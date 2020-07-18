«Эспаньол» — «Сельта». Прогноз: без Смолова и Нолито атака «кельтов» в Барселоне заглохнет

19 июля «Эспаньол» и «Сельта» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Эспаньола» оценён букмекерами коэффициентом 5.85.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Эспаньол» — «Сельта»
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Эспаньол» — «Сельта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.11, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.
Анализ и прогноз матча Примеры «Эспаньол» — «Сельта» (19.07.2020)
Чемпионат Испании сохранил ураганный темп и вышел на финишную прямую. Десять туров уже позади, остался последний. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг практически не осталось. Программа 38-го тура испанской Примеры упакована в один день.
В воскресенье, 19 июля, состоятся все десять матчей. По традиции два заключительных тура играются в один и тот же день, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. Сразу семь игр стартуют в 22:00 мск.
В Барселоне на стадионе «RCDE — Корнелья-Эль Прат» местный «Эспаньол» будет выяснять отношения с «Сельтой». Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы, но на этом их сходство заканчивается. Дело в том, что реальную мотивацию имеет лишь одна команда. А вот с каталонцами всё уже давно ясно.
Они идут на серии из семи поражений и потеряли шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе. Больше того — «попугаи» в любом случае финишируют на последнем месте в Примере. Жалкие 24 очка в 37 турах, отставание от идущей на 19-й строчке «Мальорки» составляет восемь пунктов.
Оборона у аутсайдера вполне достойная. Достаточно сказать, что в 11 предыдущих поединках они лишь дважды пропустили больше одного мяча. Проблемы с атакой, которая находится на чудовищном уровне. Строго говоря, «Эспаньол» пляшет от печки и худо-бедно ограничивает соперников, но просто не может забить.
В семи предыдущих матчах удалось отличиться ровно один раз, в гостях у «Реала Сосьедад» (1:2). В остальном — бесконечные 0:1, а также 0:2 от «Эйбара». А вот «Сельта» предельно мотивирована: после мощного отрезка она расслабилась, набрала всего три очка в шести последних турах и теперь рискует оказаться в Сегунде.
Клуб из Виго располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Леганес» на один балл. Конкуренту предстоит принимать в родных стенах лишённых всякой мотивации мадридский «Реал», при этом ничья его не устроит. В случае равенства очков «кельты» окажутся выше по дополнительным показателям (личные встречи).
От событий параллельного матча многое зависит. Если «Леганес» не сможет быстро выйти вперёд, «Сельта» вряд ли станет форсировать события. Команда явно потеряла уверенность в последние недели, а преодолеть защиту «Эспаньола» не так просто, как может показаться на первый взгляд.
Скорее всего, гости будут владеть территорией и потихоньку нагружать оборону оппонента в надежде на ошибку. Мы бы выбирали между двух вариантов — «гол в первые 30 минут — нет» за 2.27 и тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.89. В остальном линия букмекеров кажется справедливой.
Гости сильнее по составу и имеют огромное преимущество в мотивации, но играют довольно бледно, а «Эспаньол» не терпел разгромных поражений аж с октября. К тому же у гостей не будет Нолито, получившего удаление в минувшем туре. Лезть в большие форы опасно. Более-менее неплохо смотрится разве что комбинированный вариант Х2 + тотал меньше 2.5 мяча за 2.16.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Эспаньол» — «Сельта» 19 июля 2020
«Эспаньол» в семи предыдущих турах забил всего один гол, а «Сельта» осталась без дисквалифицированного Нолито и травмированного Смолова. Скорее всего, гостям потребуется время, чтобы приспособиться к обороне «попугаев». Больше одного мяча клуб из Барселоны пропускает редко. Скорее всего, первого гола придётся подождать.
Ставка: гол в первые 30 минут — нет за 2.27.
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