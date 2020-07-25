«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз: очередной провал Клоппа, Салаха и Мане на выезде

26 июля «Ньюкасл Юнайтед» примет «Ливерпуль» в матче 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 8.20. Поставить на ничью предлагают за 5.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль» (26.07.2020)

Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Пауз практически не было, играть приходилось без перерывов, нагрузка на футболистов выпала мощнейшая. А теперь пришло время собирать камни — настал черёд развязки.

«Дженоа» — «Интер». Прогноз: Эриксен, Лукаку и Санчес не выключатся из гонки за скудетто В трёх последних очных играх с «Дженоа» миланцы добыли три победы с общим счётом 13:0.

Программа 38-го тура упакована в один день, все 10 матчей состоятся в воскресенье, 26 июля. Больше того — каждый из них начнётся в 18:00 мск. Это уже традиция, которая выполняется для того, чтобы никто не получал дополнительного преимущества. Ни одна из команд к моменту выхода на поле не будет знать результата конкурентов.

В Ньюкасле-апон-Тайне местный «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» сразится с «Ливерпулем». Обеим командам уже ничего не надо, причём довольно давно. Они играют исключительно в своё удовольствие и не оглядываются на положение в турнирной таблице.

Мерсисайдцы выиграли долгожданный титул, после чего ожидаемо сбавили обороты. Единственный реальной интригой оставалось возможное покорение рубежа в 100 очков, однако к середине июля стало понятно, что до этой отметки дойти не удастся. Из Лиги чемпионов и национальных кубков красные вылетели ещё до перерыва.

«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз: Луиш Нету и Вьетто удивят букмекеров в лиссабонском дерби После рестарта сезона «львы» проиграли только «Порту», который в итоге стал чемпионом.

Сейчас у них 96 очков, ближайший преследователь находится в 18 пунктах. Впереди заключительный поединок сезона, который ничего не решает. Да ещё и на чужом поле. Понятно, что ожидать от новоиспечённого чемпиона Англии игры на максимуме в таких условиях несколько наивно. Повреждения перед недолгой паузой никому не нужны.

Собственно, подопечные Юргена Клоппа не смогли выбить сотню именно из-за выездных матчей. В родных стенах они привычно штамповали победы, единственная осечка — 1:1 с «Бёрнли», да и там имелось колоссальное преимущество. Не хватило только реализации. А вот на выезде всё грустно.

В пяти последних гостевых поединках удалось добыть лишь одну победу — 3:1 над «Брайтоном». Большое спасибо двум быстрым голам — уже к восьмой минуте счёт стал 2:0. А вот в остальных случаях очки непременно терялись. Злополучные 0:3 от «Уотфорда», 0:0 с «Эвертоном», 0:4 от «Манчестер Сити» и 1:2 от «Арсенала».

«Зенит» — «Химки». Прогноз: Дзюба, Азмун и Семак принесут Санкт-Петербургу золотой дубль «Химки» сенсационно выбили в полуфинале «Урал», но петербуржцы — это совсем другой уровень.

Тут надо бы сказать, что букмекеры дают на лобовую победу гостей коэффициент 1.44, который с учётом всех данных смотрится просто смешно. Понятно, что в случае необходимости «Ливерпуль» вдавил бы «Ньюкасл» в штрафную и методично усиливал хватку до тех пор, пока соперник бы не сломался.

Но сейчас совсем другой случай. «Сороки» спокойно доигрывают сезон в ожидании новой жизни: середина турнирной таблицы чемпионата Англии, зона вылета давно осталась позади. Ситуация примерно та же — на выезде результаты кошмарные, зато в родных стенах всё гораздо оптимистичнее.

Собственно, в семи предыдущих домашних встречах подопечные Стива Брюса уступили всего однажды — 1:3 от сверхмотивированного «Тоттенхэма», который изо всех рвётся в Лигу Европы. Надо сказать, что «шпоры» выглядели ничуть не лучше соперника, вплоть до 90-й минуты интрига имелась. А потом Гарри Кейн забил третий мяч.

«Брага» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе, Корона и Теллес отведут душу напоследок Обе команды много забивают, а главное — не имеют никакого турнирного давления.

Все остальные уехали с «Сент-Джеймс Парк» без победы. В том числе и «Челси» (1:0) с «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Потому предпочтём сыграть от аутсайдера, линия это позволяет. Брать ли классический вариант 1Х за изумительный коэффициент 3.18 — дело вкуса. В принципе, для такого потенциального выигрыша риск вполне оправдан.

А вот П1 с форой (+1.5) за 1.87 или ИТМ 2 гола «Ливерпуля» за 2.19 выглядят замечательно. Забивают на выезде мерсисайдцы в последнее время скупо. Если хозяева выдержат стартовый натиск, дальше им будет легче.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 26 июля 2020 года

«Ливерпуль» в последнее время играет на выезде без огонька — всего одна победа в пяти матчах на чужом поле (3:1 над «Брайтоном»), но там удалось забить два мяча к восьмой минуте. «Ньюкасл» в семи предыдущих домашних встречах уступил только сверхмотивированному «Тоттенхэму», так что перегруз в линии в пользу красных кажется чрезмерным.

Ставка: ИТМ 2 гола «Ливерпуля» за 2.19.

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