«Эспаньол» — «Сельта». Прогноз: без Смолова и Нолито атака «кельтов» в Барселоне заглохнет

«Сельта» не знает побед уже шесть туров, придумав себе приключения на ровном месте.

19 июля «Эспаньол» и «Сельта» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 5.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Сельта»

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Эспаньол» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча Примеры «Эспаньол» — «Сельта» (19.07.2020)

Чемпионат Испании сохранил ураганный темп и вышел на финишную прямую. Десять туров уже позади, остался последний. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг практически не осталось. Программа 38-го тура испанской Примеры упакована в один день.

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В воскресенье, 19 июля, состоятся все десять матчей. По традиции два заключительных тура играются в один и тот же день, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. Сразу семь игр стартуют в 22:00 мск.

В Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» местный «Эспаньол» будет выяснять отношения с «Сельтой». Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы, но на этом их сходство заканчивается. Дело в том, что реальную мотивацию имеет лишь одна команда. А вот с каталонцами всё уже давно ясно.

Они идут на серии из семи поражений и потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Больше того — «попугаи» в любом случае финишируют на последнем месте в Примере. Жалкие 24 очка в 37 турах, отставание от идущей на 19-й строчке «Мальорки» составляет восемь пунктов.

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Оборона у аутсайдера вполне достойная. Достаточно сказать, что в 11 предыдущих поединках они лишь дважды пропустили больше одного мяча. Проблемы с атакой, которая находится на чудовищном уровне. Строго говоря, «Эспаньол» пляшет от печки и худо-бедно ограничивает соперников, но просто не может забить.

В семи предыдущих матчах удалось отличиться ровно один раз, в гостях у «Реала Сосьедад» (1:2). В остальном — бесконечные 0:1, а также 0:2 от «Эйбара». А вот «Сельта» предельно мотивирована: после мощного отрезка она расслабилась, набрала всего три очка в шести последних турах и теперь рискует оказаться в Сегунде.

Клуб из Виго располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Леганес» на один балл. Конкуренту предстоит принимать в родных стенах лишённых всякой мотивации мадридский «Реал», при этом ничья его не устроит. В случае равенства очков «кельты» окажутся выше по дополнительным показателям (личные встречи).

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От событий параллельного матча многое зависит. Если «Леганес» не сможет быстро выйти вперёд, «Сельта» вряд ли станет форсировать события. Команда явно потеряла уверенность в последние недели, а преодолеть защиту «Эспаньола» не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Скорее всего, гости будут владеть территорией и потихоньку нагружать оборону оппонента в надежде на ошибку. Мы бы выбирали между двух вариантов — «гол в первые 30 минут — нет» за 2.27 и тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.89. В остальном линия букмекеров кажется справедливой.

Гости сильнее по составу и имеют огромное преимущество в мотивации, но играют довольно бледно, а «Эспаньол» не терпел разгромных поражений аж с октября. К тому же у гостей не будет Нолито, получившего удаление в минувшем туре. Лезть в большие форы опасно. Более-менее неплохо смотрится разве что комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Эспаньол» — «Сельта» 19 июля 2020

«Эспаньол» в семи предыдущих турах забил всего один гол, а «Сельта» осталась без дисквалифицированного Нолито и травмированного Смолова. Скорее всего, гостям потребуется время, чтобы приспособиться к обороне «попугаев». Больше одного мяча клуб из Барселоны пропускает редко. Скорее всего, первого гола придётся подождать.

Ставка: гол в первые 30 минут — нет за 2.27.