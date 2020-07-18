«Олимпиакос» — АЕК. Прогноз: Вальбуэна оставит Массимо Карреру без Лиги чемпионов

19 июля «Олимпиакос» и АЕК сыграют в матче 10-го тура плей-офф чемпионов чемпионата Греции. Начало встречи — в 2з:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Олимпиакоса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех АЕК Афины оценён букмекерами коэффициентом 5.30.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Греции «Олимпиакос» — АЕК
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Греции 19 июля «Олимпиакос» — АЕК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98.
Анализ и прогноз матча «Олимпиакос» — АЕК Афины (19.07.2020)
Чемпионат Греции вышел на финишную прямую, остался один-единственный тур. Подавляющее большинство вопросов давно решено, интриг осталось считанное количество. «Олимпиакос» давно гарантировал себе чемпионский титул, имена попавших в еврокубки также известны.
Формально главной интригой остаётся битва за второе место, которое даёт право на участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Однако по факту вероятность сюрприза тут крайне мала. АЕК Массимо Карреры отстаёт от ПАОК на три очка и заскочит в топ-2 только при одном раскладе.
Нужно кровь из носу побеждать на выезде «Олимпиакос», а также надеяться, что ПАОК на своём поле проиграет едва живому «Арису», который добыл в предыдущих восьми поединках всего одну победу. Почти наверняка придётся довольствоваться бронзой и Лигой Европы, однако итальянский специалист всё равно заслуживает самых тёплых слов в свой адрес.
Он принял команду в непростой ситуации, результаты тут же улучшились. В 17 предыдущих матчах чемпионата Греции состоялось всего одно поражение — 1:2 от «Олимпиакоса». Шансы на Лигу чемпионов снова появились, однако в среду не удалось одолеть ПАОК на своём поле (0:0). Преимущество имелось, а вот завершение подкачало.
Следует учитывать несколько важных факторов. Первый — «Олимпиакосу» уже давно ничего не нужно, из-за чего результаты чуть-чуть просели. Семь очков в четырёх последних турах, по меркам национального гегемона это немного. При этом уровень состава у клуба из Пирея гораздо выше, чем у любого из конкурентов.
Второй — уже через неделю соперники сойдутся в финале Кубка Греции. Каррера получит шанс выиграть первый трофей с АЕК, а «Олимпиакос» — оформить золотой дубль. Та игра, конечно, будет иметь куда более весомое значение. Вряд ли обе стороны лишний раз захотят светить карты.
Хозяева играют в своё удовольствие, а гости вряд ли всерьёз рассчитывают на домашнее поражение мотивированного ПАОК от скромного «Ариса». Скорее всего, пара-тройка футболистов основного состава получит дополнительный отдых. У «Олимпиакоса» на чужом поле в последнее время, например, только после перерыва выходит Матьё Вальбуэна.
Ну и третье — в последнее время перевес красно-белых в противостоянии не вызывает сомнений. Три победы и две ничьи в пяти предыдущих поединках, а на своём поле «Оли» с запасом выиграл оба поединка — 2:0 и 4:1. Что интересно, в обоих случаях забивал гвинеец Мохамед Камара.
Подобрать ставку сложно из-за непонятного статуса встречи и очевидных проблем с мотивацией. Скорее всего, команды не станут выкладываться перед финалом Кубка Греции. Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 мяча за 1.95 и победой АЕК с форой (+1) за 1.78.
Прогноз и ставки на матч «Олимпиакос» — АЕК 19 июля 2020 года
«Олимпиакос» давно стал чемпионом Греции и лишён всякой мотивации, а шансы АЕК на попадание в Лигу чемпионов сугубо теоретические. Через неделю соперники сойдутся в финале Кубка Греции, там битва обещает быть что надо. А пока тренеры наверняка проведут ротацию и не станут демонстрировать все козыри.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.
- 18 июля 2020
-
21:30
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:25
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00