«Олимпиакос» — АЕК. Прогноз: Вальбуэна оставит Массимо Карреру без Лиги чемпионов

Через неделю соперники встретятся в финале Кубка Греции, а пока — мало что значащий матч чемпионата.

19 июля «Олимпиакос» и АЕК сыграют в матче 10-го тура плей-офф чемпионов чемпионата Греции. Начало встречи — в 2з:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Олимпиакоса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех АЕК Афины оценён букмекерами коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Греции «Олимпиакос» — АЕК

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Греции 19 июля «Олимпиакос» — АЕК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.94, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.95. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.98.

Анализ и прогноз матча «Олимпиакос» — АЕК Афины (19.07.2020)

Чемпионат Греции вышел на финишную прямую, остался один-единственный тур. Подавляющее большинство вопросов давно решено, интриг осталось считанное количество. «Олимпиакос» давно гарантировал себе чемпионский титул, имена попавших в еврокубки также известны.

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Формально главной интригой остаётся битва за второе место, которое даёт право на участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов. Однако по факту вероятность сюрприза тут крайне мала. АЕК Массимо Карреры отстаёт от ПАОК на три очка и заскочит в топ-2 только при одном раскладе.

Нужно кровь из носу побеждать на выезде «Олимпиакос», а также надеяться, что ПАОК на своём поле проиграет едва живому «Арису», который добыл в предыдущих восьми поединках всего одну победу. Почти наверняка придётся довольствоваться бронзой и Лигой Европы, однако итальянский специалист всё равно заслуживает самых тёплых слов в свой адрес.

Он принял команду в непростой ситуации, результаты тут же улучшились. В 17 предыдущих матчах чемпионата Греции состоялось всего одно поражение — 1:2 от «Олимпиакоса». Шансы на Лигу чемпионов снова появились, однако в среду не удалось одолеть ПАОК на своём поле (0:0). Преимущество имелось, а вот завершение подкачало.

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Следует учитывать несколько важных факторов. Первый — «Олимпиакосу» уже давно ничего не нужно, из-за чего результаты чуть-чуть просели. Семь очков в четырёх последних турах, по меркам национального гегемона это немного. При этом уровень состава у клуба из Пирея гораздо выше, чем у любого из конкурентов.

Второй — уже через неделю соперники сойдутся в финале Кубка Греции. Каррера получит шанс выиграть первый трофей с АЕК, а «Олимпиакос» — оформить золотой дубль. Та игра, конечно, будет иметь куда более весомое значение. Вряд ли обе стороны лишний раз захотят светить карты.

Хозяева играют в своё удовольствие, а гости вряд ли всерьёз рассчитывают на домашнее поражение мотивированного ПАОК от скромного «Ариса». Скорее всего, пара-тройка футболистов основного состава получит дополнительный отдых. У «Олимпиакоса» на чужом поле в последнее время, например, только после перерыва выходит Матьё Вальбуэна.

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Ну и третье — в последнее время перевес красно-белых в противостоянии не вызывает сомнений. Три победы и две ничьи в пяти предыдущих поединках, а на своём поле «Оли» с запасом выиграл оба поединка — 2:0 и 4:1. Что интересно, в обоих случаях забивал гвинеец Мохамед Камара.

Подобрать ставку сложно из-за непонятного статуса встречи и очевидных проблем с мотивацией. Скорее всего, команды не станут выкладываться перед финалом Кубка Греции. Мы бы выбирали между тоталом меньше 2.5 мяча за 1.95 и победой АЕК с форой (+1) за 1.78.

Прогноз и ставки на матч «Олимпиакос» — АЕК 19 июля 2020 года

«Олимпиакос» давно стал чемпионом Греции и лишён всякой мотивации, а шансы АЕК на попадание в Лигу чемпионов сугубо теоретические. Через неделю соперники сойдутся в финале Кубка Греции, там битва обещает быть что надо. А пока тренеры наверняка проведут ротацию и не станут демонстрировать все козыри.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.