СПАЛ — «Рома». Прогноз: Джеко, Коларов и Мхитарян покажут класс худшему клубу Серии А

22 июля СПАЛ примет «Рому» в матче 35-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 9.90.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Рома» 22 июля 2020

Букмекеры уверены, что матч Серии А СПАЛ — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04.

Анализ и прогноз матча 35-го тура Серии А СПАЛ — «Рома» (22.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся в строй. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 20 июля завершился 34-й тур, а уже на следующий день стартует 35-й. Продолжить программу предстоит 22 июля сразу 12 клубам, в одном из матчей сойдутся, извините, СПАЛ с «Ромой».

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СПАЛ в матче прошлого тура на выезде потерпел очередное поражение, ставшее пятым кряду. На этот раз обидчиком выступил сосед по несчастью — скромная «Брешия» (1:2). Любопытно, что гости даже открыли счёт незадолго до перерыва, но во втором тайме расслабились и пропустили дважды.



Бело-голубые по-прежнему замыкают турнирную таблицу чемпионата Италии с какими-то 19 баллами. Отставание от спасительной 17-й строчки за четыре тура до конца сезона составляет 14 пунктов, так что они уже гарантированно покинут высший дивизион страны и отправятся бороздить просторы Серии А. Оставшиеся матчи совершенно ничего не решают.



«Рома», судя по всему, окончательно оклемалась. В прошлой игре она сумела дома отобрать очки у одного из претендентов на Лигу чемпионов «Интера», скатав с ним результативную ничью 2:2. При этом подопечные Паулу Фонсеки могли даже выиграть, но чёрно-синие сравняли счёт с пенальти на 88-й минуте.

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Заработанный балл стал для римлян десятым из 12 возможных в четырёх последних турах и позволил сохранить отличные шансы на Лигу Европы. За четыре игры до окончания первенства они занимают пятую строчку, набрав 58 очков. Расположившийся на восьмом месте «Сассуоло» отстаёт на целых 10 пунктов, так что римский клуб практически наверняка выйдет в еврокубки.



А сейчас «волкам» предстоит выезд к безнадёжному аутсайдеру СПАЛу, который не помнит, что такое победа. Предыдущая была одержана аж восемь туров назад. При этом в семи из них он непременно терпел поражения. А общий счёт такого кошмарного отрезка составил 2:18.



Против бело-голубых также играет солидная результативность ближайшего соперника. В предыдущих четырёх турах «Рома» наколотила девять мячей. При этом в каждом из случаев заходила ставка на классический верх, тотал больше 2.5 мяча. Похоже, никаких проблем с результативностью не возникнет и на этот раз.

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Оборона у клуба из Феррары совсем печальная, это идеальная возможность поправить статистику. На наш взгляд, в предстоящем поединке стоит подумать над комбинированным вариантом П2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.74. Уж больно страшную серию выдаёт аутсайдер Серии А. А римский клуб, напротив, заметно прибавил.

Прогноз и ставки на матч Серии А СПАЛ — «Рома»

«Рома» в последнее время почувствовала уверенность и выдаёт неплохой футбол. СПАЛ же демонстрирует кошмарную серию из пяти поражений, забив за это время один гол. На наш взгляд, римляне забьют пару-тройку мячей и спокойно сумеют разобраться с безнадёжным аутсайдером.



Ставка: победа «Ромы» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.74.