«Алавес» — «Барселона». Прогноз: Месси, Фати и Суарес закроют печальный сезон голами

Обе команды не имеют турнирной мотивации и будут играть в своё удовольствие.

19 июля «Алавес» и «Барселона» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Алавеса» оценён букмекерами коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Алавес» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.75, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.32. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз матча Примеры «Алавес» — «Барселона» (19.07.2020)

Чемпионат Испании сохранил ураганный темп и вышел на финишную прямую. Десять туров уже позади, остался последний. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг практически не осталось. Программа 38-го тура испанской Примеры упакована в один день.

«Арсенал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Обамеянг и Ляказетт дадут залп по редутам Гвардиолы В предыдущих шести турах в АПЛ лондонцы забили 12 мячей при четырёх пропущенных.

В воскресенье, 19 июля, состоятся все десять матчей. По традиции два заключительных тура играются в один день, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. Самая ранняя встреча стартует в 18:00 мск в Витории.

Местный «Алавес» на стадионе «Мендисорроса» сразится с «Барселоной». Соперники получили от Ла Лиги отдельный временной слот, поскольку полностью лишены турнирной мотивации и могут играть в своё удовольствие. Глобально результат поединка в любом случае ни на что не повлияет.

Каталонцы точно останутся на втором месте. Сумасшедший темп «Реала» после выхода с карантина они не потянули: подопечные Зинедина Зидана не накидывали соперникам полную авоську и исправно берегли силы, прагматично добыв 10 побед из 10 возможных. И выиграли долгожданное чемпионство по итогам 37-го тура.

«Норвич Сити» — «Бёрнли». Прогноз: проверяем коэффициент 2.38 в матче худшего клуба АПЛ «Норвич» в восьми последних играх потерпел восемь поражений с общим счётом 1:17.

Сине-гранатовые отстают от «королевского клуба» на семь очков и опережают мадридский «Атлетико» на 10. В четверг на фоне нехватки мотивации они умудрились в родных стенах проиграть средненькой «Осасуне» (1:2), хотя имели численное преимущество с 77-й минуты. Не помогло.

80% владения, огромное количество подходов, угловых и штрафных. И жалкие два удара в створ ворот за 90 минут. Даже красные сподобились на пять. Неудивительно, что после такого результата Лионель Месси произнёс несколько довольно резких по собственным меркам фраз, указав на проблемы клуба.

Если «Барселона» не смогла заставить себя показать качественный футбол на своём поле с одним середняком, логично предположить, что на выезде она тем более не станет тратить лишние силы. Впереди Лига чемпионов, лишние травмы сейчас никому не нужны. Наверняка состав окажется экспериментальным, пара-тройка молодых футболистов получат свой шанс.

«Милан» — «Болонья». Прогноз: Ибрагимович и Чалханоглу продолжат путь к Лиге Европы В предыдущих семи турах Серии А «россонери» оформили 20 голов.

«Алавес» тем временем выдал жуткую серию из шести поражений, после которой оказался в опасной близости от зоны вылета. Но вовремя взял себя в руки — скатал ничью с «Хетафе» (0:0) и хлопнул на выезде «Бетис» (2:1). Прописка в элитном дивизионе сохранена, поскольку идущий 18-м «Леганес» отстаёт на четыре пункта.

Понятно, что состав у каталонцев гораздо сильнее и в нормальной ситуации сомневаться в их победе было бы сложно. Благо что «славные» — их любимый клиент, девять побед в 10 очных встречах. Мотивации у обеих команд нет, так что лезть в исход и брать большие форы довольно опасно. Случиться можно что угодно.

Мы же предпочтём заиграть тотал больше 2.5 мяча за нестыдный коэффициент 1.75. Во-первых, восемь из десяти личных поединков оказались верховыми. Во-вторых, охранять кукурузу и жаться к воротам смысла нет. Можно отставить тактику в сторону и просто сыграть в футбол.

«Кальяри» — «Сассуоло». Прогноз: Клаван и Берарди дадут зайти коэффициенту 2.75 в Серии А Сардинцы не забивают более 400 минут и потеряли турнирную мотивацию.

Если хотите поднять коэффициент, рассмотрите вариант Х2 + тотал больше 2.5 мяча за 2.06. Даже резервисты «Барселоны» по уровню мастерства никак не уступают основе «Алавеса», так что очки гости наверняка наберут.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Алавес» — «Барселона» 19 июля 2020

Обе команды фактически закончили сезон: каталонцы точно останутся вторыми, а «славные» обезопасили себя от вылета. Можно забыть о тактике и просто сыграть в футбол. Восемь из десяти предыдущих очных встреч получились верховыми, при этом «Алавес» — один из любимых клиентов «Барселоны». Возьмём Х2 через верх.

Ставка: «Барселона» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.06.