статистику очных встреч нельзя.

Дело в том, что в шести предыдущих поединках забивалось как минимум два гола. Это вовсе не тот случай, когда часть игр датирована лохматыми годами — все они состоялись не ранее сезона-2017/2018. То есть эти цифры более чем легитимны. Брать ли тотал больше 2 мяча за 2.17 — вопрос вкуса, а вот ТБ 1.5 гола за 1.71 с точки зрения математики смотрится здорово.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Алавес» — «Хетафе» 13 июля

Соперники напрочь провалили заключительный отрезок сезона. «Хетафе» остался без Лиги чемпионов, а «Алавес» приступил к борьбе за выживание. Букмекеры не ждут от этого матча голов, хотя в шести предыдущих очных встречах меньше двух мячей команды не забивали. Раз так, возьмём ТБ 1.5 гола за 1.71.

Ставка: тотал больше 1.5 гола за 1.71.