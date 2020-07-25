«Бернли» — «Брайтон». Прогноз: Тарковски, Вуд и Выдра оставят Поттера не у дел

26 июля «Бернли» примет «Брайтон» в матче 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.26. Поставить на ничью предлагают за 3.65.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Бернли» — «Брайтон»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Бернли» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Бернли» — «Брайтон» (26.07.2020)

Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Пауз практически не было, играть приходилось без перерывов, нагрузка на футболистов выпала мощнейшая. А теперь пришло время собирать камни — настал черёд развязки.

«Саутгемптон» — «Шеффилд». Прогноз: Ингс, Ромеу и Редмонд найдут подход к Дину Хендерсону Берём коэффициент 2.81 в матче 38-го тура АПЛ.

Программа 38-го тура упакована в один день, все 10 матчей состоятся в воскресенье, 26 июля. Больше того — каждый из них начнётся в 18:00 мск. Это уже традиция, которая выполняется для того, чтобы никто не получал дополнительного преимущества. Ни одна из команд к моменту выхода на поле не будет знать результата конкурентов.

В Бернли местный одноименный клуб на стадионе «Терф Мур» будет выяснять отношения с «Брайтон энд Хоув Альбион». Обеим командам уже ничего не надо: никакой турнирной мотивации к последнему туру они не сохранили и могут играть в своё удовольствие. В лучшем случае они поднимутся на позицию вверх.

«Кларетные» после рестарта сезона набрали страшный ход. Получили щелчок по носу от «Манчестер Сити» (0:5), зато потом в семи поединках ни разу не уступили. Четыре победы и три ничьи. Любопытство вызывают три факта. Первый — все мирные исходы состоялись исключительно со счётом 1:1.

«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: очередной провал Клоппа, Салаха и Мане на выезде В пяти последних выездных матчах АПЛ мерсисайдцы победили лишь однажды.

Надо сказать, что уровень соперников оказался солидным — тут и «Шеффилд Юнайтед», и «Ливерпуль», и «Вулверхэмптон». Второй — все победы одержаны всухую. По 1:0 с «Уотфордом», «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм Юнайтед», а также 2:0 с «Норвич Сити». То есть аутсайдеров и лишённых мотивации середняков бордовые исправно обыгрывают.

И третий — все семь предыдущих матчей получались низовыми. Нулей не было ни разу, но и больше двух голов не забивалось. Правда, несмотря на мощный отрезок дотянуться до еврокубков уже не удастся. Девятое место в турнирной таблице, 54 очка, четыре пункта до зоны Лиги Европы.

«Брайтон», напротив, в семи последних поединках добыл лишь одну победу. Да и ту над абсолютно худшим клубом АПЛ «Норвичем» (1:0), причём на тоненького. В остальном похвастать нечем — ничьи с «Лестером» (0:0), «Саутгемптоном» (1:1) и «Ньюкаслом» (0:0), поражения от «МЮ» (0:3), «Ливерпуля» (1:3) и «Манчестер Сити» (1:5).

«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Грилиш и Пепе Рейна не дождутся помощи от Мойеса В 18 выездных матчах чемпионата Англии «львы» одержали всего две победы.

Как видно, «чайки проигрывают исключительно грандам. И очень мало забивают. С учётом качества обороны «Бёрнли», шансы увидеть высокую результативность откровенно скромны. Подопечные Грэма Поттера занимают 16-ю позицию с 38 баллами, до зоны вылета четыре пункта. Прописка в элите сохранена, полёт нормальный.

Даже удивительно, что П1 с нулевой форой можно взять за нестыдный коэффициент 1.73. «Бёрнли» сейчас очень хорош, а главное — он не проигрывает «Брайтону» на протяжении восьми очных встреч. Тотал меньше 2.5 мяча за 2.00 тоже смотрится здорово. Банда Шона Дайча не склонна к романтизму — она всегда и везде будет играть в один и тот же футбол, вне зависимости от таблицы и прочих факторов.

Можно объединить варианты и собрать комбинированную ставку. На 1Х + тотал меньше 3.5 мяча дают предлагают коэффициент 1.96, а на 1Х + ТМ 2.5 гола — прекрасные 2.60. Конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Бернли» — «Брайтон» 26 июля 2020 года

Обе команды лишены турнирной мотивации, но все остальные факторы на стороне «Бернли». Во-первых, своё поле. Во-вторых, «кларетные» набрали страшный ход и не проигрывают на протяжении семи туров. В-третьих, они не уступили ни разу в восьми предыдущих очных встречах. П1 с нулевой форой за 1.73 на таком фоне смотрится прекрасно.

Ставка №1: победа «Бёрнли» с нулевой форой за 1.73.

Ставка №2: тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

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